Top 8 điểm du lịch sinh thái đẹp nhất Việt Nam

Trong số các điểm đến du lịch sinh thái tuyệt vời nhất ở Việt Nam thì 8 điểm du lịch sinh thái đặc biệt dưới đây được nhiều du khách ưa chuộng:

Vườn quốc gia Cát Tiên

Khu du lịch sinh thái Vườn quốc gia Cát Tiên là một trong 6 khu dự trữ sinh quyển thế giới, được UNESCO công nhận, là một điểm đến lý tưởng để khám phá hệ sinh thái rừng. Nơi đây có nhiều loại cây gỗ quý, hàng trăm loại dược liệu, hơn 100 loài phong lan và hàng trăm loại chim, trong đó có nhiều loài chim quý hiếm.

Đến đây, bạn có thể tham gia vào hành trình tour trekking, đi bộ khám phá vườn quốc gia, check in những cây cổ thụ khổng lồ.

Đạp xe tham quan vườn quốc gia Cát Tiên là một trải nghiệm thú vị.

Nếu bạn ngại đi bộ thì đạp xe khám phá những cung đường của khu du lịch sinh thái Cát Tiên hay chèo thuyền kayak ở hồ Bàu Sấu cũng là những trải nghiệm đáng thử. Bạn sẽ được tận mắt chứng kiến những loài cá sấu tại rừng Nam Cát Tiên ở chính hồ này.

Thời điểm lý tưởng nhất để khám phá khu du lịch Cát Tiên là từ tháng 12 đến tháng 5 năm sau. Đây là mùa khô ở miền Nam, thời tiết khá dễ chịu, các cung đường khô thoáng, dễ đi, giúp bạn có được những trải nghiệm trọn vẹn nhất ở khu du lịch sinh thái tuyệt vời này.

Khu du lịch sinh thái Hàm Rồng

Khu du lịch sinh thái Hàm Rồng cách trung tâm thị trấn Sa Pa khoảng 3km, nằm ngay sau lưng Nhà thờ Đá Sa Pa. Đỉnh núi Hàm Rồng cao hơn 1.850m là địa điểm check in cực đẹp được nhiều du khách yêu thích. Để lên được đây, bạn phải đi qua loạt bậc thang bằng đá và suốt hành trình này, bạn có thể ghé thăm những tiểu cảnh khác trong khu du lịch Hàm Rồng.

Khu du lịch Hàm Rồng nhìn từ trên cao.

Để chuyến tham quan khu du lịch Hàm Rồng của bạn trọn vẹn nhất, hãy chọn xuất phát vào những ngày không mưa và đừng quên chuẩn bị áo ấm.

Khu du lịch sinh thái Tràng An - Ninh Bình

Tràng An không chỉ là vùng sinh thái thiên nhiên quyến rũ với rất nhiều loài thực vật, chim, thú, bò sát mà còn là tập hợp rất nhiều hang động có nhiều cổ vật di tích lịch sử, di chỉ khảo cổ.

Nơi đây gắn liền với khu di tích Cố đô Hoa Lư, nơi vua Đinh Tiên Hoàng đã nối những dãy núi đá vôi với nhau bằng các tường thành nhân tạo, bên dưới những ngọn núi là các hang động đá vôi thông nhau, dựng lên một kinh đô vững chãi, độc đáo.

Tràng An - Ninh Bình là khu du lịch sinh thái thu hút rất nhiều khách du lịch hiện nay.

Đến với khu du lịch sinh thái Tràng An, bạn có thể ngồi thuyền đi xuyên qua những hang động huyền bí, ghi lại hình ảnh của núi non Ninh Bình tuyệt đẹp. Những ngôi đền mang giá trị tâm linh to lớn, nằm ngay trong khu sinh thái như Đền Trình, Đền Trần Ninh Bình, Đền Tứ Trụ,… cũng là những địa điểm du lịch bạn nên ghé thăm.

Khu du lịch sinh thái Cần Giờ

Cách TP.HCM 45km về phía Đông Nam, khu du lịch sinh thái Cần Giờ là một điểm dừng chân hay ho dành cho bạn. Đây là một huyện đảo đặc biệt của TP.HCM, có hệ thống kênh rạch chằng chịt, có biển, đảo và là nơi trú ngụ của nhiều loài động vật quý hiếm.

Các du khách đi thuyền tham quan khu Cần Giờ.

Khu Vàm Sát là địa điểm du lịch được check in nhiều nhất ở Cần Giờ. Được phục hồi sau chiến tranh, Vàm Sát có hệ động - thực vật cực đa dạng. Đến đây, bạn sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh yên bình với muôn loài chim chóc lượn bay, tham quan một số khu vực thú vị như đầm dơi, sân chim, trại nuôi cá sấu…

Bạn còn có thể tham gia vào một số hoạt động như chèo thuyền, câu cá sấu… chỉ có ở khu sinh thái rừng ngập mặn này. Ngoài khu Vàm Sát, bãi biển Cần Giờ cũng là một địa điểm tham quan được yêu thích.

