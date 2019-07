Thuốc lá điện tử phát nổ trong túi quần, người đàn ông bị bỏng nặng

Sự việc xảy ra tại Crawcrook, Gateshead (Anh), trong lúc lái xe đến cơ quan, thiết bị thuốc lá điện tử trong túi quần David Charlton (52 tuổi) phát nổ khiến ông bị thương nặng.

David Charlton được đưa tới Bệnh viện Queen Elizabeth trong tình trạng đau rát, bợt da vùng đùi. Kết quả thăm khám cho thấy, ông bị bỏng độ III. Để điều trị, David được xử lý vết thương, tiêm giảm đau, kháng sinh và băng bó, hẹn ngày tái khám.

Ông David Charlton bị bỏng nặng do thuốc lá điện tử bất ngờ phát nổ trong túi quần.

Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày, vết thương của ông bắt đầu bị nhiễm trùng. Các bác sĩ buộc phải chuyển ông lên Bệnh viện Hoàng gia Victoria (ở Newcastle) để tiếp tục điều trị.

Tại đây, do vùng da đùi bị tổn thương quá nặng, không thể hồi phục, ông được chỉ định cấy ghép da. Rất may, sau khoảng 3 tuần với nhiều lần cấy ghép, vùng da mới của David đã thích ứng tốt. Ngoài ra, chức năng đi lại, sinh hoạt của ông cũng không bị ảnh hưởng do được cấp cứu kịp thời.

Chia sẻ về vụ tai nạn, David cho biết, ông thực sự sốc. Bởi đến nay đã là năm thứ 8 ông dùng thuốc lá điện tử nhưng chưa hề xảy ra bất cứ vấn đề nào.

“Thực sự quá nguy hiểm. Vụ nổ diễn ra quá nhanh. Thiết bị nóng lên trong túi quần tôi rồi rơi ra ghế ô tô, phát nổ, bốc cháy, khói bốc lên nghi ngút. Tôi la hét, cố gắng dập tắt ngọn lửa nhưng chẳng ích gì. Thật may là khả năng đi lại của tôi vẫn bình thường”, David kể lại.

Vụ nổ làm thủng cả ghế ngồi trên ô tô của David.

Được biết, thiết bị thuốc lá điện tử trên được ông David mua tại một của hàng nhỏ ở gần nhà. Thiết bị này không phải của nhãn hàng nổi tiếng. Rất có thể, do được thiết kế không đảm bảo mà quả pin bên trong đã nóng lên rồi phát nổ, gây chấn thương cho ông.

Qua sự việc này, David cũng đưa ra lời khuyên đối với những người cũng đang sử dụng thuốc lá điện tử giống như mình cần tìm mua những thiết bị có xuất xứ rõ ràng của những hãng uy tín để tránh gặp phải tình huống giống như ông.

Khả Minh