'Tình tin đồn' phản ứng thế nào trước tin hẹn hò của Jisoo (BLACKPINK)?

(VTC News) -

Trong cuộc phỏng vấn ngay 3/8, khi được hỏi về tin hẹn hò của bạn thân Ahn Bo Hyun và bạn diễn Jisoo (BLACKPINK), Jung Hae In cho biết: "Tôi đang đọc báo Naver thì thấy tin này trên trang chính. Hy vọng hai người sẽ có một tình yêu bền và đẹp đẽ".

Dù có mối quan hệ thân thiết với cặp đôi nhưng Jung Hae In chia sẻ rằng mình không biết về chuyện hẹn hò của họ: "Từ trước khi bước chân vào con đường nghệ thuật, tôi đã không quá quan tâm đến chuyện hẹn hò của người nổi tiếng".

Nam tài tử Jung Hae In hia sẻ rằng mình không biết về chuyện hẹn hò của Jisoo và Ahn Bo Hyun.

Jisoo từng là “người tình màn ảnh" của Jung Hae In trong phim truyền hình Snowdrop. Cả hai đều là những ngôi sao có sự nghiệp thăng hoa và ngoại hình sáng. Sau lần hợp tác chung, người hâm mộ liên tục ''đẩy thuyền'' cặp đôi Jisoo và Jung Hae In. Không ít lần, cả hai vướng tin đồn hẹn hò. Trong khi đó, Ahn Bo Hyun cũng quen biết Jung Hae In, cả hai từng chụp hình chung và chia sẻ lên mạng xã hội.

Sáng 3/8, Dispatch đăng tải bài viết độc quyền hé lộ chuyện tình cảm của Jisoo (BLACKPINK) và nam tài tử Ahn Bo Hyun. Tờ này công bố hình ảnh hẹn hò gần đây của cặp đôi.

Theo Dispatch, do lịch trình bận rộn, thường xuyên phải di chuyển giữa các quốc gia nên khi trở về Hàn Quốc, Jisoo thường ở nhà. Vì vậy địa điểm hẹn hò của cặp đôi là tại một căn hộ ở Yongsan. "Jisoo là ngôi sao thế nên được chú ý rất nhiều. Địa điểm hẹn hò chắc chắn bị hạn chế", một người quen của cặp đôi cho biết.

Jisoo hiện đang hẹn hò nam diễn viên Ahn Bo Hyun.

Ngay sau khi Dispatch đăng tải thông tin này, công ty quản lý của BLACKPINK là YG Entertainment xác nhận Jisoo đang hẹn hò với Ahn Bo Hyun. "Jisoo và Ahn Bo Hyun đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau từng chút một với tình cảm tốt đẹp. Chúng tôi sẽ rất cảm kích nếu các bạn dõi theo hai người họ với ánh mắt ấm áp", đại diện YG cho biết.

Jisoo sinh năm 1995. Cô gia nhập YG Entertainment vào năm 2011. Sau 5 năm làm thực tập sinh, Jisoo ra mắt cùng nhóm BLACKPINK vào năm 2016. Cô từng đóng chính phim truyền hình Snowdrop, hợp tác tài tử Jung Hae In. Người đẹp đắt show quảng cáo, hiện là đại sứ toàn cầu của nhà mốt Dior.

Ahn Bo Hyun sinh năm 1988, gia nhập làng giải trí Hàn với vai trò người mẫu. Với lợi thế chiều cao 1m86 cùng hình thể nổi bật, Ahn Bo Hyun hoạt động như một người mẫu trong vòng 5 năm. Anh lấn sân diễn xuất vào năm 2014 với tác phẩm Golden Cross. Sau đó, Ahn Bo Hyun đi lên bằng những vai diễn nhỏ trong các bộ phim Hàn nổi tiếng như Her Private Life, Hậu duệ mặt trời, Itaewon Class,...

Lê Chi