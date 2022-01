Khởi tố vụ lợi dụng tôn giáo, từ thiện để trục lợi tại 'Tịnh Thất Bồng Lai'

(VTC News) -

Ngày 4/1, theo thông tin từ Công an tỉnh Long An, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng hoạt động tôn giáo, từ thiện để trục lợi xảy ra tại "Tịnh thất Bồng Lai".

“Hiện vụ việc và những vi phạm của ông Lê Tùng Vân và những cá nhân có liên quan đến những việc làm sai trái tại đây đang được tiếp tục xác minh điều tra làm rõ và sẽ sớm cung cấp thông tin cho báo chí”, nguồn tin cho biết.

Ông Nguyễn Tùng Vân.

Qua kết quả xác minh, năm 2014, bà Cao Thị Cúc (SN 1960, hộ khẩu thường trú xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) mua lại nhà, đất (gần 2.000m2) ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An rồi chuyển về đây sinh sống, sau đó sửa chữa lại làm điểm tu tại gia.

Ông Lê Tùng Vân (SN 1932, hộ khẩu thường trú phường 10, quận 6, TP.HCM; tạm trú tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM) tự phong là Giám đốc Trại Dưỡng lão và Cô nhi Thánh Đức và chuyển sinh sống cùng nhà với bà Cúc từ năm 2015.

Đến năm 2007, do hoạt động không đúng theo quy định pháp luật về điều kiện vật chất, vệ sinh môi trường tại cơ sở không bảo đảm, việc chấp hành đăng ký tạm trú và đăng ký nhận nuôi con nuôi không tuân thủ quy định, UBND huyện Bình Chánh có quyết định chấm dứt hoạt động đối với cơ sở Thánh Đức.

Đến năm 2015, ông Vân bán hết đất tại địa chỉ trên về tạm trú tại hộ bà Cao Thị Cúc ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và hành nghề nhận con nuôi làm từ thiện.

Tuy nhiên, đa số trẻ sống trong hộ bà Cúc đều có mẹ đi cùng, không phải là trẻ em cơ nhỡ, không nơi nương tựa. Hiện tại, hộ bà Cúc có 18 người đang cư trú, trong đó có 6 trẻ em đều có mẹ ruột cùng tạm trú.

Thời gian qua, nơi đây lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi, cơ nhỡ không nơi nương tựa để kêu gọi lòng tốt của mọi người trong và ngoài nước giúp đỡ nhằm trục lợi cá nhân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, dư luận xã hội.

Tịnh thất Bồng Lai.

Đặc biệt, nhóm người tại "Tịnh thất Bồng Lai" đã sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội cá nhân khác nhau đăng nhiều video với nội dung không đúng sự thật về diễn biến vụ việc xảy ra tại đây. Lúc đầu, do chưa hiểu rõ vấn đề, bản chất nên dư luận ủng hộ "Tịnh thất Bồng Lai".

Sau đó, khi báo chí thông tin về những chiêu trò lợi dụng tôn giáo, nuôi trẻ mồ côi để trục lợi, gắn mác tu hành nhưng lại sinh hoạt, sinh sống như những người bình thường thì dư luận xã hội đã hiểu rõ bản chất của nhóm "Tịnh thất Bồng Lai" nên đã chuyển hướng sang lên án, phê bình.

Ngày 1/1/2020, ông Lê Tùng Vân đã làm lễ đổi tên "Tịnh thất Bồng Lai" thành "Thiền am bên bờ vũ trụ".

Vào ngày 5/11/2021, tại buổi họp báo thường kỳ quý IV năm 2021 về tình hình thực hiện các nhiệm vụ công tác của Bộ Nội vụ, ông Nguyễn Tiến Trọng – Phó trưởng Ban tôn giáo Chính phủ cho biết, "Tịnh thất Bồng Lai" không phải là cơ sở tự viện hợp pháp do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An quản lý.

Đồng thời, Phó trưởng Ban tôn giáo Chính phủ khẳng định "Tịnh thất Bồng Lai" là vụ việc có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để trục lợi.

"Trong quá trình làm việc, ông Lê Tùng Vân (người sống cùng bà Cúc) cũng khẳng định đây không phải là chùa mà là nhà riêng nhưng cơ sở này vẫn treo biển cơ sở tôn giáo. Chúng tôi sẽ tiếp tục đề nghị UBND tỉnh Long An và các cơ quan liên quan xác minh, làm rõ những vi phạm này", ông Nguyễn Tiến Trọng nói.