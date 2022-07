'Tình nghĩa Việt - Lào sáng hơn trăng rằm, thơm hơn đóa hoa nào thơm nhất'

Sáng nay (18/7) tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977-18/7/2022).

Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977-18/7/2022). (Ảnh: Thi Uyên).

Tham dự Lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Phạm Minh Chính, Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; cùng nhiều vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào do ông Bounthong Chitmany, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào dẫn đầu, cùng đông đảo cán bộ, lưu học sinh Lào đang học tập, công tác tại Việt Nam đã tham dự Lễ kỷ niệm.

Tham dự buổi lễ còn có đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Hội hữu nghị Việt Nam - Lào; Ban Liên lạc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào; các cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các tướng lĩnh, cựu chiến binh, nhân sỹ, trí thức và đại diện các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đọc diễn văn tại buổi lễ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi tới ông Bounthong Chitmany và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân các dân tộc Lào anh em những tình cảm thân thiết, chân thành và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Khẳng định là hai nước láng giềng gần gũi, cùng uống chung dòng nước sông Mê Công, cùng tựa lưng vào dãy núi Trường Sơn hùng vĩ, Việt Nam và Lào có truyền thống bang giao hoà hiếu, gắn bó mật thiết với nhau trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của hai dân tộc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, cách đây hơn 9 thập kỷ, cùng chia sẻ khát vọng cháy bỏng thoát khỏi ách đô hộ của chế độ thực dân, giành độc lập dân tộc, các nhà cách mạng tiền bối của hai nước đã cùng nhau thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương - tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào ngày nay.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, phong trào đấu tranh của nhân dân Việt Nam và nhân dân Lào đã diễn ra ngày càng rộng khắp và gắn bó, với tinh thần đồng chí, anh em ruột thịt và ý chí cách mạng quật cường, đã tạo nên sức mạnh to lớn, giúp cả hai dân tộc giành được chính quyền vào năm 1945, với sự ra đời của Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà vào ngày 2/9 và Chính phủ Lào Issala vào ngày 12/10/1945.

Trong những năm tháng tiếp theo, Đảng Cộng sản Đông Dương được tách ra thành ba đảng tại mỗi nước Việt Nam, Lào và Campuchia đã lãnh đạo liên minh chiến đấu, phối hợp ủng hộ lẫn nhau cả về quân sự, chính trị và ngoại giao, cùng nhau giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác; buộc thực dân Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán với sự tham gia của tất cả nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đi đến công nhận độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của ba nước tại Hội nghị Geneve năm 1954.

Những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Lào nói riêng và liên minh chiến đấu Việt - Lào nói chung trong 8 năm tiếp theo đã tiếp tục dẫn đến việc ký kết Hiệp định Geneve về Lào ngày 23/7/1962 công nhận độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Lào. Chỉ hai tháng sau đó, ngày 5/9/1962, hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, thể hiện sự tiếp nối liên tục của liên minh chiến đấu Việt - Lào, cũng như tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau giữa hai dân tộc trên cả mặt trận quân sự và đối ngoại, đánh dấu cột mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ Việt Nam - Lào thời kỳ hiện đại.

Trong hơn một thập kỷ sau đó, quân và dân hai nước tiếp tục kề vai sát cánh, cùng nhau chiến đấu kiên cường và giành được những chiến thắng vẻ vang ở cả hai bên dãy Trường Sơn và đường Hồ Chí Minh lịch sử, tiến tới giành thắng lợi hoàn toàn của cách mạng mỗi nước vào năm 1975. Từ đó, quan hệ giữa Việt Nam và Lào bước sang trang sử mới, từ liên minh chiến đấu chung một chiến hào sang hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia có độc lập, chủ quyền là nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Ôn lại kỷ niệm về tình hữu nghị quý báu giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân hai nước đã cùng kề vai sát cánh ngay từ những ngày đầu đầy thử thách, gian nan bảo vệ và xây dựng Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước.

Hai Đảng, hai nước đã hỗ trợ nhau từng bước khôi phục kinh tế - xã hội sau chiến tranh, đồng thời từng bước hình thành và phát triển mối quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực trọng yếu như kinh tế, văn hoá, xã hội, giáo dục đào tạo, quốc phòng an ninh và đối ngoại...

Một tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm.

Xuất phát từ nhu cầu hợp tác sâu rộng và cấp thiết giữa hai nước trong tình hình mới, ngày 18/7/1977, Việt Nam và Lào đã ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác, trong đó nêu rõ: "Hai bên cam kết ra sức bảo vệ và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, không ngừng tăng cường tình đoàn kết và tin cậy lẫn nhau, sự hợp tác lâu dài và giúp đỡ lẫn nhau về mọi mặt trên tinh thần của chủ nghĩa quốc tế vô sản và theo nguyên tắc hoàn toàn bình đẳng, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau".

