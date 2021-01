Top 5 ngôi nhà đắt nhất thế giới

(VTC News) -

1. The One ở California, Mỹ: 698 triệu USD

Biệt thự mang tên The One ở khu phố Bel Air (Los Angeles, California, Mỹ) thậm chí chưa hoàn thiện vẫn được rao bán trên thị trường với giá 698 triệu USD. Mức giá này khiến The One trở thành ngôi nhà đắt nhất thế giới trong năm 2020.

(Ảnh: Michael Leonard/The Society Group)

Biệt thự rộng gần 9.300 m2, gồm 20 phòng ngủ, 30 phòng tắm, một căn hộ chính lớn hơn hầu hết các căn hộ ở New York (510m2). Các tiện nghi khác trong biệt thự còn có 5 hồ bơi, hộp đêm trong nhà, sân chơi bowling 6 làn, phòng trưng bày 30 xe hơi, phòng hút xì gà, phòng tập thể dục, spa và hầm rượu.

2. Ngôi nhà 625 triệu USD ở Hong Kong:

(Ảnh: Bloomberg)

Được biết đến là một trong những thành phố đắt đỏ nhất thế giới, Hong Kong tự hào có bất động sản đắt thứ 2 thế giới. Đó là ngôi nhà ở địa chỉ 24 Middle Gap Road tại khu Peak với 625 triệu USD.

Mức giá đắt đỏ của biệt thự không đi kèm nội thất xa hoa hay trang thiết bị hiện đại. Thực tế, ngôi nhà chủ yếu là các phòng trống với vài món nội thất cơ bản của thập niên 90. Thậm chí, ngôi nhà còn được đánh giá là đang trong tình trạng xuống cấp và khá cũ kĩ.

Theo giới kinh doanh, ngôi nhà được hét giá cao bởi vị trí mảnh đất là chính. Là khu phố đắt đỏ nhất Hồng Kông, The Peak nằm biệt lập quanh núi Victoria Peak ở độ cao hơn 500m so với mực nước biển và là nơi ở của giới nhà giàu và nổi tiếng.

3. Dinh thự Palais Bulles, Pháp: 460 triệu USD

Palais Bulles là dinh thự độc đáo thuộc sở hữu của nhà thiết kế thời trang lừng danh Pierre Cardin. Palais Bulles là 1 trong 100 ngôi nhà mang tính biểu tượng của thế kỷ 20 và 21, được công bố trong quyển sách "The Iconic House: Architectural Masterworks Since 1900" của chuyên gia kiến trúc Dominic Bradbury.

(Ảnh: Christie’s International)

Được thiết kể bởi kiến trúc sư người Hungary, Antti Lovag và được xây dựng từ năm 1975 đến 1989, Palais Bulles gây ấn tượng với thiết kế giống như những quả bóng đang dính liền nhau. Nhìn từ xa, ngôi nhà gần như không có một góc cạnh nào.

4. Dinh thự Gateways Canyons ở Colorado, Mỹ: 390 triệu USD

(Ảnh: Courtesy of MSM Luxury Estates)

Dinh thự Gateways Canyons bao gồm một ngôi nhà chính rộng 22.000 m2, bảo tàng xe hơi khoảng 55 chiếc, đài quan sát, nhà hát, spa, thư viện và studio nghệ thuật.

5. Dinh thự Casa Encantada ở Bel-Air, Mỹ: 314 triệu USD

(Ảnh: Hilton & Hyland)

Được xây dựng vào năm 1936, dinh thự Casa Encantada thiết kế theo hình chữ H để tối đa hóa tầm nhìn. Nằm trên khu đất rộng 8 mẫu Anh, dinh thự rộng hơn 3.700 m2 có 60 phòng, sân bóng chày, sân tennis, nhà kính, vườn hoa hồng và hồ cá koi.

Casa Encantada hoàn thành năm 1937 với chi phí hơn 2 triệu USD (khoảng 35 triệu USD hiện nay).Trong năm qua, dinh thự được rao bán với giá 314 triệu USD.