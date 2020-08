Tỉnh Quảng Trị sẽ xử nghiêm Phó Chủ tịch phường tổ chức sinh nhật ở khu cách ly

Ngày 20/8, UBND tỉnh Quảng Trị vừa có công văn gửi UBND TP Đông Hà và Sở Y tế tỉnh Quảng Trị về việc yêu cầu kiểm tra, xác minh và xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch COVID-19.

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu UBND TP Đông Hà và Sở Y tế kiểm tra, xác minh ông H.V.C - Phó Chủ tịch UBND phường 5 (TP Đông Hà) là trường hợp F1 đang thực hiện cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế TP Đông Hà nhưng lại tổ chức sinh nhật trong khu cách ly.

UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị các cơ quan nêu trên xử lý nghiêm khắc sự việc của ông H.V.C - Chủ Chủ tịch UBND phường 5 (nếu có vi phạm) và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/8/2020.

Trung tâm Y tế TP Đông Hà nơi gia đình ông H.V.C đang thực hiện việc cách ly. (Ảnh: H.T)

Cùng ngày, trả lời PV VTC News, ông Đỗ Văn Hùng - Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị cho biết đã nhận được báo cáo của Trung tâm Y tế TP Đông Hà về việc ông H.V.C rủ vợ là bệnh nhân COVID-19 (BN 904) tổ chức sinh nhật trong khu cách ly và chụp ảnh đăng lên mạng xã hội facebook.

Nói về việc bệnh nhân COVID-19 (BN 904) dễ dàng đi lại trong khu cách ly, ông Hùng cho biết, theo quy định thì bệnh nhân COVID-19 có khu cách ly biệt lập.

"Các bệnh nhân dương tính là chỉ nằm ở tầng 1 chứ không được nằm ở tầng cao. Nhưng chúng tôi không được phép khoá bệnh nhân lại, do đó, trường hợp BN 904 có ý thức kém nên lén đi cửa sau sang khu cách ly của chồng để dự sinh nhật và chụp ảnh đăng lên mạng xã hội. Việc này, chúng tôi cũng khó kiểm soát", Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị nói.

Về hướng xử lý Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị cho biết, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và Sở Y tế sẽ cưỡng chế cách ly theo quy định với thời gian là không quá 21 ngày kể từ ngày ông C. tiếp xúc với vợ là bệnh nhân COVID-19 tại tiệc sinh nhật. Trong trường hợp ông C. tái diễn vi phạm thì sẽ bị cưỡng chế cách ly thêm 10 ngày nữa.

"Riêng về mặt xử lý chính quyền và về mặt Đảng thì thuộc thẩm quyền của UBND TP Đông Hà", ông Đỗ Văn Hùng - Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Tăng - Chủ tịch UBND TP Đông Hà cho hay đã nắm được thông tin sự việc và đánh giá ông C. vừa là lãnh đạo, vừa tham gia phòng, chống dịch mà có những hành động như vậy là quá phản cảm, gây dư luận không tốt.

Chủ tịch UBND TP Đông Hà khẳng định sẽ xử lý nghiêm và cho biết: "Sau khi ông này hoàn thành thời gian cách ly, căn cứ vào mức độ vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định".

Ông H.V.C - Phó Chủ tịch UBND phường 5 vào khu cách ly của Trung tâm Y tế TP Đông Hà từ ngày 6/8. Ông C tiếp xúc gần với 3 trường hợp bệnh nhân COVID-19 xác định tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Bảo Châu (221 Lê Duẩn, phường Đông Giang, TP Đông Hà, Quảng Trị).

Trong quá trình cách ly tại Trung tâm Y tế TP Đông Hà, ông C và gia đình luôn được các nhân viên y tế ở đây thăm khám, dặn dò và nhắc nhở các quy định về phòng, tránh dịch bệnh trong khu khách ly.

Tuy nhiên lúc 19h30 ngày 15/8, có người quen biết sinh nhật ông C nên mua bánh kem gửi vào khu cách ly. Lúc 20h5 cùng ngày, ông C gọi vợ mình là bệnh nhân COVID-19 (BN 904) đang bị cách ly đặc biệt tại Trung tâm Y tế TP Đông Hà qua phòng mình để tham gia bữa sinh nhật.

Sau đó BN 904 qua chụp ảnh, ghi hình để lưu giữ làm kỷ niệm. Đến 20h8, BN904 lấy ít trái cây và về phòng ngồi ăn một mình. Theo lời ông C thuật lại, khi qua phòng ông C, BN 904 chủ động ngồi tránh xa và đeo khẩu trang, chỉ khi chụp hình thì mới tới gần với gia đình. Con của ông C sau đó lấy máy điện thoại của ông đăng các hình ảnh buổi sinh nhật lên mạng xã hội Facebook.

Sau khi biết được sự việc, bác sĩ phụ trách khu cách ly trực tiếp vào gặp ông C., yêu cầu ông thực hiện các biện pháp giãn cách đúng quy định, gỡ bài trên mạng xã hội.

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế TP Đông Hà, gia đình ông C được đưa vào cách ly lúc 21h30 ngày 6/8. Ngày 13/8, vợ ông C. là BN904 được công bố là bệnh nhân COVID-19 thì được cán bộ trực khu cách ly tách biệt với các thành viên còn lại trong gia đình có kết quả âm tính (ông C., 2 người con và 1 cháu). Thế nhưng, khoảng 19h30 ngày 16/8, ông C. vẫn đem đồ ăn qua cho BN904 và bị nhân viên y tế nhắc nhở.

