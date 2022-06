Thưởng thức nhịp đập giấc mơ Israel với ban nhạc GUTE GUTE tại Hà Nội

(VTC News) -

Tại Hà Nội hôm 23/6 – nhóm nhạc Techno-pop-rock đến từ Israel GUTE GUTE sẽ “chào sân” khán giả Việt Nam bằng show diễn mang tên Nhịp đập giấc mơ Israel (The Israeli Dream Beat) tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám, Hà Nội. Tiếp đó, GUTE GUTE sẽ là một trong các nghệ sĩ quốc tế trình diễn tại Festival Huế 2022.

Vài năm qua, GUTE GUTE đã dần trở thành một trong những nhóm nhạc live hàng đầu của Israel. Họ kết hợp tính năng lượng của tuổi trẻ, những nguồn cảm hứng đa dạng và tư duy âm nhạc đột phá. Các sản phẩm là một sự pha trộn của âm nhạc Israel, Balkan, Địa Trung Hải và electro-dance và phong cách sáng tác truyền thống tinh tế.

Nhóm nhạc Techno-pop-rock GUTE GUTE.

Trưởng nhóm Aviv Kest là ca sĩ chính, chơi guitar và đàn bouzouki Hy Lạp. Amitai Mann là bậc thầy chơi clarinet và saxophone cùng kèn túi Bulgari. Yanus Hurwitz là thành viên chơi accordion và cả đàn keytar. Nhạc bè thuộc về tay trống Meir Yaniger và tay bass Meidad Cohen.

GUTE GUTE đã có những bước đi đầu tiên ra sân khấu quốc tế và từ năm 2018 đã biểu diễn trong các sự kiện và festival trên toàn cầu như PIN Conference/Macedonia, Jerusalem Mumbai Festival/Ấn Độ, ACC Music Festival/Hàn Quốc, DDC/Bắc Kinh, Trung Quốc, Festival Of Jewish Culture/Ba Lan, MERAK World Music Festival.

Họ kết hợp các nhạc cụ truyền thống và hiện đại, khiến những màn trình diễn live trở nên đầy sắc màu, với hơn 100 show diễn trong thập kỉ qua. Khán giả yêu thích của nhóm nhạc không chỉ là các bạn trẻ mà còn là những thế hệ lớn tuổi mến mộ âm hưởng truyền thống.

Tại Hà Nội, GUTE GUTE sẽ thể hiện 12 bài hát, trong đó có các bản hit The Song of the Sun, Crawlin’ Out hay Nana. Show diễn hứa hẹn sẽ khiến khán giả thủ đô bùng nổ với phong cách âm nhạc tuy “lạ” nhưng đầy “bắt tai”. Chương trình còn có sự tham gia của ca sĩ Bảo Trâm Idol, Vũ đoàn Cannes và Dàn nhạc Maius Lady.

Nhịp đập giấc mơ Israel do Đại sứ quán Israel tại Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng tổ chức. Chương trình sẽ là dịp giao lưu nghệ thuật, âm nhạc hữu nghị giữa các nghệ sĩ hai nước.