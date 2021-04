Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2014 sống thế nào sau 7 năm đăng quang?

(VTC News) -

Ba cô gái Kỳ Duyên - Huyền My - Diễm Trang đã có sự thay đổi đáng kể về nhan sắc, tài năng lẫn cuộc sống sau đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014.

Kỳ Duyên - cú lội ngược dòng

Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 khi đang là sinh viên năm nhất Đại học Ngoại thương Hà Nội. Ngay sau thời điểm được xướng tên ở ngôi vị cao nhất của cuộc thi, cô gái gốc Nam Định đã gặp nhiều tranh cãi về nhan sắc chưa xứng đáng. Năm 2015 - năm đầu tiên nhiệm kỳ, Kỳ Duyên xây dựng hình ảnh nhẹ nhàng, trong sáng nhưng đôi lần mắc lỗi ăn mặc sến sẩm, bị chê già trước tuổi, mặt cứng đờ như tượng sáp.

Hoa hậu Kỳ Duyên

Thế nhưng, chỉ một tháng sau khi đăng quang, Kỳ Duyên đã khiến dư luận thay đổi về cách nhìn nhận vẻ ngoài. Từ hình ảnh mặt mộc tươi trẻ, cho đến việc tham gia các sự kiện với vẻ ngoài long lanh, không tì vết, Kỳ Duyên đã dần khẳng định vẻ đẹp của mình. Đông đảo cư dân mạng phải thừa nhận một điều chắc chắn Nguyễn Cao Kỳ Duyên là cô gái có vẻ trong sáng và thùy mị.

Kỳ Duyên được xem là Hoa hậu nhiều scandal nhất trong lịch sử cuộc thi, bắt đầu từ sự cố bị chụp lén khoảnh khắc ngủ với tư thế kém duyên trên máy bay hay bị bắt gặp to tiếng với bố mẹ... Đỉnh điểm của chuỗi ồn ào là việc người đẹp bị bắt gặp hút thuốc lá tại nơi công cộng. Sự việc lúc bấy giờ khiến cô bị ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam tước quyền trao vương miện cho người kế nhiệm tại cuộc thi năm 2016. Sau scandal đó, Kỳ Duyên kín tiếng một thời gian và nỗ lực trở lại xây dựng hình ảnh mới với công chúng.

Tưởng chừng như cái tên Kỳ Duyên sẽ bị "xóa sổ" trong lòng công chúng, nhưng không, người đẹp đã có cú lội ngược dòng đầy ngoạn mục. Từ một Hoa hậu bị chỉ trích nặng nề, cô dần lấy lại điểm số với lối sống sạch sẽ trong những năm qua.

Cụ thể, Kỳ Duyên xây dựng hình ảnh một vedette tiềm năng và nỗ lực theo đuổi lĩnh vực người mẫu trên sàn catwalk dù không xuất thân là người mẫu. Sau một thời gian miệt mài, Kỳ Duyên đã có dấu ấn đẹp trong lĩnh vực thời trang.

Năm 2017 cũng đánh dấu một bước ngoặt lớn đối với Kỳ Duyên khi cô được chọn làm huấn luyện viên The Look - Vẻ đẹp thương hiệu ở độ tuổi 21, làm giám khảo Siêu mẫu Việt Nam 2018. Ngoài ra, Kỳ Duyên trở thành gương mặt quen thuộc, đình đám trên các sàn diễn thời trang trong nước. Cô đã đảm nhận vị trí first face và vedette tại hầu hết các show thời trang lớn ở Việt Nam.

Huyền My - người đẹp "đa năng"

Nguyễn Trần Huyền My giành ngôi vị Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 khi đang là sinh viên Học viện thời trang London. Người đẹp Hà Thành được yêu mến nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, tươi mới cùng kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp nhờ có quá trình đi làm người mẫu từ nhỏ. Trái với Kỳ Duyên, Huyền My nhận được nhiều sự ủng hộ hơn về nhan sắc ở thời điểm đăng quang. Vẻ đẹp của Á hậu 1 được xem là lấn lướt tân Hoa hậu lúc bấy giờ.

