Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long

Sáng 28/8, sau lễ đón chính thức Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lý Hiển Long đã tổ chức hội đàm.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Singapore đang phát triển tốt đẹp. Dự kiến sau hội đàm, các nhà lãnh đạo sẽ chứng kiến lễ ký kết các văn kiện.

Các nhà lãnh đạo cũng dự kiến tham dự các hoạt động khác như Hội nghị thúc đẩy triển khai thực hiện dự án hợp tác đầu tư Việt Nam - Singapore, gặp gỡ sinh viên và dự Phiên đối thoại giữa lãnh đạo trẻ hai nước với các bộ trưởng.

Gần nhất, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đã có chuyến thăm chính thức Singapore (8-10/2/2023), với nhiều kết quả thực chất. Trong đó có việc hai bên đã ký kết thỏa thuận về lập quan hệ Đối tác Kinh tế số - Kinh tế xanh, tạo tiền đề triển khai hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực kinh tế số, kinh tế xanh, tài chính xanh, mua bán năng lượng sạch, ứng phó biến đổi khí hậu…, cùng nhiều văn kiện hợp tác khác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, hợp tác hàng hải, lãnh sự. Các doanh nghiệp và cơ quan hai nước cũng đã ký kết 9 văn kiện hợp tác.

Hợp tác giữa hai Quốc hội thời gian qua cũng được đẩy mạnh. Chủ tịch Quốc hội hai bên đã tổ chức Hội đàm trực tuyến (ngày 14/7/2021) thảo luận thực chất về hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp. Chủ tịch Quốc hội Singapore đã đến Việt Nam dự SEAGAMES 31 (từ ngày 12-18/5/2022) và thăm chính thức Việt Nam (từ ngày 18-20/5/2022). Hai bên đã ký MOU hợp tác giữa hai Quốc hội nhân dịp này.

Về hợp tác kinh tế, quan hệ hai bên tiếp tục phát triển. Ngay khi cơ bản kiểm soát được đại dịch COVID-19, từ tháng 3/2022, Việt Nam và Singapore đã sớm dỡ bỏ các hạn chế đi lại với nhau, nối lại đường bay thương mại. Tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 8,3 tỷ USD năm 2021 và 9,15 tỷ USD năm 2022 (tăng 11,6% so với năm2021), trong đó ta xuất khẩu 4,3 tỷ USD và nhập khẩu 4,8 tỷ USD. Trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt 4,5 tỷ USD, giảm 5,7% so với năm 2022 (trong đó, Việt Nam xuất khẩu 2 tỷ USD, giảm13,1% so với cùng kỳ năm 2022 và nhập khẩu 2,5 tỷ USD, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2022).

Với 3.274 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký 73,5 tỷ USD, Singapore duy trì vị trí đứng đầu ASEAN và thứ 2/143 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Riêng 6 tháng đầu năm 2023, Singapore là đối tác đầu tư lớn nhất của Việt Nam, với 163 dự án cấp mới, 72 lượt điều chỉnh và 164 lượt góp vốn mua cổ phẩn với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 3 tỷ USD. Các nhà đầu tư Singapore đã tham gia hầu hết các ngành, lĩnh vực kinh tế của Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam hiện có 153 dự án đầu tư sang Singapore còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký hơn 690 triệu USD (đứng thứ 10/80 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư của Việt Nam), tập trung vào lĩnh vực khoa học công nghệ;bán buôn bán lẻ; thông tin truyền thông; bất động sản, công nghiệp chế biến, chế tạo…

Về hợp tác chuyên ngành: Hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực.

Về quốc phòng - an ninh, hai bên duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cơ chế đối thoại và hợp tác thường niên hiện có; năm 2022 đã ký Hiệp định giữa Chính phủ 2 nước về hợp tác quốc phòng song phương.

Về giao thông vận tải, Singapore là một trong những thị trường hàng không có tầm quan trọng đặc biệt với Việt Nam với dung lượng hành khách đến Việt Nam đứng thứ 6 (theo số liệu năm2019). Hiện nay các hãng hàng không Việt Nam -Singapore đã cơ bản khôi phục chuyến bay thương mại thường lệ chở khách giữa hai nước.

Hợp tác trên các lĩnh vực khác như tài chính-ngân hàng, giáo dục-đào tạo, tài nguyên-môi trường, pháp luật-tư pháp giữa hai nước tiếp tục được tăng cường.