Lô hàng lậu trong nhà Thượng tá Biên phòng: Ban Tuyên giáo An Giang lên tiếng

Ngày 13/3, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng An Giang có báo cáo về vụ việc 1.140 sản phẩm cùng hơn 1,3 tấn hàng hóa xuất xứ nước ngoài, không hóa đơn, chứng từ trong 3 căn nhà tại phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc.

Trong đó, 2 căn nhà do có chủ hộ là bà Trần Thị Vàng (43 tuổi), cũng là vợ của thượng tá Hoàng Văn Nam, Phó trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang). Căn còn lại của chị vợ ông Nam là bà Trần Thị Dũng, 51 tuổi.

Xử lý nghiêm, đúng người đúng tội

Theo Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang Trình Lam Sinh, đối với vụ việc trên, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo cho các lực lượng chức năng phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan xác minh làm rõ.

Cảnh sát kiểm tra nhà của vợ chồng thượng tá Hoàng Văn Nam và một người họ hàng. (Ảnh: Tiến Tầm)

"Quan điểm của Tỉnh ủy An Giang là xử lý nghiêm, đúng người đúng tội, sai phạm đến đâu xử lý đến đó theo quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước", ông Sinh chia sẻ.

Phó trưởng ban Tuyên giáo tỉnh An Giang cũng cho biết Tỉnh ủy giao nhiệm vụ cho các lực lượng tiếp tục nắm chắc tình hình, tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các loại tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng gian, hàng giả theo kế hoạch liên ngành của tỉnh. Xác định thực hiện công tác này không có vùng cấm.

Hàng hóa đã qua sử dụng

Theo thông tin từ cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng An Giang, khoảng 7h45 ngày 27/2, tổ công tác liên ngành số 3 do thiếu tá Nguyễn Đăng Khoa (cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang) phụ trách đã phối hợp với Công an phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc, khám xét 2 căn nhà do bà Dũng và bà Vàng đứng tên chủ hộ tại tổ 5, khóm Vĩnh Chánh 2.

Bà Trần Thị Dũng (trái) và bà Trần Thị Vàng (vợ thượng tá Hoàng Văn Nam) nói về số hàng hóa bị cảnh sát tạm giữ. (Ảnh: Nhật Tân)

Lúc kiểm tra, bà Vàng không có mặt tại nhà, chỉ có Hoàng Trần Ngọc Mai (19 tuổi, con gái vợ chồng bà Vàng và ông Nam).

Khám xét xong 2 căn vừa nêu, tổ công tác khoảng 15 người tiếp tục khám xét căn nhà khác do vợ thượng tá Nam làm chủ hộ tại tổ 5, khóm Vĩnh Tân, phường Vĩnh Ngươn.

Qua kiểm tra hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, nghi nhập lậu trong 3 căn nhà, lực lượng chức năng xác định tất cả đều đã qua sử dụng, có tổng trị giá khoảng 29 triệu đồng. Hàng hóa này chủ yếu là nồi inox, chảo chống dính, bàn là, máy hút bụi, nồi áp suất, đàn, vợt đánh cầu lông, ấm điện, nồi cơm điện, sành, sứ, thủy tinh, bếp gas, máy xay sinh tố…

Bà Dũng (chị vợ ông Nam) trước đây mua bán hàng đã qua sử dụng tại chợ Gò Tà Mâu (Campuchia). Do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 nên bà Dũng gom hàng về Việt Nam.

“Tại thời điểm kiểm tra, bà Dũng nhận là chủ sở hữu toàn bộ số hàng hóa, kể cả trong nhà bà Vàng. Bà Dũng trình bày số hàng hóa trong nhà bà Vàng là do bà Dũng gửi”, biên bản do đại tá Trần Duy Thụ, Trưởng phòng PCMT&TP, ký đã nêu rõ.

Nhiều hàng hóa bị tạm giữ là hàng đã qua sử dụng. (Ảnh: Nhật Tân)

Đại tá Nguyễn Thượng Lễ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang, cho biết thời điểm công an khám xét nhà, thượng tá Nam đang học Cao cấp chính trị tại Đà Lạt. Dự kiến ngày 17/3, ông Nam mới về An Giang để làm việc với lãnh đạo đơn vị và cơ quan chức năng.

“Chị của vợ đồng chí Nam khai với công an rằng hàng hóa là do mình gửi. Đúng sai như thế nào phải chờ anh Nam về để làm việc cho rõ”, đại tá Lễ thông tin.