Thượng tá Trần Thanh Sơn giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La

(VTC News) -

Ngày 31/10, Bộ Công an tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Thượng tá Trần Thanh Sơn, Trưởng Công an thành phố Sơn La giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La và tặng hoa chúc mừng Đại tá Hoàng Quốc Việt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đến nhận nhiệm vụ tại Bộ Công an.

Tập thể Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh Sơn La tặng hoa chúc mừng Đại tá Hoàng Quốc Việt và Thượng tá Trần Thanh Sơn.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đề nghị trên cương vị công tác mới, Đại tá Hoàng Quốc Việt và Thượng tá Trần Thanh Sơn tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ và trí tuệ tập thể; Tham mưu tốt trên lĩnh vực đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị mà lãnh đạo Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương giao phó.

Đại tá Phết Sỏn In Sụ Phăn, Giám đốc Công an tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào) chúc mừng 2 cán bộ nhận nhiệm vụ công tác mới

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Hoàng Quốc Việt và Thượng tá Trần Thanh Sơn gửi lời cảm ơn chân thành đến lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sơn La và Đảng ủy, Ban giám đốc cùng tập thể cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Sơn La thời gian qua đã quan tâm tạo mọi điều kiện và xin hứa thời gian tới sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, đoàn kết, thống nhất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.