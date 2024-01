Top 5 loại đồ uống giúp giảm mỡ bụng cấp tốc trong một tuần

(VTC News) -

Nước chiếm tới 70% cơ thể con người. Nước đóng vai trò vận chuyển, hỗ trợ chuyển hóa các chất dinh dưỡng và đưa nó đi khắp trong cơ thể. Do đó, việc uống nước rất trọng trong việc duy trì sức khỏe và sắc đẹp.

Ngoài ra, nếu bạn biết cách sử dụng nước uống hợp lý còn có công dụng giảm cân. Dưới đây là 5 loại đồ uống giúp giảm mỡ bụng nhanh trong một tuần mà bạn có thể tham khảo.

Nước chanh tươi

Nước chanh là nguyên liệu tự nhiên giúp đốt cháy chất béo hiệu quả. (Ảnh: Pinterest)

Theo trang Brightside, nước chanh là nguyên liệu tự nhiên giúp đốt cháy chất béo hiệu quả. Uống một cốc nước chanh trước bữa ăn có thể giúp bạn thúc đẩy quá trình giảm cân. Đây cũng là liệu pháp detox cơ thể hiệu quả.

Lưu ý, bạn thêm mật ong vào nước chanh để giúp giảm cảm giác thèm ăn và bổ sung dưỡng chất cho cơ thể. Trước khi uống nước chanh tươi, bạn cần bổ sung một cốc nước ấm hoặc ăn nhẹ để lót dạ. Bạn tuyệt đối không uống khi đói để tránh làm ảnh hưởng tớ hệ bài tiết.

2. Nước ép bưởi

Một quả bưởi chỉ có 53 calo và khoảng 2g chất xơ, vì thế nó thường được chọn làm thực phẩm giảm cân. Bưởi chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa giúp đốt mỡ thừa rất an toàn. Do đó, uống một cốc nước ép bưởi trước bữa ăn sẽ tăng cường khả năng đốt cháy mỡ thừa, mang lại vóc dáng thon gọn hơn.

Mùi của tinh dầu bưởi còn có tác dụng kích thích hệ thần kinh giao cảm, tăng chuyển hóa chất béo trong cơ thể, từ đó giúp giảm cân. Bạn nhớ, không cho đường vào nước ép bưởi, bởi nó sẽ làm ảnh hưởng đến kết quả giảm cân.

3. Nước dừa tươi

Lượng calo trong nước dừa không quá cao, trung bình 100ml sẽ chứa khoảng 19 calo. (Ảnh: Pinterest)

Nước dừa được nhiều người ưa chuộng chọn làm đồ uống giảm cân. Nguyên nhân, lượng calo trong nước dừa không quá cao, trung bình 100ml sẽ chứa khoảng 19 calo. Do đó khi uống dừa, bạn sẽ không lo lắng tích tụ mỡ béo quá nhiều. Hơn nữa, nước dừa còn giúp cơ thể được thanh lọc tốt hơn, loại bỏ những độc tố ra bên ngoài.

Tuy nhiên bạn không nên uống quá nhiều nước dừa một ngày, nên đọc thêm các hướng dẫn riêng khi uống nước dừa thường xuyên.

4. Trà đen, trà xanh

Theo Blodsky, trà đen chứa khoảng 47mg caffeine và một lượng polyphenol dồi dào. Đây là những hợp chất có khả năng giảm calo tiêu thụ và tăng hàm lượng vi khuẩn lành mạnh bên trong đường ruột.

Trong trà xanh chứa thành phần epigallocatechin dồi dào nên giúp cân bằng khả năng hấp thụ chất béo. Do đó, nếu bạn vẫn chưa biết sử dụng loại đồ uống nào để giảm mỡ bụng nhanh chóng thì hãy chọn trà xanh hoặc trà đen nhé.

5. Nước đậu đen

Uống nước đậu đen giảm cân hay uống nước đậu đen rang giảm mỡ bụng đều rất hữu hiệu. (Ảnh: Pinterest)

Đậu đen khi rang chín và nấu nước sẽ cung cấp cho cơ thể lượng lớn chất Arginine - một axit amin đã được chứng minh là có công dụng giúp chuyển hóa năng lượng, thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo và Glutamine - axit amin giúp cung cấp đến 50% năng lượng sau bữa ăn. Do vậy, uống nước đậu đen giảm cân hay uống nước đậu đen rang giảm mỡ bụng đều rất hữu hiệu.

Bạn có thể uống nước đậu đen rang hàng ngày để đạt hiệu quả giảm cân tốt, đồng thời tăng tác dụng bổ thận. Tuy nhiên bạn cần nhớ rằng nước đậu đen không thể thay thế hoàn toàn cho nước lọc nên vẫn cần bổ sung thêm 50% lượng nước nạp vào cơ thể.