Thủ tướng thăm, chúc Tết các lực lượng ứng trực làm nhiệm vụ tại Cần Thơ

Cùng đi có Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu cùng lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương và TP Cần Thơ.

Thăm, chúc Tết công nhân Công ty cổ phần đô thị Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao tinh thần đoàn kết, hăng say lao động, sự nỗ lực, cố gắng và thành tích mà hơn 450 cán bộ, công nhân Công ty đã đạt được trong thời gian qua.

Thủ tướng chia sẻ, sau 20 năm ngày thành lập TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương, diện mạo thành phố ngày càng khang trang, hiện đại; tốc độ đô thị hóa ngày càng tăng, dân số càng ngày càng đông. Cùng với đó, hoạt động kinh tế - xã hội ngày càng sôi động; nhu cầu, chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng tăng…

Do đó, công việc của những người làm công tác vệ sinh, môi trường của thành phố càng nặng nề, vất vả hơn, nhất là đối với chị em phụ nữ của Công ty cổ phần đô thị Cần Thơ nhất là vào những dịp nghỉ lễ.

Thông tin tới cán bộ, công nhân, người lao động Công ty về đường lối phát triển đất nước, Thủ tướng cho biết Đảng, Nhà nước ta xác định lấy người dân là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực, nguồn lực của sự phát triển; không hy sinh công bằng, an sinh xã hội, môi trường lấy tăng trưởng đơn thuần; cho rằng, Công ty cổ phần đô thị Cần Thơ là một trong những đơn vị đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Thủ tướng cho biết, dịp này, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã chỉ đạo, cùng các cấp, các ngành và huy động toàn xã hội chăm lo Tết cho nhân dân. Trong đó, tổ chức thăm, tặng quà, chúc Tết gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động, người cao tuổi không nơi nương tựa, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; để mọi người dân của cả nước đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn cán bộ, công nhân, người lao động Công ty tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, tinh thần trách nhiệm, thi đua lao động, tạo khí thế mới, động lực mới, thành tựu mới trong năm 2024 và thời gian tới; góp phần để thành phố Cần Thơ luôn sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn.

Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền TP Cần Thơ và Công ty cổ phần đô thị Cần Thơ nghiên cứu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của công nhân, người lao động Công ty, nhất là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có công với cách mạng.

Thăm công nhân đang thi công Công trình kè bờ sông Cần Thơ và tặng quà động viên công nhân đang thi công công trình này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và Cần Thơ nói riêng là một trong những nơi trên thế giới chịu tác động lớn nhất do biến đổi khí hậu. Công trình kè bờ sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu TP Cần Thơ có ý nghĩa quan trọng.

Do đó, Thủ tướng mong muốn các lực lượng thi công tập trung nhân lực, phương tiện thúc đẩy tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, kỹ-mỹ thuật công trình, bảo vệ môi trường; yêu cầu TP Cần Thơ khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; cảm ơn các gia đình đã nhường đất, di dời phục vụ dự án; mong muốn bà con tiếp tục ủng hộ dự án, vì lợi ích chung và vì lợi ích của chính người dân.

Công trình kè bờ sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ có tổng chiều dài toàn tuyến là 5,16km, tổng mức đầu tư dự án hơn 1.095 tỷ đồng từ nguồn vốn ODA và vốn đối ứng ngân sách địa phương, gồm 4 gói thầu xây lắp. Đến nay, địa phương đã giải phóng mặt bằng, bàn giao hơn 4.763m, đạt 92,3% mặt bằng cho các nhà thầu. Công tác thi công đang được thúc đẩy, đã hoàn thành khoảng 91,2% khối lượng.

Thăm, tặng quà, chúc tết cán bộ, chiến sỹ công an, quân sự TP Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ, trong bối cảnh quốc tế có nhiều khó khăn, thách thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành của Quốc hội, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 và tháng 1/2024 của nước ta đạt những kết quả tích cực, đáng ghi nhận, góp phần khẳng định nhận định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín như hiện nay.

Thủ tướng khẳng định, trong thành tựu chung của cả nước có sự đóng góp của lực lượng Quân đội Anh hùng, lực lượng Công an Anh hùng, cũng như của Cần Thơ; trong thành tựu chung của đất nước và TP Cần Thơ có đóng góp của các lực lượng vũ trang TP Cần Thơ.

Cho biết, là nước đang phát triển, Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Để đạt mục tiêu đó, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta còn rất nhiều nhiều việc phải làm, dự báo có nhiều khó khăn, thách thức phải vượt qua.

Thủ tướng nhấn mạnh, lực lượng vũ trang cả nước nói chung và lực lượng vũ trang TP phải kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; phát huy tối đa truyền thống Anh hùng lực lượng vũ trang trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới theo các Nghị quyết của Đảng; giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng vũ trang; thực hiện hiệu quả 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; trung thành với tổ quốc, với nhân dân; làm tốt công tác đối ngoại, và công tác dân vận để bạn bè quốc tế và nhân dân ngày càng yêu quý và ủng hộ lực lượng.

Phải luôn luôn bám sát, nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ về độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, ổn định chính trị, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, an dân trong bất kỳ hoàn cảnh nào; Sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc bất cứ nhiệm vụ nào mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Thủ tướng gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến lực lượng vũ trang TP Cần Thơ và tin tưởng, lực lượng vũ trang thành phố sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, vẻ vang, anh hùng, nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và của Nhân dân.