Tên giết người Triệu Quân Sự trộm xe nhanh như chớp ngay khi vừa trốn trại

Liên quan đến vụ Triệu Quân Sự (29 tuổi, trú xã Phú Cường, huyện Đại Từ, Thái Nguyên) trốn khỏi trại giam T10, Công an xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, chiếc xe bị Sự trộm trên đường tẩu thoát vẫn đang được cơ quan chức năng tạm giữ để phục vụ cho công tác điều tra.

Chân dung Triệu Quân Sự. (Ảnh: C.A)

Theo Công an xã Bình Chánh, sáng 4/6, ông Nguyễn Văn Tới (48 tuổi, trú thôn Bình An Nội, xã Bình Chánh) tìm tới trụ sở công an để trình báo về việc bị mất trộm chiếc xe máy Sirius mang BKS 76X6 2978.

Khoảng 22h ngày 3/6, như mọi ngày, ông Tới chạy chiếc xe máy trên đến trại vịt của gia đình ở gần cổng chào xã Bình Chánh ngủ.

Khi đi ngủ, chủ phương tiện còn cắm nguyên chìa khóa trên xe.

"Chính hành động hớ hênh này của ông Tới đã tạo điều kiện cho Triệu Quân Sự dễ dàng trộm cắp chiếc xe máy ngay trong đêm 3/6 rồi tẩu thoát ra tới đèo Hải Vân.

Hiện, chiếc xe vẫn đang được tạm giữ để phục vụ công tác điều tra nên chưa trao trả về cho ông Tới", lãnh đạo Công an xã Bình Chánh nói.

Như VTC News đưa tin, khoảng 14h20 ngày 3/6, Sự trốn khỏi Trại giam T10 - Quân khu 5 (đóng trên địa bàn xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi).

Tối cùng ngày, y cướp điện thoại di động của chị Nguyễn Thị H. (nhân viên gác chắn đường sắt tại thôn Nam Bình 2, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn).

Chiếc xe máy Sự trộm của ông Tới được y bỏ lại trên đèo Hải Vân.

Ngoài ra, Sự chính là thủ phạm trộm chiếc xe máy ở xã Bình Chánh.

Tối 4/6, trong lúc chốt chặn, tổ công tác Trạm CSGT Cửa Ô Hòa Hiệp, TP Đà Nẵng phát hiện một nam thanh niên chạy xe máy BKS 76X6-2978 lên đèo Hải Vân.

Lực lượng chức năng xác định đây chính là tên tội phạm vượt ngục ở Quảng Ngãi nên ra hiệu dừng xe. Lúc này, nam thanh niên không chấp hành hiệu lệnh, lách xe bỏ chạy lên đèo.

Những ngày qua, lực lượng công an và quân đội của TP Đà Nẵng bao vây đèo Hải Vân nhằm truy bắt Sự nhưng chưa được.

Đây là lần thứ 2 trong vòng 5 năm, Sự trốn khỏi trại giam. Ngày 8/11/2015, Triệu Quân Sự và Nhâm Văn Tuấn (quê huyện Vị Xuyên, Hà Giang) đang thi hành án tại Trại giam T10, dùng vật nhọn cưa song sắt cửa sổ buồng giam và trốn trại. Hơn 1 tháng sau, ngày 15/12/2015, Cục Truy nã tội phạm Bộ Công an và các cơ quan chức năng bắt được Triệu Quân Sự khi y đang chơi game tại một quán internet trên đường Hồ Tùng Mậu (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội). Triệu Quân Sự là tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm, y là thủ phạm trong vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra vào chiều 22/8/2012. Nạn nhân bị Sự sát hại, cướp tài sản là nữ chủ quán cà phê Hương Sen (quận Long Biên, TP Hà Nội).

