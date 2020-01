Bộ Tư lệnh CSCĐ trao gần 4 tỷ đồng cho thân nhân 3 liệt sĩ hy sinh tại Đồng Tâm

Ngày 22/1 (28 Tết), Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) tới thăm hỏi và động viên thân nhân 3 liệt sĩ Nguyễn Huy Thịnh, Phạm Công Huy và Dương Đức Hoàng Quân, 3 liệt sĩ hy sinh tại Đồng Tâm hôm 9/1.

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ lưc lượng cảnh sát cơ động, Trung tướng Phạm Quốc Cương trao tận tay gia đình 3 liệt sĩ số tiền ủng hộ của toàn đơn vị cho mỗi gia đình gần 1,3 tỷ đồng. Đây là số tiền trích từ 1 ngày lương của cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh sát cơ động ngay sau lễ phát động học tập tấm gương dũng cảm hi sinh của 3 liệt sĩ.

Chia sẻ những mát mát, đau thương của thân nhân 3 liệt sĩ, Trung tướng Phạm Quốc Cương nhấn mạnh, không có gì bù đắp được khi các anh ra đi vẫn còn gánh nặng gia đình, mẹ già và con thơ ở lại. Nhưng các anh hãy vững bước, yên lòng vì còn đồng đội ở lại.

Những bù đắp về vật chất của đồng đội, sự biết ơn, tri ân của xã hội hôm nay và sau này sẽ giúp cha mẹ, vợ con các anh phần nào trong cuộc sống để san sẻ chính trách nhiệm các anh còn đau đáu.

Trung tướng Phạm Quốc Cương trao tiền ủng hộ của lực lượng cảnh sát cơ động cho thân nhân 3 liệt sĩ hy sinh ở Đồng Tâm.

Thay mặt thân nhân các 3 gia đình liệt sĩ, bà Hoàng Thị Phúc (mẹ của Đại tá Nguyễn Huy Thịnh) cho biết, điều an ủi lớn nhất đối với gia đình và người thân ở lại chính là được Đảng , Nhà nước và nhân dân ghi nhận xứng đáng những hi sinh của các anh vì bình yên cuộc sống. Chính sự quan tâm này đã khiến sự hi sinh của các anh trở thành bất tử.

Cùng ngày, tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Công an thành phố Hà Nội, Đoàn đại biểu Đảng ủy, Ban Giám đốc và cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội đã dâng hương, hoa tưởng nhớ và tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cùng gia đình liệt sĩ, Đại úy Phạm Công Huy, cán bộ bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội) gắn biển tên liệt sĩ, Đại úy Phạm Công Huy, người đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức) ngày 9/1 tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Công an thành phố Hà Nội.

Theo thông báo của Bộ Công an ngày 9/1, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự xây dựng tường rào bảo vệ Sân bay Miếu Môn tại địa bàn xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, một số đối tượng chống đối đã sử dụng lựu đạn, bom xăng, tuýp sắt gắn dao nhọn… tấn công lực lượng thi hành nhiệm vụ.

Quá trình truy bắt, khống chế, bắt giữ nhóm đối tượng chống đối đặc biệt nguy hiểm nêu trên, 3 cán bộ, chiến sỹ Công an đã anh dũng hy sinh, gồm:

Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, sinh năm 1972; Phó Trung đoàn trưởng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ Đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Đại úy Phạm Công Huy, sinh năm 1993; cán bộ Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 3, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội.

Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân, sinh năm 1992; Tiểu đội trưởng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ Đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Trước những hành động dũng cảm, không quản ngại hy sinh, bảo vệ kỷ cương phép nước, vì bình yên cuộc sống của nhân dân, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất; Thủ tướng cấp Bằng “Tổ quốc ghi công”; Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định thăng cấp bậc hàm vượt cấp cho 3 chiến sĩ.