Thừa Thiên-Huế: Nhiều quán karaoke, quán net chưa tuân thủ đầy đủ quy định PCCC

(VTC News) -

Chiều 10/9, đại diện Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Công an thị xã Hương Thủy vừa tổng kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn PCCC tại các cơ sở kinh doanh karaoke, quán Internet.

Theo quy định, các cơ sở kinh doanh có điều kiện, đặc biệt là kinh doanh karaoke trước khi đi vào hoạt động phải đảm bảo đầy đủ các quy định pháp luật về PCCC theo tiêu chuẩn đề ra.

Cụ thể, Thông tư 147 ngày 31/12/2020 của Bộ Công an quy định rõ về biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường.

Công an thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) tăng cường kiểm tra công tác PCCC tại các kinh doanh sơ sở karaoke, quán Internet. (Ảnh: CACC).

Tuy nhiên, qua kiểm tra, Công an thị xã Hương Thuỷ nhận thấy còn nhiều cơ sở chưa đáp ứng được đầy đủ nội dung theo thông tư này.

Kiểm tra tại cơ sở kinh doanh "Zet net" - một trong những quán Internet lớn nhất tại thị xã Hương Thủy, tuy diện tích rộng, với hơn 100 đầu máy nhưng chủ quán chỉ trang bị 2 bình chữa cháy, các tiêu lệnh về PCCC nằm vị trí khá khuất, cũ, khó phát hiện. Đặc biệt hơn, quán chỉ có một lối ra vào từ cổng chính, không có lối thoát hiểm. Tổ công tác của Công an thị xã Hương Thuỷ lập biên bản nhắc nhở và yêu cầu chủ cơ sở khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Một quán Internet lớn nhất thị xã Hương Thủy với hơn 100 đầu máy nhưng chỉ được trang bị 2 bình bọt chữa cháy và không có lối thoát hiểm. (Ảnh: CACC).

Được biết, từ năm 2021 đến nay, Công an thị xã Hương Thủy tổ chức 115 lượt kiểm tra PCCC tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện, trong đó có 18 lượt kiểm tra tại các quán karaoke; xử phạt 7 cơ sở vi phạm với số tiền hơn 12 triệu đồng.