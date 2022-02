Toàn cảnh lùm xùm tại Tịnh Thất Bồng Lai

(VTC News) -

Thời gian qua, những thông tin liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai được dư luận rất quan tâm, các ý kiến đều cho rằng phải xử lý kiên quyết những vi phạm tại đây, đặc biệt là hành vi lợi dụng, giả danh, để trục lợi trái đạo đức, vi phạm pháp luật của "thầy ông nội" Lê Tùng Vân.

Ngày 4/1, Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Tùng Vân - người đứng đầu Tịnh Thất Bồng Lai về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân và đặc biệt là tội Loạn luân.

Trước khi bị khởi tố, ông Lê Tùng Vân và các thành viên ở Tịnh Thất Bồng Lai từng vướng vào rất nhiều lùm xùm, gây mất an ninh trật tự.

Thầy ông nội Lê Tùng Vân.

Ông Lê Tùng Vân (SN 1932, thường trú tại phường 10, quận 6, TP.HCM; tạm trú xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM), tự phong là Giám đốc Trại dưỡng lão và Cô nhi Thánh Đức ở ấp 2, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh từ năm 1990. Nơi này có hàng chục người lưu trú, được giới thiệu là trẻ mồ côi, người già neo đơn.

Đến năm 2007, UBND huyện Bình Chánh ra quyết định chấm dứt hoạt động đối với cơ sở Thánh Đức. Lý do, cơ sở này hoạt động không đúng theo quy định pháp luật về điều kiện vật chất, vệ sinh môi trường, việc đăng ký tạm trú và đăng ký nhận nuôi con nuôi không tuân thủ quy định.

Năm 2014, ông Vân bán hết đất tại địa chỉ trên về tạm trú tại hộ bà Cao Thị Cúc ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và hành nghề nhận con nuôi làm từ thiện, đặt tên Tịnh Thất Bồng Lai.

Về cơ bản, Tịnh Thất Bồng Lai không khác gì so với Trại dưỡng lão, Cô nhi Thánh Đức trước đây. Ông Lê Tùng Vân xưng danh là hòa thượng Thích Tâm Đức, sống cùng các sư thầy và chú tiểu.

Tịnh Thất Bồng Lai.

Tuy nhiên, đa số trẻ sống trong hộ bà Cúc đều có mẹ đi cùng, không phải là trẻ em cơ nhỡ, không nơi nương tựa. Hiện tại, hộ bà Cúc có 18 người đang cư trú, trong đó có 6 trẻ em đều có mẹ ruột cùng tạm trú.

Năm 2014, hình ảnh thí sinh trong trang phục tu hành (áo lam và mũ len che đầu không có tóc) Lê Thanh Huyền Trân - sinh sống tại Tịnh Thất Bồng Lai tham gia cuộc thi Giọng hát Việt nhí thu hút sự chú ý của khán giả. Dù chỉ đoạt giải Á quân, nhưng cô bé 12 tuổi Lê Thanh Huyền Trân thăng hoa với những ca khúc nhạc Trịnh đã làm nức lòng khán giả.

Năm 2017, bỗng dưng Tịnh Thất Bông Lai nổi lên một cách khá bất ngờ. Thông tin ở đây có hoa ưu đàm ngàn năm mới nở và mùi thơm cách xa hàng trăm mét vẫn ngửi được khiến mạng xã hội xôn xao. Nhiều ý kiến cho rằng đây thực chất là một loại nấm hoặc trứng côn trùng.

Sau đó, 2 "tu sĩ" sinh sống tại đây là Nhất Nguyên và Hoàn Nguyên tự xưng là người tu hành đi thi hát bolero trên Đài Truyền hình Vĩnh Long làm nhiều người quan tâm. Khi vừa xuất hiện, cả hai đã thu hút sự chú ý của ban giám khảo vì chất giọng ấn tượng của họ. Giống với Huyền Trân, họ cũng tự nhận là mồ côi, được "thầy ông nội" Lê Tùng Vân nuôi dưỡng.

Tuy nhiên, Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Long An khẳng định, không có cơ sở thờ tự nào tên Tịnh Thất Bồng Lai. Sau đó, hai thí sinh Nhất Nguyên và Hoàn Nguyên đã rút khỏi chương trình vì lý do sức khỏe.

