Khi nào Thanh tra Chính phủ sẽ đối thoại lại với người dân Thủ Thiêm?

Ngày 11/5, ông Nguyễn Phước Hưng - Chủ tịch UBND quận 2 (TP.HCM) cho biết, UBND TP.HCM vừa có quyết định về chính sách cụ thể bồi thường, hoán đổi đất đối với các hộ dân thuộc 4,3ha được xác định nằm ngoài ranh quy hoạch. Hiện UBND quận 2 đang lập kế hoạch tổ chức nhằm giải quyết sớm nhất chính sách bồi thường, hỗ trợ cho người dân trong khu 4,3ha.

Đối với khiếu nại của các hộ dân tại 5 khu phố thuộc 3 phường là An Khánh, Bình An và Bình Khánh về việc nằm ngoài ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm, ông Hưng cho biết do thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 nên chưa tổ chức đối thoại với các hộ dân này như chỉ đạo của Chính phủ.

Một buổi tiếp xúc cử tri Thủ Thiêm vào năm 2019 tại Quận 2 (TP.HCM).

Lãnh đạo TP.HCM cũng làm việc với Thanh tra Chính phủ. Dự kiến đến cuối tháng 5, đầu tháng 6 sẽ tổ chức đối thoại với người dân 5 khu phố thuộc 3 phường.

Trước đó, UBND Quận 2 vừa thông báo về việc UBND TP.HCM tạm hoãn cuộc tiếp xúc, đối thoại với người dân Thủ Thiêm do các cơ quan đang tập trung phòng, chống dịch Covid-19 vào tháng 2/2020.

UBND TP.HCM giao UBND quận 2 phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị địa điểm, hồ sơ, tài liệu và trang thiết bị cần thiết để phục vụ buổi đối thoại với các hộ dân Thủ Thiêm trong thời gian sắp tới.

Đây là lần thứ hai cuộc đối thoại này bị hoãn. Vào đầu tháng 1, thành phố cho biết sẽ tổ chức gặp dân 5 khu phố trên trước Tết Nguyên đán, nhưng sau đó thông báo dời đến ngày 17 - 22/2 với lý do các cơ quan, đơn vị đang tập trung tổ chức các hoạt động chăm lo Tết.

