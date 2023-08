Thủ tướng: Long Thành thuộc nhóm 16 sân bay được mong đợi nhất thế giới

(VTC News) -

Đó là gói thầu số 5.10 “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Nhà ga hành khách” và Gói thầu số 4.6 “Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị và lập thiết kế bản vẽ thi công công trình đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay và các công trình khác” thuộc Dự án thành phần 3 – Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1; Gói thầu số 12 “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách T3” thuộc dự án “Xây dựng Nhà ga hành khách T3 - Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất”, với tổng mức đầu tư lên đến hơn 53.000 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: "Giao thông mở ra đến đâu, cơ sở hạ tầng sẽ phát triển đến đó. Trong những năm qua, hạ tầng hàng không đã được nâng cấp, mở rộng nhưng chưa theo kịp tốc độ tăng trưởng phát triển của quốc gia, quốc tế. nhiều sân bay quá tải cả trên trời và dưới đất, nhất là Tân Sơn Nhất. Chúng ta cải tạo liên tục nhưng không theo kịp được sự phát triển của đất nước".

Theo Thủ tướng, phát triển hàng không là phải phát triển sân bay, phải huy động sự vào cuộc của người dân và toàn xã hội. Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành và Tân Sơn Nhất là hai dự án đặc biệt lớn, có vai trò quan trọng trong hệ thống hàng không quốc gia, trong quốc phòng, an ninh khu vực, đưa Việt Nam trở thành trung tâm vận chuyển lớn trong khu vực và thế giới.

"Long Thành thuộc nhóm 16 sân bay được mong đợi nhất thế giới, thể hiện khát vọng vươn lên của chúng ta. Sân bay này kỳ vọng đưa Việt Nam thành điểm đến hấp dẫn trong bản đồ hàng không thế giới. Hy vọng với kinh nghiệm, sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo, dự án sẽ vượt tiến độ. Lễ khởi công hôm nay là sự kiện quan trọng, là dấu ấn phát triển chung. Nhiệm vụ phía trước còn rất nặng nề, do vậy để công trình được hoàn thành an toàn, đảm bảo đúng tiến độ, cần tăng cường giám sát, kiểm tra, thúc đẩy với mục tiêu chung đảm bảo tiến độ dự án như kế hoạch dự thầu", Thủ tướng chỉ đạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khởi công. (Ảnh: VOV)

Trước đó, ông Lại Xuân Thanh, Chủ tịch Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam cho biết, hai đại công trường đang dần hiện hữu với các hạng mục có quy mô lớn, tính chất kỹ thuật phức tạp, thời gian thiết kế và thi công dài.

"ACV cam kết sẽ dồn mọi nguồn lực, nâng cao năng lực quản lý dự án, chỉ đạo, kiểm soát sát sao và phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu để hoàn thành thi công các dự án đúng tiến độ và chất lượng cao nhất theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế, hoàn thành nhiệm vụ của chủ đầu tư.

Đại diện cho chủ đầu tư, tôi cũng yêu cầu nhà thầu thi công, tư vấn giám sát phải thực hiện nghiêm, hiệu quả các nghĩa vụ cam kết, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, an toàn lao động, bảo đảm vệ sinh môi trường đối với các gói thầu; cộng đồng trách nhiệm, cộng đồng vinh dự với chủ đầu tư trong việc thực hiện các dự án lớn của ngành hàng không Việt Nam", Chủ tịch ACV nhấn mạnh.

Dự án đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành với công suất 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa/năm và Dự án mở rộng Cảng HKQT Tân Sơn Nhất hoàn thành quy hoạch cảng với công suất 50 triệu hành khách/năm là hai dự án quan trọng mang tầm quốc gia, công trình cấp đặc biệt, có ý nghĩa đối với sự phát triển của ngành hàng không nói riêng, sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam và Việt Nam nói chung.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự lễ khởi công. (Ảnh: VOV)

Theo Quyết định số 1777/QĐ-TTg ngày 11/11/2020 của Thủ tướng về phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, dự án có quy mô đầu tư 1 đường cất hạ cánh và 1 nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm. Gói thầu xây dựng phần thân Nhà ga hành khách và hệ thống đường cất hạ cánh, đường lăn, một số sân đỗ tàu bay được khởi công đồng bộ hôm nay là hai hệ thống công trình thiết yếu quan trọng nhất của Cảng.

