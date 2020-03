Thủ tướng: Bảo vệ thương hiệu Việt Nam, một đất nước an toàn

Chiều 2/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ để nghe báo cáo tình hình và các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng cho rằng, việc 17 ngày qua nước ta chưa có ca nhiễm mới là một tin vui. Tuy nhiên, dịch đang diễn biến phức tạp, lây lan ra 67 quốc gia và vùng lãnh thổ, ở nhiều nước, dịch có tốc độ lây lan cao, tử vong nhanh.

Nước ta có tiến bộ đáng mừng trong phòng chống dịch nhưng còn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại. Do đó, Thủ tướng nêu rõ, cần tiếp tục hành động với tinh thần khẩn cấp và kiên quyết. Tinh thần lớn là không được lơ là, không để sợ hãi ảnh hưởng đến tâm lý người dân, xã hội. Ông Phúc yêu cầu không được chần chừ hoặc thỏa mãn mà phải quyết liệt, đặc biệt không được chủ quan.

Thủ tướng chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ để nghe báo cáo tình hình và các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

“Cuộc họp này sẽ thảo luận biện pháp mạnh mẽ hơn để nếu có sự chần chừ nào, chủ quan, thỏa mãn nào thì đều được ngặn chặn”, Thủ tướng nói.

Chúng ta có thể phải tiếp tục hy sinh một số lợi ích kinh tế để bảo vệ sức khỏe nhân dân, bảo vệ thương hiệu Việt Nam, một đất nước an toàn trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn ra khắp các châu lục.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu thảo luận, cho ý kiến về những biện pháp cụ thể để làm sao tiếp tục cách ly hiệu quả, không bị phá vỡ, quá tải do số người đông.

Báo cáo với Thủ tướng trước đó, đại diện Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, tính từ 13/2 đến nay, Việt Nam không ghi nhận trường hợp mắc bệnh, đã loại trừ 1.593 trường hợp nghi ngờ. Cả nước đang theo dõi, cách ly 115 trường hợp nghi ngờ khác.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 10.089 người. Trong đó có 156 người cách ly tập trung tại bênh viện, 4.810 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 5.123 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Video: Sinh viên Hà Nội đeo khẩu trang trở lại giảng đường sau nghỉ dịch

Trên thế giới, ghi nhận 89.068 trường hợp mắc, 3.046 người tử vong tại 67 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó các quốc gia có nhiều người mắc nhất gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Italy, Nhật Bản, Iran.

Về các biện pháp ngăn chặn dịch từ Hàn Quốc, theo ông Đỗ Xuân Tuyên, đối với người có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội hoặc TP.HCM sẽ phỏng vấn tại chỗ, đồng thời liên hệ chính quyền cơ sở và gia đình để cùng xác minh các thông tin đã khai báo, tổ chức cách ly tại cộng đồng đối với các trường hợp không phải cách ly y tế bắt buộc. Đối với người có hộ khẩu thường trú tại các địa phương khác sẽ giữ lại tiếp tục cách ly tập trung theo quy định.

Ban Chỉ đạo thống nhất mức cảnh báo đối với Hàn Quốc, Iran, Italy là quốc gia nằm trong vùng dịch; khuyến cáo người dân hạn chế đi đến các quốc gia này và thực hiện cách ly người nhập cảnh từ các quốc gia này 14 ngày theo quy định.

Ban chỉ đạo giao Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long làm Chủ tịch Hội đồng đánh giá, so sánh hiệu quả của khẩu trang kháng khuẩn do Tập đoàn Dệt may Việt Nam sản xuất với khẩu trang y tế để có khuyến cáo sử dụng phù hợp với các đối tượng.

