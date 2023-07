Tổ chức cho cặp vợ chồng trốn đi nước ngoài, hai anh em cùng dính lao lý

(VTC News) -

Ngày 7/7, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử các bị cáo Nguyễn Văn Tài (SN 1991, nhân viên công ty cổ phần cung ứng nhân lực, xuất nhập khẩu Thiên Ân), Nguyễn Vương Cường (SN 1983, Hà Tĩnh) về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài"; Nguyễn Thị Nhàn (trú TP.HCM) về tội "Môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài".

Tại phiên tòa, bị cáo Tài kêu oan và cho rằng không biết việc ông Tr., bà T. và anh H. ra nước ngoài để ở lại lao động. Trong khi đó, Nguyễn Vương Cường nhận tội và cho rằng, nội dung cáo trạng không sai "nhưng hơi oan cho bị cáo".

Bào chữa cho các bị cáo, luật sư đề nghị tòa xem xét về số tiền hưởng lợi bất chính. Theo luật sư và nội dung trong cáo trạng, đó là tiền "chống trốn". Điều đó chứng tỏ các bị cáo không có mong muốn để ông Tr., bà T. và anh H. trốn ở lại Canada làm việc.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Tuy nhiên, VKSND TP Hà Nội giữ quyền công tố tại tòa cho rằng, các ông Tr., bà T. và anh H. có mục đích từ ban đầu là trốn ở lại Canada để làm việc và các bị cáo biết điều này. Thể hiện qua việc các bị cáo đề nghị ông Tr., bà T. xóa toàn bộ các tin nhắn, dữ liệu trao đổi với bị cáo trước khi ra sân bay. Bên cạnh đó, việc chứng minh tài chính của nhóm người này được các bị cáo thuê làm trên mạng.

HĐXX nhận định, các bị cáo phạm tội trong trường hợp chưa đạt. Cụ thể là việc ông Tr., bà T. bị giữ lại sân bay Nội Bài vì vaccine được tiêm không phù hợp với quy định của chính phủ Canada là ngoài mong muốn của các bị cáo. Do đó, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Tài 30 tháng tù, Nguyễn Vương Cường 36 tháng tù về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài".

Bị cáo Nguyễn Thị Nhàn bị tuyên án 18 tháng tù treo về tội "Môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài".

Theo cáo trạng và diễn biến phiên tòa, các bị cáo có hành vi đưa người ra nước ngoài trái phép. Cụ thể, Nguyễn Vương Cường là anh ruột của Nguyễn Văn Tài. Khoảng tháng 6/2021, Cường bàn với Tài về việc tạo dịch vụ hỗ trợ thị thực (visa), đưa người đi nước ngoài. Sau đó, Tài dùng mạng xã hội Facebook để đăng bài quảng cáo về dịch vụ này.

Thông qua mạng xã hội, bà Võ Thị T. (Nghệ An) và bị cáo Nguyễn Thị Nhàn đã liên hệ với Tài. Nội dung trao đổi là cần đưa người ra nước ngoài lao động. Qua trao đổi, Tài được biết bà T. và chồng là ông Tr., thêm vào đó là anh H. (do Nhàn môi giới) có nhu cầu đi Canada lao động nhưng không xin được visa do quá tuổi và không chứng minh được tài chính.

Tài bàn với Cường về việc này. Cường tư vấn cho ông Tr. và bà T. làm visa du lịch Canada, sau đó tìm thời cơ trốn ở lại lao động. Tài và Cường đưa ra mức giá đi Canada là 15.000 USD/người, ông Tr. và bà T. đồng ý.

Ngày 14/1/2022, bà T. và ông Tr. được cấp visa Canada. Thấy việc xin visa Canada dễ dàng nên bà T. tiếp tục đề nghị Cường và Tài xin visa cho con gái là Phan Thị Tr. (SN 2004).

Ngày 31/3/2022, bà T. nộp cho Tài 82 triệu đồng để mua vé máy bay. Số tiền này, Tài đã dùng 65 triệu đồng để thanh toán tiền vé máy bay cho hai người. Ngày 9/4/2022, Tài đã nhận 350 triệu đồng đặt cọc của ông Tr. chuyển khoản. Ngay sau khi nhận tiền, Tài đã chuyển khoản 280 triệu đồng cho Cường và chuyển khoản 70 triệu đồng cho chị gái là Nguyễn Thị Thùy D. nhờ đổi hộ ra 3.000 USD để chi dùng cá nhân.

Với bị cáo Nguyễn Thị Nhàn, cáo trạng xác định, khoảng tháng 12/2021, Nhàn lấy tên Facebook là “Hoàng My” liên hệ với Tài, trao đổi về việc bà Nguyễn Thị L. (ở Hà Tĩnh) có nhu cầu đưa con trai là Hoàng Công H. đi Canada. Trong quá trình trao đổi, Nhàn cho Tài biết, sau khi đưa sang Canada, H. sẽ có người nhà đón và tìm việc làm.

Sau khi Tài thông báo, Cường đồng ý mức giá đưa H. đi Canada là 14.000 USD, không bao gồm tiền vé máy bay. Nhàn đồng ý, song đề nghị Tài cho Nhàn được hưởng chênh 8.000 USD nên thống nhất sẽ báo giá “trọn gói” cho bà L. là 22.000 USD, khi anh H. nhập cảnh Canada mới phải thanh toán tiền.

Cuối tháng 1/2022, Tài và Cường gặp anh H. tại Hà Nội để trao đổi về việc xin visa Canada. Ngày 28/2/2022, Tài đưa anh H. đến Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin visa Canada tại tòa nhà Hongkong Tower, số 243 phố Đê La Thành, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội để làm thủ tục sinh trắc học. Ngày 30/3/2022, Tài yêu cầu Nhàn thông báo giá vé máy bay tăng; đồng thời đề nghị bà L phải nộp thêm 1.000 USD, nâng tổng chi phí đưa H. đi Canada là 23.000 USD và được bà L. đồng ý.

Sau khi hoàn tất các thủ tục và xin được visa Canada, ngày 9/4/2022, Cường, Tài cùng anh H, bà L. và vợ chồng ông Tr, bà T. đến sân bay quốc tế Nội Bài làm thủ tục xuất cảnh đi Canada. Nhưng hãng hàng không Korea Airline thông báo bà T. và ông Tr. không được chấp nhận lên máy bay; lý do vaccine phòng COVID-19 mà ông Tr. và bà T. được tiêm không phù hợp với quy định của chính phủ Canada.

Sau đó, Tài và ông Tr., bà T. được yêu cầu làm việc với cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh. Từ đó, vụ việc được điều tra, làm rõ.

Minh Tuệ