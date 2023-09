Tin mới nhất lũ ống tại Lào Cai: 9 người chết và mất tích, 5 người bị thương

Chiều 13/9, Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Lào Cai đã báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh đêm 12/9 đến sáng 13/9.

Cụ thể, báo cáo nhanh của trực ban huyện Bát Xát, thị xã Sa Pa, Văn Bàn và TP Lào Cai, trận mưa lũ đã khiến 4 người chết và 5 người mất tích, 5 người bị thương.

Trong 4 người chết có 3 người tại xã Liên Minh (thị xã Sa Pa) gồm: Vù A Nguyên (SN 1999), Vù A Giả (SN 1991), Vũ Văn Huỳnh (SN 1999, thường trú huyện Cẩm Khê, Phú Thọ) và 1 người ở xã Làng Giàng (huyện Văn Bàn) là bà Bàn Thị Nấy (SN 1968).

5 người mất tích gồm: ông Vù A Giáp (SN 1986) và ông Tẩn Vần Phấu (SN 1979, cùng trú xã Liên Minh), ông Lê Đức Khoa (SN 1971, thường trú xã Bảo Hà, Bảo Yên), bà Trần Thị Nhị (SN 1972, trú phường Pom Hán, TP Lào Cai), ông Lý Phủ Nhàn (SN 1963, thường trú xã Phìn Nga, huyện Bát Xát).

Cơ quan chức năng xác định, tại xã Liên Minh, các hộ dân đi kiểm tra khu vực nuôi cá nước lạnh (cá hồi, cá tầm), do mưa lớn gây sạt lở, lũ ống từ 2 khe suối dồn về.

Ông Lý Phủ Nhàn, thôn Suối Chải xã Phìn Ngan đi xem máy phát điện mini của gia đình được lắp đặt tại khu vực suối Sùng Vui (Suối Chải), tuy nhiên, sau khi đi khoảng 15 phút gia đình không thấy về và đã đi tìm tại khu này thì lũ đã cuốn máy điện. Gia đình phát hiện 1 đôi ủng của ông Lý Phủ Nhàn để cách suối khoảng 50m. Gia đình và người dân trong thôn đã đi tìm dọc suối nhưng không thấy. Đúng thời điểm đó lũ to kéo về, gia đình nhận định ông Lý Phủ Nhàn đã bị lũ cuốn trôi nên báo chính quyền địa phương.

Trường hợp bà Bàn Thị Nấy, khoảng 23h30 ngày 12/9, người phụ nữ này đang ở trong bếp nấu cám lợn thì bị cơn dông lốc cục bộ làm đổ sập nhà bếp (bếp tạm) dẫn đến đè chết người...

Theo thống kê ban đầu của cơ quan chức năng, ước giá trị thiệt hại ban đầu về kinh tế trên 250 tỷ đồng.

Theo Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận áp cao lục địa tăng cường từ phía Bắc, từ đêm 12/9 đến rạng sáng 13/9, tỉnh Lào Cai mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to.

Lượng mưa quan trắc được (từ 19h ngày 12/9 đến 8h ngày 13/9) tại một số trạm như sau: thị xã Sa Pa (Xã Trung Chải 142,4 mm; thủy điện Tà Thàng 118,2 mm; Ô Quý Hồ 82,6 mm; xã Mường Hoa 77,4 mm); xã Gia Phú 1 - Bảo Thắng 109,2 mm; xã Sơn Thủy - Văn Bàn 106,6 mm. Các điểm đo mưa còn lại trung bình khoảng 40 - 55 mm.

Mưa lớn gây ảnh hưởng, thiệt hại về người, cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp của nhân dân.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, trong những ngày tới, trên địa bàn tỉnh tiếp tục mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa to kéo dài, nước trên các sông, suối dâng cao, một số hồ chứa vượt ngưỡng (đã có một số nhà máy thủy điện có thông báo xả lũ), đất đã ngấm no nước, kết hợp mưa tiếp tục xảy ra trong thời gian tới nên hiện tượng sạt lở, sụt lún, ngập úng và lũ quét nguy cơ rất cao.