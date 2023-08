Thủ tướng yêu cầu tập trung ứng phó mưa lũ, sạt lở đất ở Tây Nguyên

(VTC News) -

Trước tình hình mưa lớn kéo dài gây sạt lở liên tiếp tại các tỉnh Tây Nguyên, để tiếp tục tập trung ứng phó với mưa lũ, sụt lún, sạt lở đất, bảo đảm an toàn hồ đập, an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và các địa phương khác ở khu vực Tây Nguyên tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng tại các Công điện số 607 và số 691 và văn bản số 302.

Trong đó, các địa phương tập trung chỉ đạo, triển khai lực lượng rà soát ngay các khu vực có nguy cơ sạt lở, sụt lún đất, kiểm tra công tác bảo đảm an toàn dân cư, an toàn hồ đập trên địa bàn.

"Chủ tịch UBND tỉnh chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu thiếu trách nhiệm để xảy ra sự cố mất an toàn hồ đập gây thiệt hại tính mạng, tài sản của Nhân dân và Nhà nước", công điện nhấn mạnh.

Sân nhà dân ở xã Đông Thanh (huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) bị sạt trượt.

Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân công một Thứ trưởng chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Công Thương, Xây dựng khẩn trương kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng ngừa, khắc phục thiên tai tại khu vực Tây Nguyên, nhất là công tác bảo đảm an toàn dân cư, an toàn hồ đập, sạt lở, sụt lún đất ở các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông.

Cùng với đó, các Bộ cử chuyên gia có kinh nghiệm hỗ trợ các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông nghiên cứu, đánh giá về mức độ an toàn của các hồ Đông Thanh (tỉnh Lâm Đồng), Đắk N'Ting (tỉnh Đắk Nông) để có biện pháp xử lý phù hợp, bảo đảm an toàn công trình và an toàn dân cư.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai và các bộ, ngành khác có liên quan tiếp tục theo dõi, chủ động chỉ đạo, phối hợp với địa phương triển khai công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, kịp thời đề xuất, báo cáo Thủ tướng chỉ đạo đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thiệt hại do mưa lũ, sạt lở từ ngày 1/8 - 4/8 khiến 1 người chết (ông H. T. S, SN 1965, thường trú tại huyện Đăk Mil, tỉnh Đắk Nông, bị nước cuốn trôi khi lội qua suối ngày 31/7, đến nay đã tìm thấy xác); 1 người mất tích (ông P.V.T, SN 1981, tạm trú tại thôn Quảng Tiến, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông, do bị trượt chân xuống suối trên đường đi làm về, địa phương đang nỗ lực tìm kiếm nhưng chưa thấy). Mưa lũ, sạt lở khiến 99 nhà bị ảnh hưởng, hư hỏng (Điện Biên 82; Lào Cai: 3; Lâm Đồng 2; Bến Tre 4; Cà Mau 5; Trà Vinh 3); 288 căn nhà bị ngập (Điên Biên: 17; Đắk Nông 161; Đắk Lắk 57; Gia Lai 10; Đồng Nai 43). Về nông nghiệp: 8.876,34 ha lúa, hoa màu bị ngập úng, thiệt hại (Điện Biên 125,17 ha; Cao Bằng 0,25 ha; Yên Bái 0,52 ha; Lào Cai 9,43 ha; Đắk Nông 359,7 ha; Đắk Lắk 7.404 ha; Gia Lai 181,77 ha; Lâm Đồng 47 ha; Đồng Nai 420,5 ha; Trà Vinh 328 ha). Về thuỷ sản: 173,72 ha ao hồ bị tràn, vỡ (Điện Biên 6,45 ha, Lào Cai 1,62 ha, Đắk Nông 159,05 ha, Đắk Lắk 6,6 ha). Về giao thông: Sạt lở 8.382 m3 đất, đá đường giao thông nông thôn (Điện Biên 7.060 m3, Hoà Bình 100 m3, Lào Cai 1.222 m3). Về thuỷ lợi: 3.259 m (2 công trình kênh mương bị sạt lở, hư hỏng tại Điện Biên). Thiệt hại khác: 1 cầu dân sinh bị cuốn trôi (Lâm Đồng); 2 cống thoát nước bị hư hỏng, cuốn trôi (Điện Biên 1; Gia Lai 2)... Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Thuận, ngày 3/8, trên địa bàn huyện Tuy Phong xảy ra 3 vị trí sạt lở bờ biển với chiều dài 140 m. Hiện chính quyền địa phương đã huy động lực lượng dùng bao cát gia cố tạm thời các khu vực sạt lở, cắm biển cảnh báo để người dân được biết.

