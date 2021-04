Tiền Giang: 'Quái xế' lại chặn quốc lộ, đua xe quy mô lớn

(VTC News) -

Sáng 26/4, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ 26 người có hành vi “Tổ chức đua xe trái phép” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Nhiều "quái xế" bị bắt tại trận. (Ảnh. C.H)

Theo thông tin ban đầu, khuya 25/4, hàng trăm "quái xế" từ các tỉnh Long An, Bến Tre… lập một nhóm kín trên mạng zalo hẹn nhau đua xe.

Do công an vừa bắt nhiều vụ hỗn loạn trên Quốc lộ 1 nên nhóm này chốt "điểm hẹn" là Quốc lộ 50 thuộc huyện Chợ Gạo để so tài.

Cố tình che hoặc tháo biển số xe trong quá trình đua xe. (Ảnh: C.H)

Công an tỉnh Tiền Giang chỉ đạo lên phương án, điều gần 50 cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn, trấn áp. Từ khoảng 21h, các cán bộ, chiến sĩ bí mật ém quân ở các bụi cây ven Quốc lộ 50.

Những chiếc "xe cọp" được độ chế chạy tốc độ cao. (Ảnh: C.H)

Đến gần 3h sáng 26/4, thấy không có bóng dáng công an, các "quái xế" di chuyển chậm hướng từ TP Mỹ Tho về đến địa bàn xã An Thạnh Thủy. Tại đây, họ bắt đầu so kè tốc độ. Tiếng gầm rú của động cơ xé toạc không gian yên tĩnh lúc rạng sáng.

Khi nhận tín hiệu từ chỉ huy, các tổ trinh sát, CSGT hóa trang lập tức khép kín vòng đua. Thấy vậy, nhóm đua xe rồ ga tháo chạy.

Trong 26 đối tượng bị bắt có nhiều "nữ quái xế" cũng tham gia đua xe trái phép. (Ảnh: C.H)

Nhiều "quái xế" quay xe ngược về hướng TP Mỹ Tho với tốc độ rất nhanh, một số quăng xe chạy vào các hẻm nhỏ.

Công an đã khống chế 26 người, thu giữ 43 xe máy. Trong số này có nhiều “xe cọp”, xe che hoặc tháo biển số.