Sở Du lịch TP.HCM cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, thành phố đón 11 triệu lượt khách nội địa và 478.000 lượt khách quốc tế, tăng 100% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu ước đạt 49.681 tỷ đồng (khoảng 2,15 tỷ USD), tăng 30% so với cùng kỳ và đạt 73,5% so với kế hoạch năm 2022 đề ra.