Nhất Nguyên và Hoàn Nguyên tham gia cuộc thi về âm nhạc.

Tháng 7/2018, 5 chú tiểu sinh sống tại Tịnh Thất Bồng Lai tham gia chương trình Thách thức danh hài và đạt giải cao. 5 em bé gồm Pháp Tâm, Trí Tâm, Nghi Tâm, Ngọc Tâm và Minh Tâm đến từ Tịnh Thất Bồng Lai cũng được giới thiệu là trẻ mồ côi.

Sau khi bước ra khỏi chương trình, cuộc sống và hình ảnh của các bé được cư dân mạng quan tâm hết mực. Kênh YouTube riêng của 5 bé có tên "5 Chú Tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ" đạt được 2 triệu người đăng ký với tổng lượt xem lên đến 833 triệu lượt. Trang Fanpage "5 Chú Tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ" cũng có đến 397.000 lượt thích.

Từ đó, Tịnh Thất Bồng Lai trở thành điểm lui tới của nhiều cá nhân, tổ chức từ thiện và những tấm lòng vàng trong, ngoài nước, gửi những quà tặng, tiền để hỗ trợ 5 đứa trẻ hồn nhiên, đáng yêu này.

Tháng 10/2019, một nhóm người đến Tịnh Thất Bồng Lai tìm con gái và xảy ra xô xát, gây thương tích, dẫn đến tố cáo, khiếu kiện ra tòa án. Sau đó, hàng loạt vấn đề bức xúc khác như tự xưng cơ sở tu hành, lợi dụng hoạt động tôn giáo tiếp tục diễn ra tại đây.

Ngày 1/1/2020, ông Lê Tùng Vân đã làm lễ đổi tên Tịnh Thất Bồng Lai thành "Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ". Tháng 9/2020, Công an tỉnh Long An đã điều tra về Tịnh thất Bồng Lai và phát hiện 5 chú tiểu mồ côi đều có mẹ ở cùng. Đặc biệt, nhiều người sinh sống tại đây có mối quan hệ huyết thống.

Ngày 22/9, Công an tỉnh Long An phối hợp với Đài Truyền hình tỉnh Long An phát phóng sự về Tịnh Thất Bồng Lai với tên gọi "Sự thật về nơi tự xưng Tịnh Thất Bồng Lai".

Theo đó, tại nơi tự xưng Tịnh Thất Bồng Lai nuôi trẻ mồ côi này hiện có 18 người cư trú, trong đó 6 trẻ đều có mẹ ruột cùng tạm trú, không rõ cha. Thời gian qua, nơi này lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi, cơ nhỡ, không nơi nương tựa để kêu gọi lòng xót thương của mọi người trong và ngoài nước giúp đỡ, trục lợi cá nhân, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự và dư luận xã hội.

Ông Lê Tùng Vân quay clip trong buổi làm lễ xuất gia cho Võ Thị Diễm My và Trương Ngọc Xuân.

Tháng 10/2021, Lê Thanh Minh Tùng, tự xưng là con trai ruột của "thầy ông nội" Lê Tùng Vân và em gái.

Ngày 5/11, tại buổi họp báo thường kỳ quý IV năm 2021 về tình hình thực hiện các nhiệm vụ công tác của Bộ Nội vụ, ông Nguyễn Tiến Trọng - Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ khẳng định, Tịnh Thất Bồng Lai là vụ việc có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để trục lợi.

Ngày 4/1/2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng hoạt động tôn giáo, từ thiện để trục lợi và nhiều tội danh khác xảy ra tại Tịnh Thất Bồng Lai.

Ngày 5/1, Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án đối với ông Lê Tùng Vân để điều tra các tội: “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân”; “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Loạn luân”.

Ngày 7/1, Công an huyện Đức Hòa, Long An đã khởi tố bị can đối với 4 người trong Tịnh Thất Bồng Lai gồm: Lê Tùng Vân; Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990); Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991); Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995) về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Công an huyện Đức Hòa cũng ra lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, riêng "Thầy ông nội" Lê Tùng Vân bị cấm đi khỏi nơi cư trú.