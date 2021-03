Thượng tá Biên phòng An Giang giải trình gì về kho hàng lậu trong nhà?

(VTC News) -

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang, trong 3 căn nhà tại phường Vĩnh Ngươn (TP Châu Đốc) mà công an phát hiện có hàng lậu thì Thượng tá Hoàng Văn Nam - Phó Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm chỉ liên quan đến căn nhà số 276 (tổ 5, khóm Vĩnh Chánh 2) nơi ông sống cùng vợ và các con.

Thượng tá Hoàng Văn Nam nói đi học nên không biết

Căn nhà số 142 (tổ 5, khóm Vĩnh Tân) được Thượng tá Nam cho thuê và căn nhà số 193 (tổ 5, khóm Vĩnh Chánh 2) do chị vợ Thượng tá Nam là chủ sở hữu. Do vậy, Thượng tá Nam hoàn toàn không biết trong 2 căn nhà trên chứa hàng gì.

Một số tang vật trong vụ việc.

Theo tường trình của Thượng tá Hoàng Văn Nam, số hàng lậu được phát hiện trong căn nhà số 276 (tổ 5, khóm Vĩnh Chánh 2) là của chị vợ ông (bà Trần Thị Dũng) gửi.

“Vào ngày 8/11/2020, tôi được Thường vụ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang cử đi học lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện lục quân (TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), thời gian học tập dự kiến 8 tháng. Ngày 31/12/2020 đến ngày 2/1/2021 (nghỉ Tết Dương lịch) và ngày 5/2/2021 đến ngày 16/2/2021 (nghỉ Tết Âm lịch), trong thời gian Học viện cho về nghỉ Tết âm lịch tại gia đình, thăm vợ con tại địa chỉ số nhà 276, khóm Vĩnh Chánh 2, phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Về nhà được hai ngày khi ra phía sau nhà tôi thấy 2 bọc nilon bên trong có khoảng 15 cái chảo và khoảng 30 cái ống cầm nhiệt (dài 30cm). Tôi hỏi vợ hai cái bọc này của ai mà để đây, vợ tôi trả lời của bà Dũng gửi đó. Tôi nói với vợ kêu bà Dũng mang sang nhà má đi, ba thứ đồ tào lao để đây làm gì cho chật nhà”, Thượng tá Nam trình bày trong bản tường trình.

Sau đó, thượng tá Nam trở lại trường học, thì bà Dũng tiếp tục gửi thêm hàng hóa vào nhà. Số lượng hàng hóa này Thượng tá Nam không hay biết.

“Quá trình kiểm tra, khám xét của các lực lượng chức năng, số lượng, chủng loại hàng hóa bị tạm giữ như thế nào tôi không hề biết. Sau khi vụ việc xảy ra tôi có điện thoại và hỏi vợ cụ thể nguồn gốc số hàng hóa trên là như thế nào, giá cả bao nhiêu.

Vợ tôi nói số hàng hóa mà cơ quan công an đang tạm giữ tại số nhà 193 và 276 là số hàng mà chị Dũng (chị ruột vợ tôi) mua bên Campuchia. Mua hàng phế liệu theo kg. Giá tổng cộng hơn 30 triệu đồng, mua cũng lâu rồi khoảng một năm rưỡi gì đó, mỗi lần qua lại biên giới chở ra một bọc nhỏ, nhiều lần thì số lượng như vậy”, Thượng tá Nam tường trình với đơn vị.

Bộ đội Biên phòng An Giang xử lý thế nào?

Thượng tá Lê Hoàng Việt - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, sau khi sự việc xảy ra, đơn vị đã thành lập tổ xác minh. Biên phòng tỉnh An Giang khẳng định, đến nay vẫn chưa có cơ sở định giá về giá trị của số hàng lậu mà công an phát hiện.

“Trong báo cáo của Công an gửi cho Biên phòng thì đối với hàng hóa khám xét, thu giữ thì đều khẳng định chưa có định giá. Tổ xác minh của Biên phòng tỉnh cũng khẳng định chưa có cơ sở để định giá số hàng hóa đó.

Từ trước đến nay Bộ đội Biên phòng tỉnh chưa có thông tin chính thức nào về định giá. Đối với các báo nếu tận dụng các nguồn không chính thống để mà định giá như vậy theo tôi là không chính xác”, Đại tá Lê Hoàng Việt thông tin.

Cũng theo Đại tá Lê Hoàng Việt, hiện tổ xác minh của Biên phòng An Giang đang tiếp tục phối hợp với Công an An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Sau khi có kết luận chính thức của Công an tỉnh An Giang về vụ việc, Biên phòng tỉnh An Giang sẽ kiểm điểm trách nhiệm Thượng tá Nam với quan điểm sai đến đâu xử lý đến đó.