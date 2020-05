Những cán bộ, lãnh đạo nào của Công an TP.HCM phải luân chuyển công tác?

Chiều 27/5, trả lời VTC News, đại diện Bộ Công an xác nhận Bộ trưởng Bộ Công an đã ký, ban hành các quyết định về công tác cán bộ đối với nhiều đơn vị trực thuộc Công an TP.HCM.

"Việc luân chuyển cán bộ này là việc bình thường, trước kì Đại hội Đảng", vị đại diện cho hay.

Theo đó, điều động Đại tá Huỳnh Kim Thanh (Trung đoàn Trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động) đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Phòng cảnh sát Đường thủy.

Điều động Đại tá Nguyễn Hoàng Tuấn (Trưởng Công an quận Tân Phú) đến nhận công tác và giữ chức vụ Trung đoàn Trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động.

Điều động Đại tá Phạm Xuân Thao (Trưởng Công an Quận 4) đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an Quận 11.

Điều động, bổ nhiệm Thượng tá Nghiêm Văn Út (Phó trưởng Công an quận Bình Tân) đến nhận công tác và giữ chức vụ trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Trụ sở Công an TP.HCM.

Điều động, bổ nhiệm Trung tá Nguyễn Đình Dương (Phó trưởng Công an Quận 2) đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an Quận 4.

Điều động, bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Hoài Nam (Phó trưởng Công an Quận 10) đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an Quận 7.

Điều động, bổ nhiệm Trung tá Lê Quang Phúc (Phó trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu) đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an Quận 10.

Điều động, bổ nhiệm Thượng tá Phạm Đình Ngọc (Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự) đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an Quận 12.

Điều động, bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Nhật Thành (Phó trưởng Công an Quận 1) đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an quận Bình Tân.

Điều động, bổ nhiệm Thượng tá Huỳnh Hữu Tánh (Phó trưởng Công an Quận 11) đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Hóc Môn.

Điều động, bổ nhiệm Thượng tá Huỳnh Viết Tuấn (Phó trưởng Công an Quận 8) đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Cần Giờ.

Bổ nhiệm Trung tá Nguyễn Thị Thanh Bình (Phó trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ) giữ chức vụ Trưởng phòng.

Bổ nhiệm Trung tá Nguyễn Tuấn Kiệt (Phó trưởng Công an quận Phú Nhuận) giữ chức vụ Trưởng Công an quận Phú Nhuận.