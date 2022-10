TikTok cập nhật thêm các tính năng an toàn

(VTC News) -

TikTok khởi động chiến dịch "Mental Well-Being Comes First" (Đặt sức khoẻ tâm thần lên hàng đầu) trên nền tảng và công bố những cập nhật mới nhất nhằm củng cố cam kết thúc đẩy không gian an toàn cho các cuộc hội thoại về sức khoẻ tinh thần nhân ngày "Sức khỏe Tâm thần Thế giới".

Chiến dịch được thực hiện với sự tham gia tham vấn của các chuyên gia và kết quả khảo sát từ công ty nghiên cứu thị trường YouGov. Kết quả của khảo sát nhấn mạnh nhu cầu về hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe tinh thần cần được hoàn thiện hơn ở nhóm trưởng thành (trên 18 tuổi).

Hướng đến việc tìm hiểu sâu hơn về tâm lý toàn cầu và tâm lý của các thế hệ về vấn đề sức khoẻ tinh thần, khảo sát đã phát hiện mức độ thoải mái của mọi người khi nói về vấn đề sức khoẻ tinh thần của mình và chỉ ra những yếu tố giúp họ cảm thấy được ủng hộ.

Các kết quả của khảo sát chỉ ra rằng những thách thức to lớn làm cản trở các cuộc thảo luận về chủ đề này trong cộng đồng, bao gồm: 54% người tham gia khảo sát (trong độ tuổi 25-34) đang mang nỗi lo bị đánh giá tiêu cực bởi gia đình và người thân khi bộc bạch về các vấn đề tâm lý, 61% người tham gia khảo sát (trong độ tuổi 18-24) cho rằng việc bộc bạch về tình trạng tâm lý của bản thân sẽ tác động tiêu cực đến cơ hội thăng tiến trong công việc.

Các kết quả của khảo sát của TikTok.

"Mặc dù đã đạt được những bước tiến đáng kể trong việc xây dựng các hệ thống hỗ trợ sức khỏe tâm lý, chúng ta cần phải hành động mạnh mẽ hơn nữa để bình thường hóa việc trao đổi và giải quyết vấn đề trên. Mỗi cá nhân đều có câu chuyện của riêng mình khi nói đến hành trình chăm sóc sức khỏe tâm thần của họ.

Do đó, TikTok không ngừng nỗ lực trở thành không gian thúc đẩy mạng lưới hỗ trợ và nguồn lực cho cộng đồng, đồng thời đẩy mạnh các cuộc hội thoại quan trọng về niềm hạnh phúc, tạo sự thoải mái và truyền cảm hứng đến người dùng”, ông Nguyễn Lâm Thanh, đại diện TikTok Việt Nam chia sẻ.

Nhằm hưởng ứng ngày "Sức khỏe Tâm thần Thế giới", TikTok triển khai chiến dịch "Mental Well-Being Comes First" nhằm nâng cao nhận thức về sức khỏe tinh thần trong cộng đồng và củng cố các hệ thống hỗ trợ sẵn có.

Đường dây nóng hỗ trợ từ các tổ chức phi lợi nhuận địa phương và các nguồn tài nguyên trên TikTok như Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe tinh thần, tính năng lọc bình luận và quản lý thời gian sử dụng màn hình sẽ được cung cấp sẵn nhằm trao quyền cho người dùng hình thành những trải nghiệm trực tuyến tích cực.

Khảo sát của TikTok và YouGov cũng cho thấy 77% người tham gia cảm thấy thoải mái khi chia sẻ những khó khăn về sức khỏe tinh thần nếu người thân yêu của họ cởi mở hoặc 34% sẵn sàng giãi bày các vấn đề về sức khoẻ tinh thần của bản thân nếu các thông tin liên quan được cung cấp miễn phí trên các nền tảng nội dung số.

Hiểu được điều này, TikTok chuẩn bị ra mắt chuỗi video "Tiêu điểm cộng đồng", bao gồm chia sẻ từ những nhà sáng tạo nội dung ủng hộ sức khỏe tinh thần như Huỳnh Duy Khương (@huynhduykhuongofficial); Xuân Lê (@lengkeng.dcloud); Lê Đăng Khoa (@lepthelittlekid); Ngọc Bình (@ngocbinhtamly); Phan Thảo Phương (@phanthaophuong) giúp truyền cảm hứng và trao quyền cho người dùng tiếp theo trong cộng đồng chia sẻ câu chuyện của riêng họ.

Đồng thời, TikTok sẽ giới thiệu chiến dịch #ThanhNienChuan giúp nâng cao nhận thức xoay quanh các buổi trò chuyện về sức khỏe tinh thần, khuyến khích cộng đồng chia sẻ những câu chuyện và kinh nghiệm cá nhân liên quan đến chủ đề này.

Những sáng kiến ​​trên sẽ thúc đẩy quá trình hỗ trợ sức khoẻ tâm lý người dùng thông qua những công cụ an toàn được thiết kế tối ưu, bao gồm các hướng dẫn về sức khỏe được xây dựng dựa trên sự tham vấn của các chuyên gia.

Ngoài ra, TikTok tiếp tục thực hiện phương pháp tiếp cận hai chiều để xử lý các nội dung có nguy cơ gây hại, bao gồm các biện pháp xóa bỏ các video vi phạm Tiêu chuẩn Cộng đồng cũng như các công cụ cho phép tất cả người dùng chặn và báo cáo nội dung không phù hợp trên nền tảng.