Cụ thể, nhà ga hành khách - sân bay Long Thành lấy hình ảnh hoa sen làm ý tưởng chính và được sử dụng xuyên suốt trong quá trình thiết kế, áp dụng vào mái, phối cảnh từ góc nhìn mặt chính nhà ga, nội thất khu vực sảnh làm thủ tục, được bố trí theo dạng tập trung gồm khu vực trung tâm và ba cánh.

Nhà ga hành khách được xem là "trái tim" của sân bay Long Thành với hình ảnh hoa sen sử dụng xuyên suốt trong quá trình thiết kế. (Ảnh: ACV)

Công trình được thiết kế xây dựng và áp dụng các công nghệ hiện đại nhất trong lĩnh vực hàng không, lựa chọn chủng loại vật liệu theo xu hướng áp dụng cho các nhà ga hàng không hiện đại trên thế giới, đảm bảo độ bền và tính thẩm mỹ và đặc tính của nhà ga hàng không. Áp dụng các loại vật liệu bao che đảm bảo tiết kiệm năng lượng cho nhà ga, thân thiện với môi trường.

Gói thầu xây dựng Nhà ga hành khách với giá trị lên đến hơn 35.000 tỷ đồng, thời gian thi công nhà thầu đề xuất 39 tháng được đánh giá là gói thầu có giá trị lớn và có tính chất kỹ thuật phức tạp nhất hiện nay, là đường găng của cả dự án giai đoạn 1.

Gói thầu 4.6 “Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị và lập thiết kế bản vẽ thi công công trình đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay và các công trình khác” của Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành được phê duyệt hơn 7.308 tỷ đồng, với thời gian thi công 700 ngày (23 tháng) - là gói thầu lớn thứ 2 thuộc Dự án thành phần 3.

Đây là gói thầu quan trọng của dự án, liên quan trực tiếp tới hoạt động bay an toàn, hiệu quả nên yếu tố tỉ mỉ, chính xác về mặt kỹ thuật được đặt lên hàng đầu.

Còn dự án “Xây dựng Nhà ga hành khách T3 - Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất” gồm 3 hạng mục chính: Nhà ga hành khách, nhà xe cao tầng kết hợp dịch vụ phi hàng không và hệ thống cầu cạn trước nhà ga với tổng mức đầu tư 10.990 tỷ đồng. Nguồn vốn để thực hiện dự án được huy động từ nguồn vốn chủ sở hữu của ACV (70%) và vốn vay thương mại (30%).

Phối cảnh nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất. (Ảnh: ACV)

Hạng mục nhà ga hành khách có quy mô 1 tầng hầm và 4 tầng nổi, tổng diện tích sàn xây dựng là 112.500 m2. Lấy cảm hứng từ tà áo dài truyền thống, kiến trúc nhà ga được thiết kế mềm mại, trẻ trung như sức sống của một thành phố năng động đang vươn mình phát triển. Nhà ga có hình tuyến tính tương đồng với nhà ga hiện hữu, được thiết kế thành 2 cao trình đi và đến riêng biệt, có 90 quầy thủ tục hàng không truyền thống, 20 quầy bagdrop thả hành lý tự động và 42 kiosk check in, 27 cửa ra tàu bay (trong đó 13 cửa bằng ống lồng và 14 cửa bằng xe bus), có 6 đảo xử lý hành lý đi và 10 đảo trả hành lý đến, 25 cửa kiểm soát an ninh hành khách. Đặc biệt, nhà ga T3 được thiết kế 8 cửa kiểm soát an ninh và 1 khu riêng biệt phục vụ khách VIP, hạng thương gia và khách ưu tiên.

Nhà ga hành khách T3 sau khi hoàn thành sẽ là nhà ga hành khách quốc nội có công suất 20 triệu hành khách/năm, đáp ứng 7.000 hành khách/giờ cao điểm, khai thác được tất cả các loại tầu bay Code C và Code E, giải quyết căn bản tình trạng tắc nghẽn tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Gói thầu số 12 “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách T3” thuộc dự án “Xây dựng Nhà ga hành khách T3 - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất” dự kiến sẽ được thi công trong 20 tháng (600 ngày), hoàn thành đưa vào chạy thử vào đầu quý II/2025.