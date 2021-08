TP.HCM chi hỗ trợ 1,5 triệu đồng cho các hộ dân gặp khó khăn do COVID-19

(VTC News) -

Thông tin trên được ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM cho biết tại buổi họp báo cung cấp thông tin về công tác phòng chống dịch COVID-19 chiều 26/8.

Ông Hải cho biết, đến nay TP đã bước vào ngày thứ 4 triển khai tăng cường giãn cách xã hội "Ai ở đâu ở yên đó" và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Về vấn đề an sinh, ông Hải cho biết, HĐND TP.HCM đã có Nghị quyết 09 ban hành ngày 25/6 chi 886 tỷ cho một số chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và sau đó Chính phủ có Nghị quyết 68 về chính sách hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp gặp gặp khó do COVID-19 với ngân sách 26.000 tỷ đồng. "TP đang tập trung thực hiện 2 việc này", ông Hải nói.

Ngoài ra, ông Hải cho biết, UBND TP ban hành văn bản về giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch, điều chỉnh cụm từ "hộ lao động nghèo" thành "hộ lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19".

Trước khi có dịch, TP có 53.000 hộ nghèo, cận nghèo. Sau khi dịch xảy ra, nhiều người bị mất việc làm, mất thu nhập. Ông Hải ví dụ, người cho thuê nhà thì hiện nay không cho thuê được nữa dẫn tới mất thu nhập, hay người thợ sửa xe thu nhập bình thường khoảng 6 triệu đồng/tháng nhưng đến nay cũng không có việc làm, mất đi nguồn thu, tương tự là các công nhân và các đối tượng khác.

Theo ông Hải, để kịp thời hỗ trợ những đối tượng gặp khó khăn do COVID-19, TP sẽ chi từ nguồn nhân sách hỗ trợ mỗi hộ 1,5 triệu đồng, cố gắng phấn đấu hoàn thành trước 30/8.

Ông Hải cũng thông tin, ngoài 2 triệu gói an sinh, sáng nay, UBND TP.HCM đã có văn bản quy định nếu hộ dân nào đã nhận gói quà an sinh 300.000 đồng thì sẽ nhận tiếp 1,2 triệu đồng tiền mặt. Còn nếu chưa nhận gói an sinh thì nhận luôn 1,5 triệu đồng tiền mặt.