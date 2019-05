Top 10 nghề nghiệp có nguy cơ ung thư

Phi công và các thành viên phi hành đoàn có tỷ lệ mắc khối u ác tính nhiều gấp đôi so với người bình thường do thường xuyên tiếp xúc với bức xạ UVA. Nguy cơ bức xạ tia cực tím có thể tăng lên khi bay trên những đám mây dày đặc hoặc tuyết. Tỷ lệ ung thư vú ở nữ tiếp viên hàng không cũng cao hơn 50% so với phụ nữ ngành khác, trong khi tỷ lệ ung thư da cao gấp bốn lần.