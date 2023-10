TP.HCM: Chi hơn 3,5 tỷ đồng sửa đường ngập nửa năm chưa rút

(VTC News) -

Ngày 26/10, liên quan đường An Phú Đông 35 (phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM) bị ngập từ đầu mùa mưa đến giờ chưa rút, ông Đậu An Phúc - Phó Chủ tịch UBND quận 12 cho biết, quận và người dân sẽ chi khoảng 3,678 tỷ đồng để sửa chữa, cải tạo tuyến đường.

Để giải quyết nhu cầu cấp bách, UBND quận 12 đã chỉ đạo UBND phường An Phú Đông khẩn trương tổ chức họp, lấy ý kiến đồng thuận của nguời dân trong khu vực để thực hiện đầu tư, duy tu sửa chữa đoạn đường An Phú Đông 35 theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm.

UBND quận đầu tư hệ thống thoát nước với kinh phí khoảng 1,907 tỷ đồng, UBND phường An Phú Đông vận động người dân đóng góp kinh phí đầu tư phần mặt đường với khoảng 1,771 tỷ đồng.

Con đường ở TP.HCM ngập nửa năm chưa rút. (Ảnh: Hoàng Thọ)

"Dự kiến triển khai thi công trong tháng 11/2023, hoàn thành trong tháng 12/2023", ông Phúc thông tin.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận 12, đường An Phú Đông 35 có chiều dài toàn tuyến 1.930 m, rộng khoảng 5 - 6m, mặt đường bê tông nhựa, chưa có hệ thống thoát nước. Hiện nay mặt đường nhiều đoạn đã xuống cấp, hư hỏng, nhiều ổ gà, gây mất an toàn giao thông. Trong đó, hư hỏng nặng nhất là đoạn từ đuờng An Phú Đông 25 đến chùa Khánh An, dài khoảng 500 m.

Qua 4 lần tổ chức họp, nhận được sự đồng thuận cao của người dân tham dự; đồng thời, UBND phuong An Phú Đông, Văn phòng khu phố 3, Tổ dân phố 48, 49, 50, 51, 52 phối hợp đến từng hộ dân chưa tham dự họp để vận động, thông tin về chủ trương của quận. Qua đó, nhận được sự đồng thuận, thống nhất cao của nguời dân (114 hộ).

Người dân lần đầu đi qua con đường này đều bị té ngã. (Ảnh: Hoàng Thọ)

Trước đó, VTC News phản ánh, từ đầu mùa mưa đến nay, đời sống của các hộ gia đình sinh sống hai bên đường An Phú Đông 35 (tên cũ là An Phú Đông 25, thuộc phường An Phú Đông, quận 12) bị đảo lộn do nước ngập.

Theo người dân sống ở đây cho biết, nguyên nhân gây ngập là do tuyến đường không có hệ thống thoát nước, mặt đường lún, thấp, trũng, trong khi có nhiều xe tải lưu thông. Đoạn đường bị ngập cũng khiến nhiều cửa hàng rơi vào cảnh buôn bán ế ẩm.

Để ngăn nước tràn vào trong nhà, hàng loạt hộ dân hai bên đường phải nâng nền nhà. Có hộ phải nâng nền nhà hơn 1 mét để tránh nước ngập.