Á hậu Huyền My

Huyền My xây dựng hình ảnh gợi cảm sau cuộc thi. Cô trở thành gương mặt đắt show sự kiện. Thỉnh thoảng, Huyền My thử sức với vai trò MC. Đầu 2018, Huyền My tham gia một bộ phim điện ảnh tại Myanmar có tên tiếng Anh là Bridge of Clouds. Cô đóng vai một du học sinh tên May, có mối tình đẹp với chàng trai Daniel (Nay Toe thủ vai).

Sau khi giành ngôi vị Á hậu, Huyền My tham dự khá nhiều cuộc thi sắc đẹp quốc tế, tuy nhiên cô đã từ chối để tập trung vào việc rèn luyện bản thân vì tự nhận thấy mình còn khá non trẻ. Sau 3 năm mài giũa, Huyền My đã chính thức đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss Grand International 2017 tổ chức tại Việt Nam và lọt vào top 10 chung cuộc.

Tuy nhiên, Huyền My cũng vướng ồn ào gây tranh cãi sau cuộc thi này. Hoa hậu Giáng My - giám khảo Miss Grand International 2017 cho biết Huyền My - đại diện chủ nhà chưa thực sự hòa đồng, thiếu chỉn chu trong việc giao tiếp và ăn mặc. Nói về những giọt nước mắt rơi trong đêm chung kết của Huyền My, NTK Sỹ Hoàng đánh giá là "thể hiện sự ăn thua, làm xấu hổ cho đất nước".

Sau một thời gian im lặng, Huyền My chính thức "phản đòn" trước những lời lẽ mà giám khảo Việt Nam dành cho cô. Người đẹp nhấn mạnh cô chỉ khóc sau khi chung kết hạ màn chứ không phải lúc tân Hoa hậu đăng quang.

Hiện tại, sau 7 năm giành ngôi vị Á hậu 1, Huyền My đang có cuộc sống khá bình yên.

Diễm Trang - MC đắt show

Nếu như Kỳ Duyên và Huyền My tiếp tục hoạt động trong showbiz thì Diễm Trang lại chọn con đường trở thành người phụ nữ của gia đình. Một năm sau khi trở thành Á hậu 2, Diễm Trang chính thức lên xe hoa với một doanh nhân Việt kiều.

Xét về nhan sắc cũng như tài năng, Diễm Trang không hề thua kém Kỳ Duyên và Huyền My. Cô sở hữu bảng thành tích dày dặn khiến nhiều người phải trầm trồ. Cuộc thi đầu tiên Diễm Trang tham dự là Miss Teen 2010 và cô giành luôn ngôi vị cao nhất. Cô cũng là chủ nhân của danh hiệu Nữ hoàng café 2013.

Á hậu Diễm Trang

Ngoài ra, Diễm Trang từng là Đại sứ tham dự Diễn đàn trẻ châu Á 2011 được tổ chức tại TP.HCM, là một trong 7 sinh viên Việt Nam bước lên con tàu Thanh Niên Đông Nam Á kéo dài gần 2 tháng tại Nhật Bản và 10 quốc gia khác thuộc Đông Nam Á vào năm 2012, tham dự Festival Thanh niên Thế Giới 2013…

Diễm Trang từng đảm nhận vai trò người dẫn chương trình truyền hình cho Đài Truyền Hình TP.HCM - HTV bằng hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh qua các chương trình như: Văn hóa và những người bạn, Hoa tay, Valentine Ruby Fashion Show,...

Người đẹp đang có cuộc sống gia đình hạnh phúc. Cô kết hôn vào năm 2015 với ông xã Xuân Du. Cặp đôi đã có một cô con gái vô cùng đáng yêu.

Hiện tại, Diễm Trang đang là MC. Lối dẫn dắt mang tính chuyên nghiệp đã giúp Á hậu trở thành một MC khá đắt show. Hiện Á hậu cũng đang là MC cho một chương trình tin tức.