Tôi muốn 'phát điên' khi có 2 con nhỏ học online trong mùa dịch

(VTC News) -

Sắp vào năm học mới, do dịch COVID-19 diễn biến căng thẳng, hàng loạt trường đã tổ chức học online hoặc rục rịch chuẩn bị học online. Với những người có 2 con đang ở bậc tiểu học như tôi, thông tin bọn trẻ sẽ tiếp tục học trực tuyến trong năm học mới thực sự gây nỗi kinh hoàng.

Con lớn của tôi năm nay lên lớp 3, còn bé út vào lớp 1. Đầu tháng 8 vừa qua, trường tổ chức cho bọn trẻ học trực tuyến khoảng gần 2 tuần để ôn lại kiến thức trước khi thi kết thúc học kỳ 2. Éo le thay, thời gian học của hai quý tử lại trùng nhau. Thế là bạn lớn ngồi một phòng, bạn bé ngồi một phòng. Mẹ cắm mặt vào máy tính làm việc online nhưng không thể tập trung nổi khi cứ dăm ba phút lại có một bạn hốt hoảng gọi mẹ.

Lý do thì đủ cả: Nào là không nghe thấy cô giáo nói, nào là màn hình không hiện lên bài giảng của cô, hay không tìm thấy đứa bạn thân trong Zoom. Bất cứ sự cố gì, dù là nhỏ nhất, hai đứa cũng rối rít gọi mẹ cầu cứu. Con học, mẹ cũng phải đánh vật vừa làm việc vừa học theo con. Khoảng thời gian các con học online, tôi không thể làm cho ra hồn việc gì của công ty bởi cứ bị con xoay như chong chóng.

Ở lớp, hai bạn nhỏ nhà tôi được giáo viên đánh giá là nhanh nhẹn, thông minh, có độ tâp trung cao. Thế nhưng khi học zoom thì không đứa nào tập trung cả. Thỉnh thoảng tôi lại thấy chúng lúi húi làm việc riêng. Có đứa khi cô giao làm bài thì lấy bút ra vẽ, có đứa lôi siêu nhân ra ngắm, tới lúc cô gọi thì hoảng hốt, luống cuống không biết trả lời thế nào. Mẹ phải liên tục nhắc tập trung nhưng cũng chẳng được bao lâu.

Cho học sinh tiểu học học online có thực sự hiệu quả?

Tôi quan sát thấy những đứa bạn của hai con tôi cũng thế. Trong tiết học, chúng liên tục làm việc riêng. Cứ vài ba phút lại có đứa xin cô đi vệ sinh. Cô giáo ra sức giảng, nhưng tới khi giảng xong, hỏi bài thì đứa nào cũng ngơ ngơ ngác ngác.

Sau mỗi buổi lên lớp, trong nhóm liên lạc, giáo viên liên tục đề nghị người nhà quan tâm hơn tới việc học của con. Các cô cũng biết việc học online không mang lại nhiều hiệu quả và lo lắng trẻ sẽ bị hổng kiến thức.

Dịch COVID-19 khiến cả gia đình tôi phải ở nhà, không được đi làm hay ra ngoài. Nhà có hai phòng ngủ thì các con chiếm cả để phục vụ việc học. Những người còn lại chỉ đi ra đi vào trong căn phòng khách và phòng bếp. Ai làm gì cũng phải rón rén, tránh phát ra tiếng động, sợ các con mất tập trung.

Cuộc sống trong những ngày dịch vốn đã căng thẳng, giờ càng trở nên ngột ngạt hơn. Nhiều lúc một bên sếp thúc ép, giục giã, bên cô giáo than phiền, bên các con hoảng hốt nhờ khắc phục sự cố, tôi tưởng như mình sắp phát điên. Nghĩ đến những ngày tới khi năm học mới bắt đầu, hai đứa lại học trực tuyến trường kỳ và bố mẹ bắt buộc phải ở bên, tôi sợ mình sẽ bị đuổi việc mất vì không thể tập trung cho các nhiệm vụ được giao. Trong thời dịch dã, thu nhập đã giảm mạnh, nếu bị kỷ luật giảm lương, chuyển vị trí công tác hay mất việc thì thật sự là thảm họa.

Vẫn biết học hành là quan trọng nhưng với những đứa trẻ đầu bậc tiểu học, việc nghe giảng bài qua mạng thực sự không đem lại nhiều kết quả. Học sinh không nắm được kiến thức, giáo viên vất vả, còn phụ huynh cũng phải bỏ công việc để lăn ra học theo con.

Dịch COVID-19 đang căng thẳng, sự an toàn sức khỏe và cả tính mạng của mọi người đang trực tiếp bị đe dọa, miếng cơm manh áo để duy trì cuộc sống hàng ngày bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Lúc này, có nhất thiết bắt những đứa trẻ lớp 1, lớp 2 học oline không nếu như hiệu quả thu được không đáng kể so với công sức bỏ ra của cả giáo viên, học sinh và phụ huynh, so với ảnh hưởng của nó đến chuyện mưu sinh của các gia đình?

Mặt khác, trẻ đi học không chỉ để nạp kiến thức, các em tới trường còn để vui chơi, giao lưu với bạn bè, với giáo viên, trải nghiệm những cảm xúc, tình huống khác nhau của cuộc sống thật, học tập thêm các kỹ năng mềm, hoàn thiện nhân cách và qua đó dần trưởng thành. Khi học online, những lợi ích này gần như đều mất, trong khi mục đích thu lượm kiến thức cũng không đạt đáng kể.

Nên chăng, ngành Giáo dục cho lùi lịch học đối với các lớp đầu bậc tiểu học. Các con sẽ học khi có thể quay lại trường khi dịch COVID-19 được khống chế. Thậm chí đi học muộn một năm trong hoàn cảnh đặc biệt của đại dịch cũng là điều có thể chấp nhận. Chứ học online kiểu này thì lợi ít, thiệt hại nhiều.

