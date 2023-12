Thủ tướng Việt Nam và Belarus chứng kiến lễ ký 4 văn kiện hợp tác

Sáng nay (8/12), tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Lễ đón và hội đàm với Thủ tướng Belarus Roman Golovchenko thăm chính thức Việt Nam từ ngày 6 đến 9/12/2023 theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cùng Thủ tướng Thủ tướng Belarus duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sau lễ đón, hai Thủ tướng đã tiến hành hội đàm về hợp tác song phương và chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác.

Hai nhà lãnh đạo bước lên bục danh dự. Quân nhạc lần lượt cử quốc thiều hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Belarus Roman Golovchenko.

Chuyến thăm của Thủ tướng Belarus sẽ tạo ra xung lực mới cho việc củng cố và tăng cường quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Belarus.

Quanh cảnh hội đàm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại hội đàm.

Trong khuôn khổ chuyến thăm này, lãnh đạo hai nước sẽ rà soát đánh giá tiến trình hợp tác và thảo luận tìm ra những bước đi cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác trong thời gian tới.

Thủ tướng Belarus Roman Golovchenko tại hội đàm.

Trong chuyến thăm này, hai Thủ tướng đã chứng kiến ký kết 4 văn kiện hợp tác, bao gồm:

1. Hiệp định giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Belarus về Chuyển giao người bị kết án phạt tù để tiếp tục chấp hành án.

2. Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Belarus về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông.

3. Bản ghi nhớ giữa Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Bộ tình trạng khẩn cấp Belarus về hợp tác và trao đổi thông tin trong lĩnh vực an toàn hạt nhân và bảo vệ bức xạ.

4. Thỏa thuận hợp tác về phổ biến chính thức các tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam trên lãnh thổ Belarus giữa Trung tâm Thông tin - Truyền thông tiêu chuẩn đo lường chất lượng trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Viện tiêu chuẩn và Chứng nhận Quốc gia Belarus thuộc Ủy ban Quốc gia về Tiêu chuẩn Belarus.