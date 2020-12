Tìm hiểu triệu chứng đau nhức từ mông xuống bắp chân theo bác sĩ Nguyễn Bá Vưỡng

Nguyên nhân gây đau nhức từ mông xuống bắp chân

Những cơn đau nhức từ mông xuống bắp chân thường gây cho người bệnh cảm giác vô cùng khó chịu. Nếu các cơn đau chỉ xảy ra nhất thời, các triệu chứng chỉ ở mức độ bình thường thì không đáng lo ngại. Tuy nhiên, nếu tần suất cơn đau xảy ra liên tục, tình trạng trở nên trầm trọng hơn thì có thể bạn đã mắc phải các bệnh lý như:

Đau dây thần kinh tọa

Đau dây thần kinh tọa là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng đau nhức từ mông xuống bắp chân. Khi dây thần kinh tủy sống bị chèn ép bởi các dây chằng, vùng xương cột sống sẽ phải gánh chịu áp lực và gây ra các cơn đau. Ban đầu, những cơn đau thường xuất phát từ vùng thắt lưng. Sau đó, chúng sẽ lan sang vùng hông, mông và kéo dài xuống bắp chân.

Thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng

Đau nhức từ mông xuống bắp chân cũng có thể là hệ quả của căn bệnh thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng. Một khi lớp đĩa đệm tại khu vực thắt lưng bị nứt vỡ, thương tổn, lớp dịch nhầy sẽ bị thoát ra bên ngoài, gây chèn ép lên dây thần kinh tọa, cột sống và mô mềm. Điều này sẽ làm xuất hiện các cơn đau từ mông lan xuống bắp chân. Ngoài cảm giác đau nhức, người bệnh còn xuất hiện cảm giác châm chích, tê bì tại các chi dưới.

Hội chứng khớp cùng chậu

Hội chứng khớp cùng chậu xảy ra khi lớp sụn bọc khớp cùng chậu bị bào mòn. Lúc này, tại các vùng lưng, hông, mông và bắp chân sẽ xuất hiện cảm giác đau nhức. Tần suất các cơn đau xảy ra mạnh mẽ hơn khi bạn vận động mạnh, đứng một chỗ quá lâu…

Hội chứng cơ hình lê

Loại cơ kéo dài từ gốc của cột sống xuống phần đỉnh đùi có hình dáng giống như quả lê được gọi là cơ hình lê. Nếu bạn thường xuyên bị đau từ mông lan xuống mông, hông, bắp chân thì có khả năng bạn đã mắc phải hội chứng cơ hình lê.

Triệu chứng đau nhức từ mông xuống bắp chân theo bác sĩ Nguyễn Bá Vưỡng

Bác sĩ Nguyễn Bá Vưỡng sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghề y lâu đời tại Hà Nội. Ông có nhiều năm kinh nghiệm trong việc nghiên cứu cũng như ứng dụng tinh hoa của Y học cổ truyền để điều trị những bệnh lý liên quan đến xương khớp.

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Y học cổ truyền, bác sĩ công tác tại Viện Y học cổ truyền Quân đội với vị trí là phó khoa Đông y. Hiện tại, ông đang là bác sĩ, cố vấn cao cấp tại Phòng Chẩn trị YHCT Tâm Minh Đường.

Theo bác sĩ Nguyễn Bá Vưỡng, khi bị đau nhức từ mông xuống bắp chân, người bệnh sẽ có các triệu chứng như xuất hiện các cơn đau lan dọc từ vùng hông lan xuống đùi với mức độ khác nhau; tê bì ở vùng chân phải theo đường đi của dây thần kinh; ngứa râm ran ở vùng chân và ngón chân bên phải; đi khập khiễng, không cân bằng, chân bị xệ xuống; chi dưới bị mất cảm giác; đại tiểu tiện mất kiểm soát.

Đau nhức từ mông xuống bắp chân nếu không được điều trị một cách kịp thời và dứt điểm sẽ rất dễ dẫn đến biến chứng teo cơ, bại liệt. Chính vì vậy, người bệnh cần phải chọn lựa cho mình một phương pháp điều trị vừa an toàn, vừa hiệu quả.

Chấm dứt tình trạng đau nhức từ mông xuống bắp chân với An Cốt Nam

Trong chương trình “Sống Khỏe Mỗi Ngày” được phát sóng trực tiếp trên VTV2, Ths.Bs Hoàng Khánh Toàn đã đánh giá cao về An Cốt Nam - bài thuốc Đông y chuyên chữa đau nhức từ mông xuống bắp chân nói riêng và các bệnh về xương khớp nói chung.

Để chấm dứt các triệu chứng hoàn toàn và phòng ngừa nguy cơ tái phát, An Cốt Nam được xây dựng với phác đồ điều trị toàn diện gồm thuốc uống - cao dán - vật lý trị liệu và bài tập chuyên biệt. Đây là ưu điểm rất nổi trội mà hiếm sản phẩm nào trên thị trường hiện nay có được.

Thuốc uống

Được ví như “cánh tay phải” trong phác đồ điều trị. Bài thuốc uống được nghiên cứu, chắt lọc từ hai bài thuốc cổ phương là “Độc hoạt tang ký sinh” và “Quyên tý thang. Cùng với đó là sự gia giảm thêm thành phần của các vị thuốc quý như Sâm Ngọc Linh, Trư Lũng Thảo, Thiên Niên Kiện… Thuốc uống có công dụng tiêu viêm, giảm đau, giảm co cứng tại các khớp, đồng thời giúp tăng cường dưỡng chất để tái tạo, phục hồi xương khớp hiệu quả.

Cao dán

Chiết xuất từ các thảo dược quý như Đại Hồi, Quế Chi, Địa Liền…, có tác dụng giảm đau tại chỗ chỉ sau 1 đến 2 tiếng sử dụng.

Vật lý trị liệu và bài tập chuyên biệt

Vật lý trị liệu: Giúp đả thông kinh lạc, tăng cường khả năng tuần hoàn máu.

Bài tập chuyên biệt: Giúp hạn chế tình trạng co cứng, teo cơ , khiến cho các khớp trở nên linh hoạt.

Những đặc điểm nổi bật chỉ có ở An Cốt Nam

An Cốt Nam sở hữu những đặc điểm nổi bật như 100% dược liệu được trồng tại Viện Dược liệu của Bộ Y tế, đạt tiêu chuẩn CO - CQ với quy trình bào chế nghiêm ngặt: Dược liệu được đun sắc ở ngưỡng 100 độ trong suốt 24 giờ, đảm bảo không trộn lẫn tân dược, không sử dụng phụ gia và không chứa chất bảo quản. Thuốc uống ở dạng cao lỏng nên rất dễ hấp thụ vào thành dạ dày.

An Cốt Nam được phân phối độc quyền tại hai nhà thuốc: Phòng chẩn trị YHCT Tâm Minh Đường và An Dược - Nhà thuốc đã đạt Thương hiệu an toàn vì sức khỏe cộng đồng. Thực tế cho thấy, chỉ cần sử dụng 1 đến 2 liệu trình, người bệnh sẽ cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt. Với những người có cơ địa khó hấp thụ hơn, cần nhiều thời gian hơn thì cần sử dụng từ 2 đến 3 liệu trình. MC Quyền Linh, Nghệ sĩ Mạc Can và hàng ngàn bệnh nhân trên khắp cả nước là những trường hợp đã chữa trị thành công các bệnh lý về xương khớp sau khi sử dụng An Cốt Nam.