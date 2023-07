Thưởng nóng lực lượng truy bắt 3 kẻ bị truy nã vụ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk

Sáng 16/7, UBND huyện Ea Súp tổ chức tặng giấy khen, thưởng nóng cho nhiều tập thể, cá nhân vì có công bắt giữ 3 đối tượng bị truy nã đặc biệt trong vụ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk xảy ra vào rạng sáng 11/6 khiến nhiều người thương vong.

Khen thưởng 3 tập thể gồm Công an huyện Ea Súp, Công an xã Ea Lê và UBND xã Ea Lê; 12 cá nhân là cán bộ Công an huyện Ea Súp và Công an xã Ea Lê.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn phát biểu tại buổi khen thưởng đột xuất.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thiên Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk kiêm Bí thư huyện ủy Ea Súp khen ngợi và động viên tinh thần của những tập thể, cá nhân đã lập công bắt giữ 3 đối tượng trên.

Ông Nguyễn Thiên Văn cũng chuyển lời chúc mừng và biểu dương của ông Nguyễn Đình Trung - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk và ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk tới các lực lượng nói trên.

Ông Nguyễn Thiên Văn thay mặt lãnh đạo huyện Ea Súp trao tặng số tiền 15 triệu đồng cho 3 tập thể đã có công trong việc truy bắt các đối tượng truy nã. Ngoài ra, Đảng ủy và UBND xã Ea Lê cũng thưởng nóng cho lực lượng Công an xã này 5 triệu đồng.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thiên Văn cho biết, việc bắt được 3 đối tượng trên là một chiến công đặc biệt, góp phần vào việc trấn áp các đối tượng tấn công trụ sở xã Ea Tiêu và Ea Ktur.

"Chúng tôi vẫn đang liên tục chỉ đạo lực lượng chức năng không lơ là nhiệm vụ, sẵn sàng truy bắt các đối tượng còn lại trong vụ tấn công trụ sở xã Ea Tiêu và Ea Ktur bất kỳ lúc nào", ông Văn khẳng định.

Như VietNamNet thông tin, rạng sáng ngày 11/6, một nhóm hàng chục đối tượng dùng súng, bom xăng... tấn công vào trụ sở 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin.

Vụ tấn công khiến 4 cán bộ chiến sĩ công an, Bí thư xã Ea Ktur và Chủ tịch xã Ea Tiêu hy sinh; 3 người dân tử vong và 2 công an bị thương nặng. Ngoài ra, chúng còn đốt cháy phòng làm việc và phá hoại nhiều tài sản khác của 2 trụ sở xã này.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Đắk Lắk và các lực lượng liên quan nhanh chóng truy bắt nhóm đối tượng.

Tính đến ngày 16/7, cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam hơn 90 người liên quan đến vụ việc nói trên. Các đối tượng trên đã bị khởi tố về các tội danh: “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”; “Không tố giác tội phạm” và “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép".

Công an tỉnh Đắk Lắk cũng phát lệnh truy nã đặc biệt với 6 đối tượng liên quan đến vụ án, gồm: Nay Dương (55 tuổi), Nay Yên (52 tuổi) và Nay Tam (49 tuổi), đều trú xã Cư Pơng, huyện Krông Búk.

Y Jũ Niê (55 tuổi, trú Buôn Kang, Ea Knuêc, Krông Pắk); Y Huăl Ê Ban (53 tuổi, trú buôn Ea Mắp, thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M'gar) và Y Khing Liêng (31 tuổi, trú xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông).

Trước đó, cả 6 kẻ này bị Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố về tội "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân".

Đến chiều 15/7, lực lượng công an đã bắt được 3 bị can khi đang lẩn trốn trong chòi rẫy thuộc thôn 11 (xã Ea Lê, huyện Ea Súp) gồm: Nay Yên, Nay Tam và Y Jũ Niê.

(Nguồn: Vietnamnet)