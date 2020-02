Người mặc trang phục giống cảnh sát phóng xe máy trên cao tốc sử dụng biển số giả

Đội CSGT số 11 - Công an TP Hà Nội vào cuộc xác minh đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông mặc trang phục giống cảnh sát lái xe máy Honda Dream BKS 29P6 - 9669 đi vào cao tốc Đại lộ Thăng Long vào ngày 11/2.

Đội CSGT số 11 cho biết, đơn vị đã rà soát toàn bộ cán bộ chiến sỹ nhưng không có ai lái chiếc xe trên. Mặt khác, đơn vị cũng thực hiện việc xác minh biển số xe này.

Qua xác minh, chủ phương tiện có BKS 29P6 - 9669 được xác định là anh Trần Ngọc L. (SN 1976, trú tại Đống Đa, Hà Nội).

Cơ quan chức năng xác định người đàn ông đi xe máy vào cao tốc Đại lộ Thăng Long đi xe biển giả.

Đội CSGT số 11 cử cán bộ đến Công an phường Cát Linh (Đống Đa, Hà Nội) và nhà riêng của anh L. để xác minh.

Theo đó, anh Trần Ngọc L. không phải là công an. Anh L. sở hữu xe máy BKS 29P6 - 9669 là xe Honda Pantheon 150cc chứ không phải xe Honda Dream như trong clip báo chí đăng tải. Đồng thời, anh L. cũng không phải là người lái chiếc xe trên.

Trả lời VTC News, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hà Nội cho biết: "Người đàn ông mặc quần áo giống cảnh sát lái xe máy Honda Dream BKS 29P6 - 9669 là xe mang biển số giả".

Phân tích sự việc dưới góc độ pháp lý, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho hay, theo quy định của Luật giao thông đường bộ thì người lái xe mô tô, xe thô sơ đi vào phần đường dành riêng cho xe cơ giới là hành vi vi phạm pháp luật.

"Người đàn ông mặc quần áo giống cảnh sát lái xe máy vào phần đường dành cho ô tô ở Đại lộ Thăng Long sẽ bị xem xét xử lý vi phạm hành chính theo Nghị định 100 của Chính Phủ với mức phạt từ 2-3 triệu đồng", luật sư Cường cho hay.

Cũng theo luật sư Cường, nếu người đàn ông trên là cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân, thì cần có mức phạt nghiêm khắc hơn so với người dân. Bởi họ là người am hiểu pháp luật nhưng lại không nêu gương, không chấp hành nghiêm chỉnh theo quy định.

"Người đàn ông mặc quần áo cảnh sát trên có thể bị xử phạt 3 triệu đồng quy định tại điểm b, khoản 6, điều 6, Nghị định 100", luật sư nhận định và cho biết bên cạnh việc xử phạt hành chính, người vi phạm còn bị tước giấy phép lái xe từ 2-4 tháng.

Ngoài ra, tại Khoản 3, Điều 53, Luật Giao thông đường bộ quy định: “Xe cơ giới phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp". Hành động lắp biển số của xe khác lên xe của mình sẽ được ghép vào tội sử dụng biển số giả.

Đối với xe môtô, xe gắn máy, việc sử dụng biển số xe giả sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 17 Nghị định 46/2016/NĐ-CP. Theo đó, mức tiền phạt là từ 3-4 triệu đồng và bị tịch thu Giấy đăng ký xe, biển số không đúng quy định.

