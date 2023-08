Tình yêu đối với Petro Vietnam sẽ là động lực để tập đoàn phát triển bền vững

(VTC News) -

Sau gần 5 năm hình thành Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp và 4 năm triển khai thực hiện Đề án Tái tạo văn hóa Petro Vietnam, đến nay, tập đoàn hoàn thiện hệ thống giá trị văn hóa Petro Vietnam, đó là: Lược sử ngành Dầu khí Việt Nam, Sổ tay văn hóa Petro Vietnam với hệ giá trị cốt lõi mang đặc trưng của người dầu khí và hệ thống nhận diện thương hiệu mang khát vọng vươn lên của Petro Vietnam trong thời kỳ mới.

Tổng giám đốc Petro Vietnam Lê Mạnh Hùng chúc mừng thành công của cuộc thi online "Tôi yêu Petro Vietnam".

Những giá trị đó nếu không được phát huy, làm sống động bởi từng người dầu khí sẽ sớm bị phai mờ bởi lớp bụi thời gian.

Chính vì vậy các hoạt động văn hóa đặc trưng của NLĐ dầu khí liên tục được làm mới như: Tuần lễ văn hóa Dầu khí, Xuân nghĩa tình Dầu khí, chương trình hiến máu nhân đạo với chủ đề “Nhiệt huyết người dầu khí”, chương trình an sinh xã hội với chủ đề “Nghĩa tình người dầu khí”, 3 triệu cây xanh vì một Việt Nam xanh; các chương trình nghệ thuật “Hành trình thắp lửa”, ký sự “Hành trình người đi tìm lửa”, hành trình “Mùa xuân từ những giếng dầu”.

Các ấn phẩm nhật ký CEO Mettings, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chuyển dịch năng lượng, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chuyển đổi số, Sổ tay công tác truyền thông, văn hóa doanh nghiệp và an sinh xã hội, các tác phẩm âm nhạc như Biển Đông tung bay quốc kỳ, Tự hào Petro Vietnam... góp phần tuyên truyền, lan tỏa các giá trị văn hóa Petro Vietnam.

Đặc biệt trong 3 năm qua, khoảng thời gian cực kỳ biến động, Petro Vietnam hình thành văn hóa quản trị biến động, để từ đó, có thể khẳng định văn hóa doanh nghiệp góp phần xứng đáng để năm 2020 tập đoàn vững vàng vượt qua “khủng hoảng kép”, phục hồi tăng trưởng trong năm 2021 và làm nên những kỷ lục trong các hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

Văn hóa cũng đã góp phần để giá trị thương hiệu năm 2023 của Petro Vietnam đạt xấp xỉ 1,4 tỷ USD, tăng gấp 3 lần so với năm 2019 và Tập đoàn được công nhận đạt chuẩn văn hóa kinh doanh ngay trong đợt đầu xếp hạng theo bộ tiêu chí của Thủ tướng.

Cuộc thi “Tôi yêu Petro Vietnam” thêm một lần nữa phát huy những giá trị văn hóa Petro Vietnam, để văn hóa luôn là bệ đỡ vững chắc cho các hoạt động của tập đoàn, vun đắp tình cảm tốt đẹp của các thế hệ NLĐ dầu khí, sự đồng thuận của xã hội, khẳng định vị thế, vai trò của Tập đoàn đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Petro Vietnam trao giải tập thể cho các đơn vị đạt giải.

Petro Vietnam hôm nay không chỉ là trụ cột của nền kinh tế đất nước mà còn là Tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia, đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh kinh tế, góp phần giữ gìn an ninh quốc gia trên biển và tích cực tham gia công tác an sinh xã hội. Để hiện thực hóa sứ mệnh cao cả đó, Petro Vietnam xác định xây dựng và phát triển văn hóa là 1 trong 8 nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển tập đoàn.

Cuộc thi “Tôi yêu Petro Vietnam” được Tập đoàn phát động vào ngày 11/8/2023 tại Thái Bình, nơi được coi là cái “nôi” của ngành Dầu khí, đã tiếp thêm sức mạnh, thôi thúc nhiệt huyết của mỗi NLĐ tham gia cuộc thi.

Cuộc thi diễn ra trong 5 ngày (từ ngày 14/8 đến 18/8/2023) thu hút gần 24 nghìn CBNV, NLĐ tham gia.

Ngay khi cuộc thi được phát động, 100% các đơn vị đều đã triển khai, thông báo đến toàn thể CBNV, NLĐ trong đó nhiều đơn vị đã có kế hoạch riêng phát động, triển khai chi tiết, đưa ra các giải thưởng nội bộ để động viên, khuyến khích NLĐ tham gia như PVCFC; PVOIL; PV Power; Phú Quốc POC, PETROCONs, PVChem, PVFCCo, PV Drilling, PVI, BSR, PETROSETCO và cơ quan tập đoàn.

Các hình thức tuyên truyền về cuộc thi được thể hiện sáng tạo không giới hạn thông qua các hệ thống truyền thông nội bộ, các màn hình thông tin, standee tại trụ sở làm việc hay thông qua các fanpage, ứng dụng mạng xã hội trên điện thoại của đơn vị, của Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Đoàn Thanh niên Tập đoàn.

