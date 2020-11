Toyota triệu hồi thêm 1,5 triệu xe do lỗi bơm nhiên liệu

Toyota và thương hiệu con - Lexus - vừa thông báo đợt triệu hồi mới với 1,5 triệu chiếc xe. Đây là lần thứ 3 trong năm nay những chiếc xe thuộc hai thương hiệu này bị triệu hồi vì vấn đề liên quan đến bơm nhiên liệu. Tính trong năm 2013, lỗi này đã khiến tổng cộng 3,3 triệu ô tô bị ảnh hưởng.

Toyota Camry 2019 nằm trong đợt triệu hồi này.

Đợt triệu hồi mới này không nêu rõ những mẫu xe nào mới được thêm vào danh sách. Tuy nhiên, Toyota đã liệt kê tất cả các mẫu xe và đời xe bị ảnh hưởng, bao gồm: Lexus LS 460 và GS 350 (2013-2015); Toyota FJ Cruiser và Lexus IS-F (2014); Toyota 4Runner, Land Cruiser, Lexus GX 460, IS 350, LX 570 (2014-2015); Lexus NX 200t và RC 350 (2015); Lexus IS 200t và RC 200t GS 200t (2017); Toyota Highlander và Lexus GS 350 (2017-2019); Toyota Sienna và Lexus RX 350 (2017-2020); Toyota 4Runner, Land Cruiser và Lexus GS 300, GX 460, IS 300, IS 350, LS 500h, LX 570, NX 300, RC 300, RC 350 (2018-2019); Toyota Avalon, Camry, Corolla, Sequoia, Tacoma, Tundra và Lexus ES 350, LC 500, LC 500h, LS 500, RX 350L (2018-2020); Toyota Corolla Hatchback và Lexus UX 200 (2019); Toyota RAV4 (2019-2020).

Theo thông báo triệu hồi, bơm nhiên liệu trên các ô tô bị ảnh hưởng có thể hỏng đột ngột. Khi đó, một loạt đèn cảnh báo sẽ xuất hiện trên bảng đồng hồ, đồng thời khiến xe chết máy.

Điều này dẫn đến hệ thống trợ lực phanh và lái không còn hoạt động, có thể gây nguy hiểm, đặc biệt nếu trường hợp xe đi ở tốc độ xe cao. Cách khắc phục được Toyota đưa ra là thay thế bộ phận bơm nhiên liệu, các xe nằm trong diện ảnh hưởng sẽ được sửa chữa miễn phí.

Trong khi đó, đợt triệu hồi đầu tiên diễn ra vào tháng 1/2020 với 696.000 chiếc ôtô thuộc đời 2018 và 2019. Đến tháng 3, đợt triệu hồi thứ hai đã mở rộng danh sách lên tới 1,83 triệu chiếc từ đời 2013.

Theo Toyota, các chủ sở hữu xe bị ảnh hưởng từ hai đợt triệu hồi đầu tiên đã được thông báo vào đầu năm nay, trong khi những người có ôtô bị ảnh hưởng bởi đợt triệu hồi mới nhất sẽ được thông báo trước tháng 12 năm nay.