Top những resort view biển đẹp nhất Phú Quốc

(VTC News) -

Resort Vinpearl Phú Quốc: Là khu nghỉ dưỡng đẳng cấp của Tập đoàn Vingroup, được xây dựng với một hệ thống công trình đồ sộ bao gồm sân golf, bãi tắm riêng trên Bãi Dài nổi tiếng ở Bắc đảo, các sân tennis, phòng thể dục, hồ bơi ngoài trời cùng 402 phòng nghỉ và 220 biệt thự sang trọng. Cạnh khu nghỉ dưỡng còn có thiên đường giải trí Vinpearl Land Phú Quốc và vườn thú hoang dã, bán hoang dã Vinpearl Safari luôn cực kì thu hút khách du lịch.

Resort JW Marriott Phú Quốc: Resort tạo ra đẳng cấp khác biệt với tiêu chuẩn chất lượng đạt 5 sao ++ quốc tế cùng với kiến trúc độc đáo được thiết kế bởi bàn tay của kiến trúc sư lừng danh thế giới Bill Bensley. 244 phòng nghỉ, biệt thự cũng như những công tình tiện ích đồ sộ của Resort JW Marriott Phú Quốc đều được xây dựng và quản lý nghiêm ngặt bởi Tập đoàn quản lý khách sạn lớn nhất toàn cầu JW Marriott International cùng Tập đoàn Sungroup Việt Nam. Bãi tắm riêng của Resort JW Marriott Phú Quốc chính là Bãi Khem với dải cát trắng mịn như bột và nước biển màu xanh ngọc bích.

Resort The Shell Phú Quốc: Resort nằm cạnh bãi biển Gành Gió, chiếm lĩnh ánh nhìn du khách bởi sắc trắng tinh khôi từ sàn đá cẩm thạch cho đến những bức tường tươi sáng trong các phòng ngủ. Tại đây, du khách sẽ được tận hưởng các tiện nghi và dịch vụ với chất lượng tiêu chuẩn 5 sao, đặc biệt là trung tâm Waves spa và ngôi nhà trị liệu đặc biệt – niềm tự hào của resort The Shell Phú Quốc. Bãi biển riêng ở resort The Shell Phú Quốc nằm ngay cạnh Bãi Ông Lang, có dải nước trong vắt và hàng dừa xanh lao xao trong gió.

Resort Vinpearl Phú Quốc. (Ảnh: Internet)

Resort Salinda Phú Quốc: Được đánh giá là khu nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao, Resort Salinda Phú Quốc có một vị trí tương đối đắc địa trên biển Bãi Trường. Ở đây, du khách sẽ được tham gia hoạt động thể thao biển với dịch vụ chèo thuyền kayak, bóng chuyền bãi biển, được huấn luyện kayak, dạy bơi chỉ trong vòng 30 đến 90 phút. Resort Salinda Phú Quốc còn gây ấn tượng với hai nhà hàng Ý, nhà hàng phong cách bếp mở với ẩm thực Ấn Độ và Việt Nam. Bên cạnh đó là vô số các tiện ích hấp dẫn như phòng làm việc, phòng karaoke, cửa hàng mua sắm…

Resort Orange Phú Quốc: Được xây dựng trên quy mô 9000m2 cạnh biển Bãi Trường, resort Orange Phú Quốc có 64 căn bungalow nằm ngay ngắn giữa khu vườn cây xanh, có tầm nhìn ra hồ bơi và bờ biển xinh đẹp phía Tây đảo Phú Quốc. Trên bãi tắm riêng là những hàng cây xanh cùng ghế tắm nắng và ô che dành cho khách du lịch nghỉ ngơi. Với tiêu chuẩn 3 sao, resort Orange Phú Quốc là lựa chọn tuyệt vời cho các du khách yêu thích một resort Phú Quốc có biển ở mức giá vừa phải.

Resort Paris beach Phú Quốc: Resort Paris beach Phú Quốc là một trong những resort tương đương 3 sao có bãi tắm riêng đẹp trên biển Bãi Trường của đảo Phú Quốc. Tại đây, du khách sẽ được tham gia các hoạt động du lịch biển như câu cá lặn ngắm san hô, câu mực đêm Phú Quốc,vv...hoặc thể nghiệm cảm giác dùng bữa trong nhà hàng nhà hàng “foot in water” ngay trên bãi biển này.

Resort Arcadia Phú Quốc: Resort Arcadia Phú Quốc xây dựng trên bãi biển riêng của mình một quầy bar và nhà hàng Horizon với chất liệu bằng gỗ và cói tạo nên một không gian kết nối cực kì hòa hợp với phong cảnh thiên nhiên. Với vẻ đẹp đó, du khách sẽ thấy thích thú khi tham gia vào các bữa tiệc buffet trên biển, đón cảnh hoàng hôn về bên ly cocktail thơm ngon trong Lounge bar hay phóng tầm nhìn qua cửa kính lớn của những căn bungalow hướng biển và trước biển ở resort.

Resort La Veranda Phú Quốc: Nằm giữa khu vườn nhiệt đới và nhìn ra mặt biển Bãi Trường ở thị trấn Dương Đông, resort La Vander Phú Quốc mang vẻ đẹp huy hoàng và lãng mạn như một tòa lâu đài kiểu Pháp. Ở bãi biển riêng, du khách sẽ được tham gia vào các hoạt động câu cá, lặn với ống thở hoặc tận hưởng cảnh biển với tầm nhìn bao quát từ trong nhà hàng The Peper Tree hay nhà hàng Le Jardin với món pizza đặc sắc.

Eden Phú Quốc: Resort Eden Phú Quốc rất khéo léo trong việc tận dụng lợi thế bãi biển riêng, khiến vẻ đẹp của biển được gợi ra hết sức và hòa hợp với các công trình kiến trúc khác trong khuôn viên resort. Du khách có thể ngắm nhìn cảnh biển từ quầy bar, hồ bơi, cảm nhận sự thư thái dễ chịu trong trung tâm spa và nhà hàng Strelitzia trên biển.

BẢO HƯNG