Tin đồn đầu tiên về iPhone 13

Ngày 16/10, leaker L0veToDream đăng lên Twitter bài viết có nội dung “MESA uts for iPhone”. Theo giải thích của Jon Prosser, MESA ở đây ám chỉ Touch ID (cảm biến vân tay của iPhone) còn uts là viết tắt của under the screen (dưới màn hình).

Như vậy, thông tin mà L0veToDream muốn cung cấp là Apple có thể trang bị cảm biến vân tay Touch ID dưới màn hình cho những chiếc iPhone ra mắt trong thời gian tới.

iPhone 13 có thể trang bị cảm biến vân tay dưới màn hình. (Ảnh: PhoneArena)

Tham gia Twitter từ tháng 2, thế nhưng L0veToDream lại có nhiều dự đoán chính xác về các sản phẩm chưa ra mắt của Apple. Anh mới có 2 lần đưa ra tin đồn sai trong 5 tháng qua.

Hiện chưa rõ thế hệ iPhone nào sẽ có Touch ID dưới màn hình. Tháng 8/2019, nhà phân tích Ming-Chi Kuo từng nói rằng iPhone sẽ trang bị cảm biến vân tay dưới màn hình bên cạnh hệ thống nhận diện khuôn mặt Face ID. Theo Kuo, Táo khuyết đang thử nghiệm ít nhất một mẫu iPhone với Face ID và Touch ID dưới màn hình để ra mắt vào năm 2021.

Xuất hiện lần đầu trên iPhone 5s, Touch ID mở ra xu hướng trang bị cảm biến vân tay cho smartphone. Năm 2017, Apple ra mắt iPhone X, loại bỏ Touch ID để thay bằng hệ thống quét khuôn mặt Face ID. Đến năm 2018, toàn bộ dòng iPhone chính không còn Touch ID (không tính iPhone SE 2020).

Cảm biến vân tay dưới màn hình không phải quá mới mẻ trên Android. Chưa rõ Touch ID dưới màn hình của iPhone sẽ có ưu điểm gì so với cảm biến vân tay dưới màn hình trên những smartphone Android khác.

Cảm biến vân tay dưới màn hình không phải tính năng mới lạ trên Android. (Ảnh: PhoneArena)

Theo PhoneArena, Kuo từng cho biết Apple có thể sử dụng công nghệ quét vân tay siêu âm của Qualcomm nhưng sẽ tùy chỉnh để nó hoạt động ổn định, tiết kiệm năng lượng với vùng nhận diện rộng hơn.

Không chỉ Touch ID dưới màn hình, tin đồn cho biết dòng iPhone Pro 2021 có thể trang bị màn hình tần số quét 120 Hz. Tính năng này ban đầu được lên kế hoạch cho iPhone 12 Pro và 12 Pro Max, nhưng bị Apple cắt bỏ vào phút chót để đảm bảo thời lượng pin.

Trong khi đó, iPhone 13 có thể trang bị màn hình LTPO với khả năng tự chỉnh tần số quét theo nội dung được hiển thị để tiết kiệm pin.