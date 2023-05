Những điểm nhất định phải ghé khi đi du lịch Nam đảo Phú Quốc

(VTC News) -

Ăn uống, mua sắm tại chợ An Thới: Chợ An Thới là một trong những khu chợ lớn bậc nhất ở Phú Quốc hiện nay, có địa chỉ gần cảng biển quốc tế An Thới. Nơi đây buôn bán đa dạng các mặt hàng từ nhu yếu phẩm, đồ ăn tươi sống, rau củ đến hải sản biển đa dạng. Mặc dù chợ khá đông người qua lại nhưng không hề có hiện tượng bán giá trên trời hay chèo kéo khách.

Câu cá và lặn biển tại hòn Mây Rút: Hòn Dăm Ngoài và hòn Mây Rút Phú Quốc là điểm đến thu hút rất nhiều khách du lịch ghé thăm nhất ở Nam Phú Quốc. Thiên nhiên ở đây vô cùng hoang sơ với những bãi cát trắng trải dài, các bãi đá với nhiều hình thù khác nhau hay những rặng dừa biển rì rào trong gió. Đến đây ngoài tắm biển, du khách còn có thể tổ chức các hoạt động vui chơi ven bờ, ngắm hoàng hôn hay lặn biển khám phá những rạn san hô đầy màu sắc.

Lặn biển ngắm san hô là một trong những trải nghiệm khó quên khi đến với hòn Gầm Ghì phía Nam đảo Phú Quốc. (Ảnh: Sưu tầm)

Công viên San hô Namaste: Đến Nam đảo Phú Quốc mà không trải nghiệm đi bộ dưới biển, khám phá san hô ở công viên Namaste sẽ là một thiếu sót rất lớn. Được biết tới là một trong những công viên san hô lớn nhất ở Việt Nam hiện nay, Namaste đang sở hữu cho mình tới 250 loài san hô khác nhau, hơn 100 loài cá và rất nhiều loài sinh vật biển quý hiếm khác.

Hòn Móng Tay: Hòn Móng Tay có địa chỉ thuộc huyện Kiên Lương ở phía Nam đảo Phú Quốc. Địa điểm này có khá ít người dân sinh sống, chưa phát triển du lịch nhiều nên dường như vẫn giữ được nét hoang sơ thiên nhiên ban tặng. Hòn Móng Tay là điểm đến vô cùng lý tưởng cho những chuyến du lịch nghỉ dưỡng, với mong muốn tìm về với sự bình yên, thư thái trong tâm hồn.

Bãi Sao Phú Quốc: Bãi Sao Phú Quốc là điểm check-in siêu hot trên mạng xã hội, bãi tắm này sở hữu một nét đẹp riêng mà ít nơi nào ở Phú Quốc có được. Nước biển ở Bãi Sao khá nông, trong vắt quanh năm, kể cả những tháng mưa nhiều. Đặc biệt, hoàng hôn và bình minh trên Bãi Sao rất đẹp, thời điểm này bạn chắc chắn sẽ có những tấm hình check-in cực ấn tượng.

Bãi Khem Phú Quốc: Dù chỉ mới được đưa vào khai thác gần đây, tuy nhiên Bãi Khem thu hút rất nhiều khách du lịch, trở thành điểm đến hot nhất phía Nam đảo Phú Quốc.

Trại nuôi cấy ngọc trai Phú Quốc: Tới trại nuôi cấy ngọc trai Phú Quốc, bạn không chỉ được trải nghiệm rõ ràng nhất quy trình nuôi cấy ngọc trai hàng đầu thế giới, mà còn có cơ hội mua sắm, lựa chọn những món đồ trang sức đẹp, chất lượng và rất giá trị từ ngọc trai Phú Quốc về làm quà.

Chùa Hộ Quốc: Chùa Hộ Quốc là địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng bậc nhất ở Nam đảo Phú Quốc hiện nay. Hộ Quốc Tự sở hữu nét kiến trúc độc đáo của thời Lý - Trần, với toàn bộ cột chùa đều được làm bằng gỗ lim 1000 năm tuổi. Đứng từ điểm cao nhất của ngôi chùa, bạn sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh của biển trời mênh mông, những dãy núi trùng điệp và cảm nhận được sự an yên.

Nhà tù Phú Quốc: Nhà tù Phú Quốc - một trong những địa danh nổi tiếng, chứng kiến rất nhiều tội ác dã man của thực dân trong thời kỳ chiến tranh khốc liệt. Dù chiến tranh đi qua nhưng bất kỳ ai khi đến tham quan địa danh này cũng đều cảm thấy ngậm ngùi, thương xót với sự hy sinh anh dũng của những người chiến sĩ dân tộc ta.

Nhà ga An Thới: Nhà ga An Thới là điểm xuất phát của tuyến cáp treo Hòn Thơm "dài nhất thế giới", sở hữu lối kiến trúc ấn tượng, như một "Đấu trường La Mã" phiên bản Việt Nam. Khi đến với nhà ga An Thới, du khách sẽ được trải nghiệm công trình xây dựng mang nét trầm mặc, cổ điển trời Tây với nhiều địa điểm check-in đẹp mắt.

Hòn Gầm Ghì: Hòn Gầm Ghì mang vẻ đẹp hoang sơ cùng nhiều khu vực đá ghềnh to nhỏ đa dạng hình thù đẹp mắt, làn nước biển ở đây trong vắt quanh năm với những rạn san hô đủ sắc màu đẹp lung linh. Với hệ sinh thái phong phú, hòn Gầm Ghì Phú Quốc đã thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước ghé thăm.