Hình thức tuyên truyền phong phú đa dạng; nhiều hình ảnh, tranh vẽ cổ động được CBNV, NLĐ sáng tác tuyên truyền cho cuộc thi; thông tin về cuộc thi được cập nhật hàng ngày trên PetroTimes, cổng thông tin điện tử Tập đoàn và hệ thống truyền thông các đơn vị tạo sự thi đua hứng khởi trong toàn thể NLĐ.

Nội dung 50 câu hỏi của cuộc thi hướng người dự thi tìm hiểu về quá trình hình thành, xây dựng và phát triển; những mốc son quan trọng của ngành Dầu khí, định hướng phát triển của tập đoàn cũng như tìm hiểu văn hóa Petro Vietnam.

Cán bộ, kỹ sư, NLĐ dầu khí khi tham gia cuộc thi đều có chung cảm nhận, cuộc thi không chỉ gói gọn ở trên không gian mạng mà đã trở thành diễn đàn, trao đổi, bày tỏ tình yêu, để mỗi NLĐ dầu khí trên hành trình tìm về với lịch sử các thế hệ người đi tìm lửa thêm tự hào trước thành tựu, dấu ấn nổi bật của Petro Vietnam.

Cán bộ, NLĐ dự thi từ văn phòng đến các công trình dầu khí; từ giàn khoan trên thềm lục địa Việt Nam, các tàu trở dầu khắp các vùng biển trên thế giới tới sa mạc Sahara xa xôi tham gia cuộc thi để thể hiện tình yêu, sự hiểu biết đối với "ngôi nhà chung" Petro Vietnam.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện các ban/văn phòng tập đoàn đạt giải.

Không khí những ngày cuộc thi diễn ra sôi nổi, hào hứng ở tất cả các đơn vị trong tập đoàn, với số người dự thi chưa có tiền lệ; số người dự thi tăng từng ngày theo cấp số nhân, từ 2.511 người dự thi ngày thứ nhất, tăng lên 6.396 người ngày thứ hai, đến ngày thứ ba là 10.640 người, ngày thứ tư là 16.483 người và 23.895 người dự thi tại thời điểm cuộc thi đóng lại lúc 24h00 ngày 18/8/2023.

Trong 33 đơn vị tham gia, có 10 đơn vị đạt 100% số lượng CBNV tham gia làm bài thi; có 22/33 đơn vị đạt trên 50% số lượng CBNV dự thi; đơn vị có số lượng CBNV tham gia thi nhiều nhất là Vietsovpetro 2.799 người, tiếp theo là PV GAS 2.441 người, PV Power 2.042 người. Riêng PV Drilling là 1.706 người (vượt 110% do thu hút cả những lao động ngắn hạn cũng tham gia cuộc thi).

Kết quả cuộc thi có những con số ấn tượng khi 800 người trả lời đúng toàn bộ 50 câu hỏi; có 12.708 (53,2%) trả lời đúng từ 45 đến 49 câu hỏi.

Tập thể và cá nhân đạt giải cuộc thi online “Tôi yêu Petro Vietnam”.

Cuộc thi cũng tạo được những dấu ấn nổi bật từ trước đến nay: như số lượng thí sinh làm bài ngoài giờ hành chính nhiều nhất (trung bình mỗi ngày ngoài giờ hành chính từ 18h00 đến 24h00 đều có hàng nghìn người dự thi).

Số lượng tương tác, bình luận trên các trang mạng xã hội của tập đoàn và đơn vị lớn nhất từ trước đến nay (khoảng 25.000 lượt tiếp cận, tương tác và bình luận);

Hình ảnh của lãnh đạo, cán bộ các đơn vị tham gia cuộc thi hết sức phong phú và sống động; đặc biệt cuộc thi còn được NLĐ khắp các đơn vị gửi những hình ảnh dí dỏm, sinh động cổ vũ và thông qua đó lồng ghép giải đáp các thắc mắc cho chính NLĐ để hiểu hơn ý nghĩa của cuộc thi. Chính những điều tưởng như đơn giản như vậy góp phần cổ vũ, lan tỏa cuộc thi đạt kết quả tốt đẹp.

Thay mặt lãnh đạo tập đoàn, Tổng Giám đốc Petro Vietnam Lê Mạnh Hùng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tốt đẹp của cuộc thi online “Tôi yêu Petro Vietnam” mang lại. Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh đây là cuộc thi đầu tiên tổ chức với quy mô lớn trong toàn tập đoàn, diễn ra trong thời điểm rất kịp thời trong lộ trình, chiến lược tái tạo văn hóa Petro Vietnam.

Thông qua những kết quả từ cuộc thi, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng cho rằng điều này phản ánh đúng về sự thấm sâu, lan tỏa của văn hóa Petro Vietnam trong mỗi NLĐ, mỗi một thành viên PVN cũng như phản ánh kết quả, thành công của quá trình tái tạo văn hóa Petro Vietnam trong thời gian qua.

Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng gửi lời cảm ơn tới NLĐ dầu khí tích cực tham gia và hưởng ứng cuộc thi đồng thời mong muốn “Tôi yêu Petro Vietnam” không chỉ dừng lại ở một cuộc thi mà mỗi NLĐ thông qua văn hóa, quá trình, thái độ làm việc để tiếp tục thể hiện tinh thần, tình yêu đối với tập đoàn, đơn vị.

Tình yêu đối với Petro Vietnam sẽ là động lực để tập đoàn phát triển mạnh mẽ hơn, bền vững hơn, xứng đáng với vị trị vai trò Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng hàng đầu quốc gia.