Khu du lịch sinh thái Bà Nà - Suối Mơ

Bà Nà vốn dĩ là một ngọn núi thuộc huyện Hòa Vang - Đà Nẵng, được bao phủ bởi những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn, bên dưới là nơi cư ngụ của hàng trăm loài động - thực vật quý hiếm. Đỉnh núi Bà Nà cao gần 1.500m là nơi có khí hậu vô cùng mát mẻ, không khí trong lành, dễ chịu. Đặt chân đến nơi này, bạn sẽ có cảm giác như đi xuyên qua những đám mây mát lạnh, nhưng vô cùng trong trẻo.

Hiện nay, khu vực đỉnh núi Bà Nà được khai thác và cải tạo thành khu nghỉ dưỡng hàng đầu cả nước. Bạn có thể đi lên đỉnh núi bằng hệ thống cáp treo dài hơn 5km.

Đường lên Bà Nà băng qua cánh rừng nguyên sinh hùng vĩ.

Ngồi trên cáp treo này, bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh núi non Bà Nà từ trên cao, đẹp đến kinh ngạc. Ẩn trên đỉnh núi này là một khu tham quan và vui chơi với nhiều địa điểm nổi tiếng như Cầu Vàng, hầm rượu, vườn hoa tình yêu, khu tàu lượn vui chơi…

Nằm ngay dưới chân núi Bà Nà, s uối Mơ mang một vẻ đẹp mờ ảo, thơ mộng. Ngắm nhìn thiên nhiên dung dị, hoang sơ nơi đây, bạn sẽ thấy tâm hồn thư thái lạ thường.

Vườn quốc gia Ba Bể

Được ví như “bảo vật” của núi rừng Bắc Kạn, khu du lịch Ba Bể thu hút rất nhiều tín đồ du lịch đến tham quan. Đây vốn là một khu rừng đặc dụng, quy tụ hơn 1.000 loài thực vật và 80 loài thú quý hiếm. Hệ sinh thái hiếm hoi này đến nay vẫn giữ được vẻ hoang sơ hiếm hoi mà thiên nhiên ban tặng cho nó.

Du khách tham quan hồ Ba Bể bị mê hoặc bởi mặt nước trong xanh và cảnh núi non hai bên hồ.

Để khám phá hết vẻ đẹp của khu du lịch này, bạn hãy bắt đầu với việc thuê thuyền tham quan. Đây là dịp để bạn ngắm nhìn quang cảnh bao quanh hồ Ba Bể xanh biếc thơ mộng. Bạn còn có thể nghe được những câu chuyện thú vị liên quan đến sự tích hồ Ba Bể từ những người chèo thuyền.

Trên hành trình khám phá hồ Ba Bể, bạn cũng sẽ bất gặp nhiều cảnh đẹp như đảo Bà Góa ngay giữa lòng hồ, động Puông,…

Khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm

Một khu Cù Lao còn nguyên vẻ đẹp tự nhiên - đó là những từ ngữ chính xác để dùng miêu tả về Cù Lao Chàm. Không chỉ có hệ sinh thái thực - động vật tự nhiên phong phú, khu du lịch sinh thái Cù Lao Chàm có những điểm tham quan nổi bật và nhiều hoạt động thú vị trên biển được khai thác để phục vụ nhu cầu của du khách.

Đi cano tham quan quanh đảo là hoạt động không thể thiếu khi đến Cù Lao Chàm.

Eo Gió là một điểm check in được yêu thích trên đảo Cù Lao Chàm, bao bọc bởi núi non xanh biếc và biển trời mênh mông. Đây là điểm ngắm bình minh và hoàng hôn lý tưởng nhất trên đảo Cù Lao Chàm.

Cù Lao Chàm còn có những bãi biển cát trắng tuyệt đẹp, nước trong xanh và rất thích hợp để có những bức ảnh sống ảo xinh đẹp. Tại Bãi Ông, người ta còn tổ chức một số hoạt động thú vị như thuyền kéo, dù kéo, đi mô tô trên biển… rất thú vị.

Khu du lịch sinh thái Măng Đen

Một trong những khu du lịch sinh thái được yêu thích nhất hiện nay tại Việt Nam chính là Măng Đen. Chỉ cần "săn" một tấm vé máy bay đi Pleiku, sau đó tiếp tục di chuyển đến Măng Đen bằng đường bộ là bạn sẽ được thưởng thức khí trời se lạnh tuyệt hảo.

Nơi đây được mệnh danh là “Đà Lạt thứ hai” của Việt Nam với khí hậu rất đỗi mát mẻ, trong lành với những rừng thông bạt ngàn, những vườn hoa rừng rực rỡ sắc màu.

Măng Đen đẹp rực rỡ mùa hoa anh đào.

Hiện nay, Măng Đen là điểm đến cực kỳ thu hút các chủ đầu tư. Tại đây, đã có những nhà hàng, nơi nghỉ dưỡng để phục vụ du khách đến tham quan, nghỉ ngơi. Măng Đen cũng có nhiều địa điểm hấp dẫn, đáng để ghé thăm như chùa Khánh Lâm, thác Ba Sỹ, hồ Đăk Ke…