Học sinh lớp 12 là đồng tác giả nghiên cứu khoa học quốc tế

Ngày 12/2, Đại học Tôn Đức Thắng cho biết, Đào Ngọc Minh Khuê, lớp 12 chuyên Sinh học của trường Chuyên THPT Lê Quý Đôn (Bà Rịa-Vũng Tàu) là đồng tác giả trong bài báo khoa học vừa công bố trên Tạp chí khoa học Journal of Molecular Graphics and Modelling (Hà Lan).

Công trình có tên: Prediction of AChE-ligand Affinity using Umbrella Sampling Simulation (tiếng Việt: Dự toán ái lực liên kết của AChE với phối tử sử dụng phương pháp gieo mẫu thiên vị). Nghiên cứu do chuyên gia của Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) hướng dẫn.

Ảnh chụp của Journal of Molecular Graphics and Modelling trên SJR (Tây Ban Nha).

Bài báo khoa học được công bố trên tạp chí Journal of Molecular Graphics and Modelling, Nhà xuất bản Elsevier BV (Hà Lan). Đây là tạp chí thuộc danh mục ISI (Institute for Scientific Information, Viện Thông tin khoa học Hoa Kỳ - xét chọn chất lượng các tạp chí trên thế giới khắt khe để đưa vào cơ sở dữ liệu của họ).

Được biết, sau Vòng thi chung kết Cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm 2018 - 2019 khu vực phía Nam do Bộ GD&ĐT tổ chức, phụ huynh của Khuê chủ động xin Đại học Tôn Đức Thắng giới thiệu 1 chuyên gia hướng dẫn, tiếp tục nghiên cứu theo hướng và nội dung mà em đang theo đuổi.

Đại học Tôn Đức Thắng cử TS. Ngô Sơn Tùng - Trưởng Phòng thí nghiệm Vật lý sinh học lý thuyết và tính toán hướng dẫn Khuê.

Học sinh Đào Ngọc Minh Khuê.

Công trình trên nghiên cứu về Acetylcholinesterase, hướng tới mục tiêu có thể thiết kế các chất ức chế nhằm ngăn ngừa bệnh Alzheimer. Năng lượng tự do liên kết của Phối tử với enzyme Acetylcholinesterase là yếu tố quan trọng để sàng lọc chất ức chế tiềm năng, bên cạnh việc ước tính dược động học và dược lý...