Trong suốt 45 năm qua, Hiệp ước này đã trở thành một tài sản quý giá và có ý nghĩa vô cùng quan trọng, là cơ sở pháp lý vững chắc để hai nước không ngừng mở rộng quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện. Hiệp ước cũng là tiền đề để hai nước ký kết hàng loạt các văn kiện và thỏa thuận hợp tác trên tất cả các lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo….

Bước vào thời kỳ mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, dưới ánh sáng soi đường của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ở Việt Nam và tư tưởng Kaysone Phomvihane ở Lào, hai Đảng, hai Nước chúng ta tiếp tục kề vai, sát cánh bên nhau trong công cuộc đổi mới, cùng đạt được những thành tựu vô cùng to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh, an toàn và trật tự xã hội, mang lại cuộc sống ngày càng ấm no và bình yên cho nhân dân mỗi nước.

Những thành tựu đó có được không chỉ nhờ sự nỗ lực của mỗi Đảng, mỗi nước, mà còn nhờ những đóng góp quan trọng của mối quan hệ hợp tác chí tình, chí nghĩa Việt Nam - Lào trong suốt chiều dài 45 năm qua kể từ khi hai nước ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác.

"Nhìn lại những chặng đường lịch sử hào hùng mà hai dân tộc đã cùng đi qua, chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào về mối quan hệ mẫu mực, vô cùng trong sáng, hết mực thuỷ chung giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam và Lào. Quan hệ đặc biệt Việt - Lào đã được các lãnh tụ vĩ đại là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong trực tiếp đặt nền móng; được dày công gây dựng, giữ gìn, vun đắp bằng mồ hôi, công sức và cả xương máu của các thế hệ quân và dân hai nước; thực sự trở thành tài sản vô giá, mối quan hệ "có một không hai" trong lịch sử thế giới. Đúng như Chủ tịch Kaysone Phomvihane đã khẳng định: "Trong lịch sử cách mạng thế giới đã có nhiều tấm gương sáng chói về tinh thần quốc tế vô sản, nhưng chưa ở đâu và chưa bao giờ có sự đoàn kết liên minh chiến đấu đặc biệt, lâu dài, toàn diện như vậy".

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh như trên, đồng thời khẳng định: "Tình đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa Việt Nam và Lào là quy luật khách quan, nhân tố có ý nghĩa sống còn của mỗi Đảng, mỗi nước; đồng thời là tài sản chung vô giá và là nền tảng để hai nước chúng ta cùng phát huy trong các giai đoạn lịch sử tiếp theo. Việt Nam và Lào không chỉ là hai nước láng giềng, mà là "hai nước anh em, đồng chí".

Nhận thức sâu sắc rằng, mỗi thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa hiện nay của Việt Nam đều gắn liền với sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu, kịp thời, chí tình chí nghĩa của Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào anh em, dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Nhà nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào và nhân dân Lào anh em.

"Nhân dân Việt Nam hôm nay và mãi mãi mai sau luôn luôn ghi nhớ và khắc sâu lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Việt - Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long" và câu nói chí tình của Chủ tịch Souphanouvong: "Tình nghĩa Việt - Lào cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả, sáng hơn trăng rằm, ngát hương thơm hơn đóa hoa nào thơm nhất", Tổng Bí thư nói.

Là người đồng chí, anh em thân thiết và thuỷ chung, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn luôn quan tâm theo dõi và tự hào về những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào đã giành được trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của mình.

Tổng Bí thư cũng bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam và Lào tiếp tục phát triển vững chắc, ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả, nổi bật là quan hệ chính trị không ngừng được củng cố và nâng cao, từ "quan hệ hữu nghị truyền thống" thành "quan hệ hữu nghị vĩ đại" từ tháng 2/2019, ngày càng trở nên tin cậy gắn bó, tiếp tục giúp định hướng cho các lĩnh vực hợp tác khác; Hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng nhất trong quan hệ đặc biệt giữa hai nước; Hợp tác kinh tế tiếp tục được quan tâm thúc đẩy và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước; Hợp tác về giáo dục đào tạo - lĩnh vực hợp tác chiến lược giữa hai nước, cũng như hợp tác văn hoá, y tế, giao thông vận tải, năng lượng ngày càng được củng cố và đẩy mạnh; Quan hệ giữa các địa phương, nhất là giữa các tỉnh giáp biên giới hai nước ngày càng trở nên gắn bó khăng khít.

Ban Liên lạc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào; các cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các tướng lĩnh, cựu chiến binh tại lễ kỷ niệm.

Nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường; nhân loại đang phải đối mặt nhiều thách thức lớn như chiến tranh, xung đột cục bộ, cạnh tranh gay gắt giữa các nước lớn, các vấn đề an ninh phi truyền thống như dịch bệnh, thiếu hụt năng lượng, lương thực, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước chúng ta càng cần phải đoàn kết, gắn bó, tăng cường hợp tác hơn nữa để cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; cùng nhau làm hết sức mình để bảo vệ và không ngừng vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

"Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn luôn ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện công cuộc đổi mới của Lào; đồng thời hết sức coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho mối quan hệ đặc biệt vừa là đồng chí, vừa là anh em giữa hai Đảng, hai nước chúng ta. Chúng tôi luôn luôn mong muốn hợp tác, hỗ trợ đất nước Lào với tinh thần "giúp bạn là giúp mình", xem đây là nhiệm vụ chiến lược; mong muốn cùng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào không ngừng bồi đắp tin cậy chính trị, đẩy mạnh hợp tác an ninh quốc phòng, tăng cường kết nối hai nền kinh tế, không ngừng nâng cao chất lượng hợp tác giáo dục đào tạo, cùng nhau xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập sâu rộng; cùng phấn đấu để các thành tựu hợp tác ngày càng tương xứng với tầm vóc của quan hệ đặc biệt Việt - Lào, cũng như kỳ vọng của Lãnh đạo và Nhân dân hai nước", Tổng Bí thư nêu rõ.

Cựu chiến binh Việt Nam ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ trong quan hệ hai nước.

Dù thế giới có đổi thay thế nào chăng nữa, chúng ta vẫn quyết tâm cùng nhau gìn giữ và phát huy mối quan hệ đặc biệt thuỷ chung, son sắt Việt Nam - Lào theo đúng như ý nguyện của Chủ tịch Kaysone Phomvihane: "Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Việt - Lào sẽ mãi mãi bền vững hơn núi, hơn sông".

Bày tỏ vô cùng vinh dự và tự hào được sang thành phố Hà Nội xinh đẹp tham dự buổi lễ long trọng hôm nay, ông Bounthong Chitmany, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đã ôn lại kỷ niệm về tình hữu nghị quý báu giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào khắc cốt ghi tâm và biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu là người gây dựng và là mẫu mực sáng chói trong giữ gìn, vun đắp tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào chúng ta trở thành tài sản chung vô giá, là quy luật tồn tại và phát triển của hai nước, là một trong yếu tố quyết định thắng lợi của cách mạng mỗi nước.

Ông Bounthong Chitmany nhấn mạnh, sau khi hai nước bước vào kỷ nguyên mới trong thời hòa bình, độc lập và xây dựng phát triển tiến lên thịnh vượng, nhằm bảo vệ kết quả cuộc cách mạng và là nền tảng phát huy quan hệ hợp tác Lào - Việt Nam đi vào chiều sâu, hai nước chúng ta đã cùng ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác tại Thủ đô Viêng Chăn ngày 18/7/1977, đến hôm nay vừa tròn 45 năm.

Hiệp định này là cơ sở quan trọng cho quan hệ hợp tác toàn diện, phù hợp nguyên tắc quốc tế. Hiệp ước được triển khai vào đời sống thực tế và ngày càng có hiệu quả hơn, đã trở thành yếu tố bổ trợ quan trọng trong công cuộc bảo vệ và xây dựng phát triển ở hai nước Lào - Việt Nam.

Ông Bounthong Chitmany, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

"Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào chúng tôi luôn kiên định và coi đây là trách nhiệm của mình trong việc phát huy truyền thống quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam được trải qua bao thử thách và dày công vun đắp bằng mồ hôi xương máu của các chiến sỹ anh hùng cũng như nhân dân Lào và nhân dân Việt Nam biết bao thế hệ để mãi được trường tồn; mang lại lợi ích thiết thực tối đa cho nhân dân hai nước, để xứng với câu thơ bất hủ của Chủ tịch Kaysone Phomvihane: “Núi có thể mòn sông có thể cạn, song tình nghĩa Lào - Việt Nam mãi mãi bền vững hơn núi, hơn sông”, ông Bounthong Chitmany nhấn mạnh.

Và như câu thơ bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

“Thương nhau mấy núi cũng trèo

Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua

Việt - Lào hai nước chúng ta

Tình sâu hơn nước Hồng Hà - Cửu Long”.

Tại buổi lễ, đại diện sinh viên Lào đang học tập tại Việt Nam và đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam phát biểu nguyện phấn đấu hết sức mình để mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước, hai dân tộc, di sản vô giá của các thế hệ tiền bối được truyền mãi đến các thế hệ mai sau, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào ngày càng bền chặt.