TP.HCM: Án mạng sau trận bóng của trẻ con

(VTC News) -

Ngày 16/7, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang phối hợp với Công an quận 11 lấy lời khai những người liên quan, trích xuất camera an ninh để điều tra vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, vào chiều tối 15/7, nhóm trẻ em đá bóng trong con hẻm đường Hồng Bàng (quận 11) rồi xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, gia đình của 2 bé trong nhóm chạy ra bênh vực con rồi cãi vã.

Con hẻm xảy ra vụ ẩu đả.

Một người trong nhóm gọi cho 10 thanh niên đến đánh nhau với nhà hàng xóm có 3 người. Trong lúc xô xát, một nam thanh niên bị đâm gục và chết ngay sau đó. Vụ việc còn khiến một số người khác bị thương.

Nhận được tin báo của người dân, lực lượng chức năng có mặt đưa những người liên quan về trụ sở công an lấy lời khai, đồng thời khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera và thu giữ hung khí gây án.