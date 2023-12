Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

Chiều nay (1/12), tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh ông Vương Nghị thăm Việt Nam, tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần tích cực thúc đẩy các mặt hợp tác giữa hai nước ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Vương Nghị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc; nêu đậm về ý nghĩa của quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc; bày tỏ trân trọng sự giúp đỡ của nhân dân Trung Quốc đối với sự nghiệp cách mạng và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát triển đất nước của Việt Nam; khẳng định sự coi trọng cao độ và ưu tiên hàng đầu của Đảng và nước Việt Nam đối với quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

Chúc mừng những thành tựu mà Trung Quốc đạt được trong những năm qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình làm hạt nhân, Trung Quốc chắc chắn sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội XX đề ra. Việt Nam luôn ủng hộ nước Trung Quốc xã hội chủ nghĩa phát triển lớn mạnh, phát huy vai trò ngày càng quan trọng đối với hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những tiến triển rất tích cực trong quan hệ hai Đảng, hai nước, đặc biệt là những thành quả nổi bật trong 15 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện.

Ghi nhận kết quả quan trọng của Phiên họp lần thứ 15 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị hai bên, đặc biệt là các cơ quan đối ngoại, ngoại giao của hai Đảng, hai nước phát huy vai trò đầu mối trong thúc đẩy toàn diện quan hệ trên các lĩnh vực, trọng điểm là tăng cường giao lưu tiếp xúc cấp cao nhằm tạo định hướng chiến lược cho quan hệ song phương, tạo không khí thuận lợi cho tổng thể quan hệ hai Đảng, hai nước vốn không ngừng phát triển tốt đẹp.

Về phần mình, ông Vương Nghị chân thành cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành thời gian tiếp Đoàn, trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Vương Nghị bày tỏ nhất trí cao và tiếp thu các ý kiến định hướng quan trọng, có ý nghĩa chiến lược của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai Đảng, hai nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

Chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đạt được qua gần 40 năm đổi mới và từ sau Đại hội XIII đến nay, ông Vương Nghị bày tỏ tin tưởng dưới dự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, Việt Nam nhất định sẽ thực hiện thành công mục tiêu phát triển đến năm 2030 và năm 2045 do Đại hội XIII đề ra.

Ông Vương Nghị đã thông tin về những nhận thức chung và kết quả quan trọng mà hai bên đã đạt được tại Phiên họp lần thứ 15 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc; nhấn mạnh dưới sự chỉ đạo và định hướng của hai Tổng Bí thư hai Đảng, các ngành các cấp của hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả trên các lĩnh vực, tăng cường tin cậy chính trị, không ngừng làm phong phú nội hàm quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc trong thời gian tới.

Một số hình ảnh buổi tiếp:

Toàn cảnh buổi tiếp.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi tiếp.

Ông Vương Nghị phát biểu tại buổi tiếp.

Lãnh đạo các Bộ ngành Trung Quốc tại buổi tiếp.

Lãnh đạo các Bộ ngành Trung ương của nước ta tại buổi tiếp.