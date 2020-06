Nắng nóng gay gắt, các trường đẩy nhanh chương trình, cho học sinh nghỉ hè sớm

Theo chương trình khung năm học được Bộ GD&ĐT điều chỉnh, các địa phương sẽ hoàn thành chương trình năm học trước 15/7. Tuy nhiên, do điều kiện nắng nóng, nguy cơ ảnh hưởng tới sức khoẻ của học sinh, một số địa phương, cơ sở giáo dục phổ thông đang đẩy nhanh chương trình học, kết thúc năm học sớm, cho các em nghỉ hè trong tháng 6.

Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành và THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội) là 2 trường đầu tiên trong cả nước kết thúc năm học, bế giảng từ ngày 6/6.

Học sinh của trường được nghỉ hè từ tháng 6 và dự kiến quay lại đầu tháng 8. Như vậy các em có khoảng 2 tháng nghỉ ngơi.

Tương tự, trường Marie Curie (Hà Nội) dự kiến tổ chức lễ bế giảng cho học sinh vào cuối tháng 6, để học sinh nghỉ hè sớm, tránh khoảng thời gian nóng nhất năm.

Trao đổi với báo chí, ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường chú ý sức khỏe học sinh trong điều kiện nắng nóng như hiện nay. Dự kiến các nhà trường sẽ hoàn thành chương trình, kết thúc năm học trước 11/7.

Như vậy, dù nghỉ dịch COVID-19 nhưng năm nay học sinh Hà Nội sẽ vẫn có ít nhất từ 1,5- 2 tháng nghỉ hè, trước khi khai giảng năm học mới.

Học sinh khối Tiểu học trường Marie Curie, Hà Nội. (Ảnh minh hoạ)

Ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, địa phương đã xem xét cho khối THPT kết thúc năm học ngày 25/6, các khối lớp còn lại nghỉ học từ 30/6.

Trong thời gian dịch COVID-19, các trường ở Nghệ An vẫn học thêm thời gian so với cả nước. Trong đó, bậc THPT học thêm 5 tuần. Do đó, chỉ đến cuối tháng 6 là học sinh có thể kết thúc chương trình, không cần thiết kéo dài năm học sang tháng 7.

Như các năm trước, học sinh Nghệ An sẽ đi học từ 20/8, nhưng năm nay, Sở GD&ĐT dự kiến bắt đầu năm học mới muộn hơn thường lệ, bắt đầu từ ngày 26/8- trước ngày khai giảng chung của cả nước một tuần, ông Thành chia sẻ.

Tương tự, tại Hà Tĩnh, một số trường cũng thông báo sẽ kết thúc năm học trong tháng 6. Theo đại diện Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, các nhà trường được chủ động kế hoạch dạy học. Nếu trường nào hoàn thành sớm chương trình, nhà trường có thể cho học sinh nghỉ trước. Tất cả trường học phải kết thúc năm học 2019-2020 muộn nhất ngày 15/7.

Mới đây Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc cũng đưa ra văn bản yêu cầu các trường tạm dừng dạy học buổi chiều, do nắng nóng.

Theo đó, từ ngày 10/6, với các trường không có đủ điều hòa lắp cho 100% lớp học, học sinh tiểu học được nghỉ học buổi chiều. Với cấp THCS và THPT, chỉ tổ chức học buổi chiều cho học sinh lớp 9 ôn thi vào lớp 10 THPT và học sinh lớp 12 ôn thi tốt nghiệp THPT. Các khối lớp còn lại không tổ chức học buổi chiều.

Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc cũng yêu cầu các nhà trường dừng các hoạt động tập thể ngoài trời khi thời tiết nắng nóng. Đồng thời, rà soát, điều chỉnh kế hoạch, nâng cao chất lượng giờ dạy chính khóa, đảm bảo kết thúc năm học trước ngày 15/7. Thông báo tới 100% phụ huynh học sinh lịch buổi sáng và buổi chiều nhằm quản lý, đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống đuối nước cho học sinh…