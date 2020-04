Mở rộng điều tra vụ TS Bùi Quang Tín rơi lầu thiệt mạng

Ngày 14/4, Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC01) Công an TP.HCM vừa tiếp nhận một đơn tố giác tội phạm liên quan đến vụ việc TS Bùi Quang Tín (44 tuổi, giảng viên khoa Quản trị Kinh doanh, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM) rơi lầu thiệt mạng.

Nội dung đơn cho biết, chiều 5/4 người này nghe một tiếng động lớn tại khu vực giếng trời thông với tầng hầm chung cư New Sài Gòn (huyện Nhà Bè TP.HCM). Sau đó, nhân chứng đi đến xem và phát hiện có thi thể của một người nằm tại khu vực này.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang điều tra, xác minh nội dung đơn tố giác trên.

Trước đó, trong quá trình khám nghiệm lại hiện trường, Công an TP.HCM kiểm tra các camera an ninh chung cư New Sài Gòn, tuy nhiên căn hộ nơi xảy ra vụ việc chưa được niêm phong.

Cơ quan CSĐT cũng phát đi thông báo tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm.

TS Bùi Quang Tín.

Như VTC News đưa tin, ngày 5/4, ông Trần Việt Dũng (32 tuổi, Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM) tổ chức tiệc tại căn hộ của mình ở tầng 14 toà nhà D2, chung cư New Sài Gòn, mời 8 người đang làm việc tại Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM tham dự.

Trong số khách mời có TS Bùi Quang Tín, ông Bùi Hữu Toàn (45 tuổi, Hiệu trưởng ĐH Ngân hàng TP.HCM), ông Nguyễn Đức Trung (41 tuổi, Phó Hiệu trưởng ĐH Ngân hàng TP.HCM).

Khoảng 15h30 cùng ngày, khách lần lượt ra về và được ông Dũng dẫn xuống tầng trệt.

Đến 17h, ông Dũng ra ngoài gặp bạn, trong phòng chỉ còn lại ông Tín và ông Trung. Khoảng 17h30, ông Dũng nhận được điện thoại báo ông Tín rơi từ tầng 14 của tòa nhà xuống đất, thiệt mạng.

Qua khám nghiệm hiện trường, công an xác định vị trí tìm thấy thi thể của ông Tín là tầng trệt toà nhà D chung cư. Trên tầng 14 toà nhà D, tại khu vực lan can giếng trời và lan can phía sau phòng của ông Dũng có dấu vết sạch bụi, ngoài ra không phát hiện thêm dấu vết khác.

Cơ quan chức năng thu giữ một số tang vật gồm chai rượu, vỏ bia, 2 điện thoại di động, bên cạnh có một ghế bằng gỗ màu trắng phần tựa lưng phía sau bị gãy.

Khám nghiệm tử thi, công an xác định ông Tín thiệt mạng do bị chấn thương va đập mạnh vì ngã từ trên cao xuống.

