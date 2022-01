'Thầy ông nội' Lê Tùng Vân ở Tịnh thất Bồng Lai bị điều tra tội loạn luân

Liên quan đến “Tịnh thất Bồng Lai” hay tên khác là “Thiền am bên bờ vũ trụ” tại ấp Lập Thành (xã Hoà Khánh Tây, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An), một nguồn tin cho hay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án để điều tra các tội: “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân”; “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Loạn luân”.

Trong đó, vai trò quan trọng là ông Lê Tùng Vân (SN 1932, quê An Giang, ngụ quận 6), người tự xưng là Thầy ông nội, Đại đức Thích Tâm Đức, người đứng đầu “Tịnh thất Bồng Lai” từ năm 2014 đến nay.

Ông Lê Tùng Vân tổ chức sinh hoạt tôn giáo tại Tịnh thất Bồng Lai.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra lấy lời khai, làm rõ về hành vi của những người khác sống cùng và mạo nhận là “đệ tử” của ông Lê Tùng Vân tại “Tịnh thất Bồng Lai”.

Đến nay, Công an tỉnh Long An đủ cơ sở để xác định “Tịnh thất Bồng Lai” đã lợi dụng tôn giáo, mạo nhận nuôi trẻ mồ côi trục lợi từ thiện. Riêng ông Lê Tùng Vân bị tố cáo, phản ánh đã dụ dỗ quan hệ với trẻ vị thành niên tâm thần, quan hệ loạn luân…

Đặc biệt mới đây nhất, trong buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng, xuất hiện một người giới thiệu là Lê Thanh Minh Tùng, công bố những điều sốc về ông Lê Tùng Vân và “Tịnh thất Bồng Lai”. Ông Tùng tự công bố mình là sản phẩm “loạn luân” của ông Vân và một người cận huyết. Ông cũng cho hay, từng bị ông Vân hành hạ trong nhiều năm.

Riêng về ông Lê Tùng Vân được làm rõ, từ trước đến nay chưa từng tu hành ở cơ sở tôn giáo nào. Năm 2007 ông Vân bị phanh phui khi lập ra Trại dưỡng lão - cô nhi Thánh Đức ở huyện Bình Chánh - giới thiệu là cơ sở nuôi trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa… có dấu hiệu trục lợi từ thiện trong gần 10 năm qua.

Công an đang làm rõ thêm về hành vi của những người sống cùng ông Lê Tùng Vân tại "Tịnh thất Bồng Lai".

Bẵng đi một thời gian, năm 2014 ông Vân về nhà bà Cao Thị Cúc (SN 1960) ở ấp Lập Thành, huyện Hoà Khánh Tây, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An để tạo dựng tụ điểm “biến gia thành tự” với tên gọi là “Tịnh thất Bồng Lai”.

Ông Vân cùng những người ở đây đã mạo nhận là chùa, nuôi những đứa trẻ mồ côi… để từ đó tiếp nhận các khoản từ thiện trong và ngoài nước.

Cơ quan Công an cho hay, ở “Tịnh thất Bồng Lai” hiện có 18 người sinh sống như đại gia đình, trong nhà có 6 đứa trẻ có mẹ ruột theo giấy tờ hợp pháp. Những người này sinh sống như một đại gia đình, phần lớn có quan hệ huyết thống, là con ruột, cháu ruột của ông Lê Tùng Vân chứ không mồ côi, không nơi nương tựa.

Tụ điểm “Tịnh thất Bồng Lai” tồn tại, hoạt động trong thời gian dài và họ như thách thức dư luận, gây bức xúc. Hơn một năm trước, chính quyền tỉnh Long An đã công bố những sai phạm tại “Tịnh thất Bồng Lai” nhưng đến nay mới chính thức xử lý theo quy định pháp luật.