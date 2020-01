Nhà cháy rụi ngày 30 Tết, 10 mẹ con thoát chết kỳ diệu

Chiều 24/1 (30 Tết), bà Nguyễn Thị Thủy - Phó bí thư Đảng ủy xã Trường Xuân, huyện Đắk Song (Đắk Nông) cho biết, cơ quan chức đang làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn sáng cùng ngày khiến căn nhà của chị Hà Thị Hòa bị cháy rụi.

“Ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt, lan nhanh rồi bao trùm lên ngôi nhà, khiến nó cháy rụi hoàn toàn. Sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra, cơ quan chức năng có mặt kiểm tra hiện trường và làm rõ nguyên nhân. Điện lực Gia Nghĩa, Điện lực Đắk Nông và một cá nhân có hỗ trợ tiền cho gia đình chị Hòa để ăn Tết", bà Thủy thông tin.

Ngôi nhà của chị Hòa bị thiêu rụi hoàn toàn.

Lãnh đạo UBND xã Trường Xuân, huyện Đắk Song hỗ trợ gia đình di chuyển đồ đạc đến địa điểm khác để đón giao thừa.

Các nhân chứng cho biết, vụ cháy xảy ra vào lúc 7h. Do khu vực này xa nên lực lượng chức năng không kịp ứng cứu không kịp. Rất may cả 10 người trong gia đình chị Hòa đều may mắn tìm cách thoát ra ngoài an toàn.