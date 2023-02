Tìm thấy thi thể ngư dân trên tàu cá bị sóng đánh chìm ở Thừa Thiên - Huế

(VTC News) -

Trưa 25/2, đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Đồn Biên phòng Phong Hải (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên - Huế) tìm thấy thi thể ngư dân Nguyễn Văn Siêu trôi dạt vào bờ biển xóm Tân Mỹ, xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền (địa bàn Đồn Biên phòng Phong Hải).

Thi thể ngư dân Nguyễn Văn Siêu được phát hiện trôi dạt vào bờ biển xã Quảng Ngạn (huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế). (Ảnh: BPCC)

Anh Siêu là ngư dân mất tích trong vụ tàu cá mang số hiệu TTH 49125 TS bị sóng đánh chìm tại khu vực cửa biển phường Thuận An (TP Huế) hôm 21/2. Hiện gia đình ngư dân Nguyễn Văn Siêu đến hiện trường nhận dạng thân nhân và đang chờ cơ quan pháp y kiểm tra.

Trước đó, lúc 15h30 ngày 21/2, tàu cá TTH 49125 TS do ông Dương Văn Cho (50 tuổi, phường Thuận An, TP Huế) làm chủ, trên đường đánh bắt cá trở về thì bị sóng đánh chìm tại phao số 0 cửa biển Thuận An.

Khi gặp nạn, trên tàu có 3 thuyền viên, cùng trú tại phường Thuận An. Ngay sau khi tàu cá bị chìm, 2 thuyền viên bơi được vào bờ an toàn, còn anh Nguyễn Văn Siêu (22 tuổi) mất tích.

Tàu cá mang số hiệu TTH 49125 TS được lực lượng chức năng trục với vào chiều 22/2. (Ảnh: Hoàng Dũng)

Chiều 22/2, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An và Hải đội 2 (Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế) cùng chính quyền địa phương và người dân thực hiện trục vớt chiếc tàu bị sóng đánh chìm nói trên.

Lãnh đạo UBND phường Thuận An (TP Huế) cho biết, công tác tìm kiếm ngư dân mất tích trong vụ chìm tàu cá vẫn được các lực lượng chức năng tích cực triển khai. Tuy nhiên, đến thời điểm chiều tối 22/2 chỉ mới trục vớt được tàu, còn người mất tích vẫn chưa tìm thấy.

NGUYỄN VƯƠNG